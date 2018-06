,,Kanále. Tupý ksichty. Fašouni. Jak jste mohli volit Zemana!" Jan Hřebejk kandiduje do politiky za STAN

Režisér Jan Hřebejk se rozhodl vstoupit do politiky. Bude kandidovat v Praze za hnutí Starostové a nezávislí. Na co se mohou voliči těšit v jeho podání? Nahlédněte.

Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský serveru Aktuálně.cz potvrdil, že režisér kultovních Pelíšků Jan Hřebejk se chystá vstoupit do politiky. Bude kandidovat do zastupitelstva na Praze 5. „My se známe asi osm let, ještě ze Semil, kde jsem byl starostou, a zvláště jeho poslední filmy jako Učitelka jsou skvělým náhledem na současnou společnost a její rizika. Jsem proto hrozně rád, že takový člověk do toho s námi jde,“ řekl Farský.

V současné politické situaci má prý Hřebejk jistý pocit hořkosti, až naštvanosti z toho, kam se tato země ubírá. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy z března tohoto roku prohlásil, že nechápe, jak mohli lidé zvolit prezidentem Miloše Zemana. Znovu. Pokud viděli, co předváděl ve svém prvním funkčním období.

Ale není to jen o Zemanovi. Hřebejk byl stejně nekompromisní také vůči předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi, jeho stranickému kolegovi Zdeňku Ondráčkovi a vůči šéfovi SPD Tomiu Okamurovi. Nechápal, jak se mohl předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů stát Zdeněk Ondráček (KSČM), byť jen na krátký čas. Jde o člověka, který před listopadem 1989 používal proti demonstrantům toužícím po svobodě obušek, když hájil tehdejší komunistický režim.

Fotogalerie: - Kníže a vědci

„Bolševici mají poloviční výsledek, co měli dřív, ale mají předsedy parlamentních výborů. Vykládají, že zásah 17. listopadu byl přiměřenej. Já bych přál tomu (Vojtěchu) Filipovi, aby tam byl. Kanálovi. Aby dostal od Ondráčka pěkně přes držku. Těch fašounů je taky pár. To SPD. A ty se musíš na ty jejich tupý ksichty dívat a tvářit se, že je to v pořádku,“ nebral si servítky režisér.

Stejně tak Hřebejk nerozumí tomu, jak lidé mohou přehlížet obrovský střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Jak je možné, že tohle lidem nevadí? „Tady jde o to, že se blbci přestali stydět za svou blbost,“ shrnul svůj názor Hřebejk s tím, že nechápe, jak mohou někteří lidé zpochybňovat fakt, že Země je kulatá, což dnes někteří lidé dělají, a považují Zemi za placatou.

autor: mp