Kuchaře z Prostřeno v exekuci udělal jednatelem. A létaly miliony

Minulý týden jsme popsali, jak se bratři Roman a Radim Paříkovi dostali do sporu kolem rodinné firmy PR PA RT NE RS Advisory Group s.r.o. Roman Pařík vystoupil v médiích s tím, že bratr vyvádí z firmy peníze. Pouhé nahlédnutí do obchodního rejstříku ale staví kauzu, ve které kromě závažných obvinění a rodinných vazeb figurují i luxusní auta a miliony korun, do trochu jiného světla.

Radim Pařík, mediálně známý vyjednávač a konzultant, byl tváří rodinné firmy. Autor seberozvojových knižních bestsellerů a znalec taktik FBI, byl ve firmě nabízející školení v oblasti strategického vyjednávání, tréninků vyjednávání a rétoriky hlavní tváří. Bratr jej obvinil, že si přitom za firemní peníze platil osobní popularitu, luxusní život a svou „touhu po statusu“.

Konzultantská a poradenská společnost PR PA RT NE RS Advisory Group fungovala od roku 2018, Roman Pařík v ní měl podíl 91 %, Radim Pařík zbylých 9 %. V loňském roce ale došlo mezi oběma bratry ke sporům, které vyústily ve dvě poměrně dramatické valné hromady.

Psali jsme: Platba: Vylepšení vozu Mercedes. Známý vyjednávač a jeho bratr ve sporu o firmu

Jedna z nich v prosinci odvolala Romana Paříka z jednatelské funkce, neboť měl dlouhodobě porušovat povinnosti při výkonu funkce jednatele. Mělo jít, podle zápisu zveřejněného v obchodním rejstříku, o pochybné transakce ve výši téměř 13 milionů korun.

On sám tvrdil, že na tuto valnou hromadu nebyl pozván, a ta jej posléze odvolala z funkce jednatele. Jeho tvrzení se jeví z dokumentů nepravděpodobné a na dotazy ParlamentníchListů.cz doposud nereagoval.

Následovala další valná hromada, kterou krátce před Vánoci svolal Roman Pařík. A jako svolatel navrhoval na valné hromadě několik zcela zásadních změn ve fungování společnosti. První změna byla odebrání pravomocí jednateli Radimu Paříkovi, aby již dále nemohl za společnost jednat samostatně, a tím by se stala jeho pozice ve firmě pouze formální. Druhá změna byla zrušení zákazu konkurence, tj. aby oba jednatelé mohli podnikat ve stejném oboru jako společnost i samostatně prostřednictvím jiné společnosti.

Roman Pařík krátce předtím, dne 20. listopadu 2024, založil dvě vlastní eseróčka s názvem DICTVM FACTVM s.r.o. a DICTVM FACTVM CONSULTING s.r.o. Jako předmět podnikání je uvedeno: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Je přitom otázkou, zda jejich založení nebylo protiprávní.

Z jakého důvodu chtěl Roman Pařík, který mediálně útočí na svého bratra, poté, co založil eseróčka a několik měsíců čelil podezřením z vyvádění peněz ze společné firmy, narychlo zlikvidovat rodinnou firmu a sám být likvidátorem? I na to jsme se ho ptali, prozatím neúspěšně.

Na únor 2025 pak svolal další valnou hromadu. Zúčastnili se oba bratři, respektive jejich advokáti. Advokátka Romana Paříka zpochybnila pozvání svého klienta na prosincovou valnou hromadu a rovněž doručení zápisu z valné hromady a uvedla, že o svém odvolání z funkce jednatele se pan Roman Pařík dozvěděl až dne 27. ledna 2025.

Roman Pařík, který disponoval většinou hlasů na valné hromadě, následně zvolil do funkce jednatele pana Františka Škrdlíka.

Advokát mladšího z bratrů proti tomu na místě vznesl námitku. Zvolený Škrdlík podle něj nejen představuje pro společnost riziko, ale také je k výkonu funkce jednatele nezpůsobilý. Advokát uvedl, že je proti této osobě vedeno celkem pět exekucí skoro za milion korun, a jako jednatel v jiné společnosti rovněž neplní zákonné povinnosti, například nezveřejňuje dokumenty v obchodním rejstříku. Navíc podle něj jde o zakázanou konkurenci, protože jeho dosavadní společnost se rovněž věnuje obdobnému předmětu podnikání, tak jako společnost bratrů Paříkových. Ze zápisu z valné hromady neplyne, že by došlo ke schválení smlouvy o výkonu nebo odměny pro pana Škrdlíka, bez které pan Škrdlík musí vykonávat svoji funkci zcela bezplatně. Pokud je však nějak vyplácen, tak je důležitá otázka jak, a to s ohledem na to, že je proti jeho osobě vedeno několik exekucí.

Osoba pana Škrdlíka je zajímavá také v tom, že byl jeden z účastníků pořadu Prostřeno. Dle informací uvedených v pořadu má pouze středoškolské vzdělání – stavební průmyslovku – a vyučil se i jako truhlář.

Podle obchodního rejstříku figuruje v desítkách společností, některé jsou zatím aktivní, jiné už v likvidaci. Z dostupných informací to vypadá, že se jedná o člověka, který se živí jako proxy statutár, tzn. profesionální „bílý kůň“, který je vlastníkem dosazen cíleně do společnosti s různými účely. Závěrem, pan Škrdlík si pravděpodobně na pokyn Romana Paříka dle nám dostupných informací najal jako právního poradce brněnskou advokátní kancelář INDRA, ŠEBESTA, KINCL, která získala mediální pozornost díky spojení s kauzou konkurzní mafie.

Zajímavá je také skutečnost, že zápis z valné hromady o odvolání Romana Paříka pro porušení jeho povinností a zvolení pana Škrdlíka jako nového jednatele, byl na rejstřík doručen ve stejný den, a to dne 5. 3. 2025. Z toho lze usuzovat, že tyto návrhy podala stejná osoba, pravděpodobně právě zástupce pana Romana Paříka, díky čemuž došlo k uveřejnění těchto zápisů ve sbírce listin.

Psali jsme: Oddlužení, které doporučuje Člověk v tísni. Důchodkyně nám napsala, jak s ní soudy vyběhly 200 000 Kč? Nakoupíme vlastní, ešusy ne, zní z radnice. Ale firma se nedala Česká firma zaplatí svým zaměstnancům, pokud se dají očkovat. Zájem? Nevídaný. Částka? Divoká Děti dnes chtějí být manažery, mafiány, nebo prostitutkami. Hovořili jsme se skutečně rázným podnikatelem