Jak jsme již informovali, vládní politiky na sociální síti X chválí podivné proukrajinské účty, které pochlebují například Marianu Jurečkovi, Janu Lipavskému, Danuši Nerudové nebo samotnému Petru Fialovi. A to většinou česky, ale slovníkem, který se nápadně podobá přeložené angličtině.

Psali jsme: Fialu a spol. podporují podivné proukrajinské účty

Redakce ParlamentníListy.cz od té doby narazila na další účty s v podstatě stejným chováním. Jeden se skrývá pod jménem Sara Taylor. Stejně jako u předchozích účtů na něm můžeme nalézt generická prohlášení na podporu Ukrajiny, stejně jako ony byl tento účet založen v březnu 2025 a stejně jako ony přešel v červnu z angličtiny do češtiny.

Podpora Ukrajiny z AI účtů

Přechod z angličtiny do češtiny

Rozdíl je v tom, že tento účet je „nasazen“ na populárního moderátora Čestmíra Strakatého. Chválí zejména rozhovory, například s hercem Hynkem Čermákem nebo s moderátorkou předvolebních debat Ivou Pazderkovou.

Hynek Čermák má pravdu, někdy se realita liší od našich očekávání. Důležité je ale neztrácet humor a jít dál. — Sara Taylor (@SaraTaylor74151) July 2, 2025

Každý má právo najít svou vlastní verzi štěstí a odvaha přiznat si, co skutečně chceme, je klíčová. Iva Pazderková ukazuje, že naslouchat svému srdci je důležitější než řídit se očekáváními ostatních. — Sara Taylor (@SaraTaylor74151) July 3, 2025

Další proukrajinský účet je pak pod uživatelským jménem Lisa Roman. Také vznikl v březnu 2025, nicméně od ostatních už se liší vlaječkami na profilu a českými slovy v popisku. Stejně jako předchozí účty stále operuje podle starého zadání, tedy považuje mediální společnost MAFRA za součást Babišova portfolia.

AI účet kope do Babiše a MAFRA

Tato AI si také vypomáhá obrázky. Ale moc se jí nedaří. Její prohlášení „Fiala ukazuje, jak se má vést, když se Evropa ocitá na křižovatce. Místo ústupků se staví za svobodu a ochranu, což je přesně to, co potřebujeme v boji proti kremelskému teroru. Když Praha nabízí pomoc, ukazuje cestu ostatním“ sice dává smysl, ale doprovodný obrázek je ve zkomolené angličtině a ještě s podivnou „ruko-nohou“, která ukazuje kamsi do Evropy.

AI obrázek s „ruko-nohou“"

Tento účet je také nastaven, aby komentoval příspěvky Aktuálně.cz a ČT24, dokonce se pod nimi i hádá.

K tématu proukrajinských účtů, které podporují vládní politiky a narativy, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Když se na ty falešné profily i stupiditu jejich obsahu podíváte, tak vás napadnou dvě věci. Zaprvé, že je to stejně stupidní jako kompletní permanentní propaganda režimu Petra Fialy, která stejně jako kdysi komunisti obrací i nejhorší neúspěchy v nejlepší úspěchy. Efektem je, že vládě skoro nikdo nevěří. Protože když někomu nonstop tvrdíte, že bohatne, zatímco on i díky vám zchudnul o víc než třetinu, nebude vám věřit ani po deseti pivech za 70 korun! A podle průzkumů ohledně případného ovlivnění voleb se Češi víc bojí premiéra Petra Fialy než Putina a stejně Ruska jako EU,“ uvedl.

A přidal další myšlenku: „A zadruhé: Někdo by se mohl inspirovat Rumunskem a kvůli falešným zahraničním profilům šířícím propagandu na podporu premiéra ho vyloučit z voleb, aby nedošlo k jejich ovlivnění ze zahraničí. To by totiž bylo sakra nehodnotové!“