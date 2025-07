449 Kč za knihu myšlenek Petra Fialy. Premiérův „spolek pro moderní politiku“

Spolek Pravý břeh – Institut Petra Fialy, jehož oficiálním cílem je podle webových stránek „otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu“ na svých sociálních sítích rozjel negativní kampaň proti šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Zatímco webové stránky Pravého břehu tvrdí, že spolek prosazuje „politiku, která je skutečným střetem idejí, která umožňuje nenásilné a evoluční prosazování hodnot ve společnosti. Těmito hodnotami jsou pro nás nejen svoboda a spravedlnost, ale i osobní zodpovědnost a úcta k tradici“.

Při pohledu na účet Pravého břehu na sociální síti X tam z prosazování výše citovaných hodnot a cílů k nalezení mnoho není. Místo toho Pravý břeh jen za poslední zhruba týden pověsil deset příspěvků namířených proti Andreji Babišovi. Ať už jde o text, obrázky nebo videa.

Jeden z antibabišovských příspěvků si pokouší dělat legraci z nové předvolební knihy Andreje Babiše. „Andrej Babiš včera vydal novou knihu. Myslíte, že už ji přečetl?“ píší autoři Fialova spolku.

Babišova nová publikace, kterou bude používat v předvolební kampani, je přitom sbírkou komentářů, které bývalý a možná i budoucí premiér v uplynulých čtyřech letech napsal a zveřejnil buď v médiích, nebo na webu. Jeho kniha s názvem Jak to vidí Babiš a podtitulem Čtyři roky v opozici je podle Andreje Babiše jakýmsi deníkem o práci v opozičních lavicích.

„Na rozdíl od jiných politiků jsem opozici nebral jako zašívárnu, ale jako boj za zájmy českých občanů a za zájmy milionu voličů, jejichž hlasy v roce 2021 propadly,“ píše předseda hnutí ANO zkraje knihy.

Naproti tomu premiér Petr Fiala vydal svou poslední knihu loni na jaře. Jednalo se o jeho sebrané projevy a vystoupení za uplynulé roky a publikace o 460 stranách za 449 Kč nesla název Vládnutí v čase krizí. ParlamentníListy.cz se zúčastnily uvedení knihy na trh spojeného s autogramiádou v pražském knihkupectví Academia na Václavském náměstí.

Po více než roce jsme se proto zajímali, jak se knize premiéra Fialy daří, zda její prodej splnil očekávání nakladatelství a kolik kusů z celkového nákladu 900 kusů již bylo prodáno. Otázky jsme položili Františku Mikšovi, který je uveden jako ředitel nakladatelství Books and Pipes. Do okamžiku vydání článku žádná odpověď nedorazila.

Na základě veřejně dostupných údajů je zřejmé, že kniha dosud ani v loni avizovaném nákladu 900 kusů nebyla rozprodána. Při pohledu na stránky e-shopů zavedených knihkupeckých sítí je vidět, že Fialovu knihu mají ve výrazné části svých mnoha poboček stále k dispozici.

Další otázky směřovaly ParlamentníListy.cz na Fialův institut Pravý břeh. Konkrétně nás zajímalo, zda je zapsaný spolek Pravý břeh oficiální součástí kampaně ve prospěch ODS Petra Fialy, respektive koalice SPOLU, zda bude tato činnost vykázána jako bezúplatné plnění před Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a z jakých prostředků je spolek Pravý břeh financován. Požádali jsme o seznam sponzorů v uplynulých letech (2022–dosud).

Zde dotazy obdrželo celé vedení Pravého břehu včetně jejího místopředsedy Michala Chládka, premiérova zetě a též výše uvedený František Mikš, který je předsedou tohoto spolku. Nejde o shodu jmen, ale jednu osobu. Pravý břeh a nakladatelství Books and Pipes má společné nejen některé osoby ve vedení, ale rovněž stejnou adresu. Obě organizace sídlí v Brně na adrese třída Kpt. Jaroše 1932/13.

Pokud jde o spolek Pravý břeh, naše redakce se jeho činnosti věnovala už v říjnu roku 2023, kdy po celé České republice probíhala masivní billboardová kampaň Restart Česka, která propagovala premiéra Petra Fialu. Přestože byla těmito billboardy oblepena takřka celá země, zadavatel kampaně Pravý břeh uváděl, že stála pouze „vyšší stovky tisíc“ korun. To už tehdy rozporovali lidé z oboru reklamy s tím, že kampaň takového rozsahu nestojí statisíce, nýbrž miliony korun (VÍCE ZDE).

Loni v únoru server Seznam Zprávy v článku Janka Kroupy přišel s informací, že Pravý břeh nepřímo sponzorovala Podnikatelská družstevní záložna, mediálně označovaná za „Fialovu kampeličku“. Peníze měly od lidí spojených s kampeličkou téct do bruselského think-tanku New Direction a odtud zase zpátky do Česka na účty Pravého břehu. Mělo se jednat o 200 tisíc–300 tisíc euro.

Dotazy redakce směřovala rovněž k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který má za úkol dohlížet na průběh oficiální předvolební kampaně. Zajímalo nás především, zda by se podle nich měl Pravý břeh přihlásit k účasti na volební kampani ve prospěch SPOLU v rámci tzv. bezúplatného plnění.

Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý, který je pověřen vedením a kontrolou dohledové a kontrolní činnosti v agendách voleb do Poslanecké sněmovny, potvrzuje, že Pravý břeh, stejně jako v minulosti například Spolek přátel Miloše Zemana, může vstupovat do kampaně s tím, že výdaje spolku se mají započítávat do zákonného finančního limitu na kampaně.

Existují dvě situace, jak mohou spolky vstoupit do kampaně. „Buď takový spolek jedná na vlastní pěst, pak se musí zaregistrovat jako třetí osoba v kampani (blíže ZDE). Bohužel NSS svého času vydal rozsudek, podle kterého tato povinnost platí až ode dne uzavření registrace kandidátních listin, tedy 49 dní před dnem hlasování, což letos vychází na 15. 8. Druhá možnost je, že spolek agituje s vědomím kandidáta/strany. To patrně bude i tato situace, stejně jako u spolku přátel MZ. V takovém případě má povinnost výdaje spolku vykázat kandidát/strana jako sponzoring a započítávají se do výdajového limitu kampaně,“ uvádí Jan Outlý pro ParlamentníListy.cz s tím, že zákaz angažovat se v kampani mají jen politické instituty, na jejichž činnost strany pobírají státní příspěvek.

