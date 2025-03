„Jste zrádce.“ Musk obvinil senátora, který se čerstvě vrátil z Ukrajiny

Výlety na Ukrajinu a tklivé reportáže z místa jsou oblíbené nejen u českých politiků. Nedávno tam zamířil americký demokratický senátor Mark Kelly, který z výletu došel k názoru, že nad Ukrajinci nelze jen mávnout rukou a jakákoliv dohoda musí chránit bezpečnost Ukrajiny a nesmí dát Putinovi nic zadarmo.

Kelly opakuje známé mýty o tom, že se Putin domníval, že za tři dny dobude Kyjev a celou Ukrajinu. A za tři roky stále neuspěl. „Americká a spojenecká podpora byla velkým důvodem proč, ale viděl jsem, jak její přerušení nyní ohrožuje vše, za co tolik Ukrajinců položilo své životy. A i když naše podpora nebyla zadarmo, neposlali jsme ani polovinu toho, co říká prezident Trump,“ tvrdí senátor.

Navštívil také nemocnici v Kyjevě a říká, že by nemocnice nikdy neměly být terčem, ale „válečný zločinec Putin je cílí pravidelně“. „Zranění vojáci mi říkali, jak se chtějí vrátit zpátky do boje,“ prohlašoval Kelly.

„Tamní zdravotní sestry se se mnou přes slzy podělily o své příběhy z invaze. Příběhy o násilí, které ženy a děti na Ukrajině během invaze zažily. Tyto zdravotní sestry mi vyprávěly, jak byly svědky toho, jak ruští vojáci znásilňovali děti před zraky jejich rodičů a poté tyto děti před zraky jejich rodičů vraždili. Strašlivé válečné zločiny, které nelze nikdy odpustit. Donald Trump říká, že Putinovi důvěřuje, a snaží se, aby vypadal jako přítel a dobrý člověk. Těším se, až Putin shnije ve vězení,“ pokračoval Kelly v dojemných příbězích.

Následovala kritika zastavení vojenské pomoci, opět s obviněním, že kvůli tomu umírají ženy a děti, obvinění Trumpa, že oslabuje Ukrajinu a příběh o setkání s ukrajinským pilotem letounu F-16, nemluvě o návštěvě památníku padlých. „Ukrajina tuto válku nezačala a nežádala o neustálé raketové a dronové útoky, které terorizují obyvatelstvo. Vládní úředníci, kteří nedokážou uznat faktické informace, by měli přehodnotit výběr své kariéry,“ vzkázal také senátor.

„Pokud opustíme našeho spojence Ukrajinu, budou nás ostatní země včetně našich dalších spojenců považovat za nedůvěryhodné a v budoucnu bychom neměli očekávat jejich pomoc,“ varoval také.

„Konečně, pokud budeme stát na straně Ukrajiny, budou tu pro nás. Tato země má bojového ducha a hloubku zkušeností a kuráž, které nemají v dnešním světě obdoby. To jsou lidé, které chcete mít na své straně. Mým cílem v Senátu je a nadále bude udržet nás mimo války. Myslím, že to platí pro většinu bojových veteránů, jako jsem já. Chceme zůstat mimo boj. Ale když se věci zvrtnou a my se ocitneme na bojišti v cizí zemi nebo nedej bože doma, první, komu bych chtěl zavolat, jsou naši ukrajinští přátelé. Vím, že by tu pro nás byli, kdybychom tu my byli pro ně,“ vzkázal a dodal, že diplomacie ve stylu „pečeme na vás, jdeme na to sami“ je hloupá.

„Amerika je nejsilnější a nejbohatší zemí světa. Nedostali jsme se tam díky tomu, že bychom byli tyrani jako Putin, ale díky tomu, že jsme vedli z první linie a přivedli naše spojence. Proto budu i nadále sdílet s každým, kdo bude poslouchat, proč musíme Ukrajinu nadále podporovat,“ řekl závěrem.

K senátorovým slovům měl jednu velice krátkou poznámku miliardář a vlivná osoba v americké politice, Elon Musk. „Jste zrádce,“ vzkázal senátorovi.

„Zrádce?“ divil se senátor. „Elone, pokud nechápeš, že obrana svobody je základním principem toho, co dělá Ameriku velkou a udržuje nás v bezpečí, možná bys to měl přenechat těm z nás, kteří to vědí.“

Psali jsme: Lež, která má dlouhé nohy. Drulák mezi Trumpem, Evropou a Ruskem Zelenskyj prý nabídne velký ústupek Varování Fialovi před Řehkou a paragány. Kolik důstojníků stačí na puč? Zaorálek: ČR musí urychleně zvážit ukončení smlouvy na F-35