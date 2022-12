„Kapra nám nacpali komunisti!“ Už je to tu zase. Zapojeny Lidl, Billa, Albert

reklama

Sedláčková, která v minulosti pracovala pro Českou televizi, pro Český rozhlas a v současnosti působí v serveru Seznam Zprávy, otevřela na sociální sítí téma, které v tomto období už několikátým rokem výrazně rezonuje v české společnosti. Vystoupila proti špatnému zacházení s kapry.

Hovoří o zvyku z dob komunismu. „Bylo by možné upustit od tradice zavedené v 50. letech komunisty, kteří národu nebyli schopni na Štědrý den nabídnout než brambory a kapra? Máme přece tolik na výběr a tohle týrání v ulicích i kapříny bychom už mohli zrušit,“ píše Sedláčková ve svém tweetu.

Po dotazech, zda by chtěla prodej kaprů úplně zakázat, následně novinářka upřesnila: „Mluvím někde o zákazu? Mluvím o možném společenském konsensu na humánnějším způsobu přípravy štědrovečerní večeře.“

V dalším ze svých příspěvků k zabíjení kaprů vyjádřila přesvědčení, že by kapra mohli Češi ze štědrovečerní večeře vynechat. „Smažený kapr jako jediná varianta a bramborový salát? Hmmm Tak to jistě ne,“ podotkla. „Vadí mi to, že až na výjimky pořád jedeme tuhle kombinaci, která vznikla vlastně z nedostatku i teď, když můžeme mít i něco jiného. A ještě s tou hrůzou kolem živořeni kaprů v kádích a s vybrakovanými jednodruhovými rybníky,“ poukázala na neekologické chování.

Na trpící kapry a nevhodné zacházení s nimi upozorňují i někteří politici. V minulých dnech například zastupitel hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu Adam Zábranský, který podepsal petici za ukončení prodeje živých kaprů.

„Masakr kaprů, který probíhá každý rok v prosinci v českých ulicích, je neobhajitelný. Když už někteří z nás mají potřebu jíst kapry, tak je při tom aspoň netýrejme! Podepsal jsem petici za zákaz prodeje živých kaprů,“ uvedl na svém twitteru.

Pirátská poslankyně Klára Kocmanová poukázala, že hlas lidu a ochránců zvířat vyslyšely některé obchodní řetězce. „Vystresované kapry na talíři nechceme! Před prodejnami některých řetězců už letos neuvidíme tradiční kádě s kapry a jejich zabíjení před očima procházejících. V Lidlu, Bille a Albertu vyslyšeli dlouholeté volání ochránců zvířat a zákazníků a kapry budou prodávat jen uvnitř prodejen, balené a už naporcované,“ oznámila na facebooku.

„Tímto způsobem bude snazší dodržet standardy zpracování masa bez zbytečného utrpení ryb. Kapři jsou totiž při převozu a samotném prodeji ve velkém stresu, často nemají v kádích dost prostoru ani kyslíku. Ryby přitom dle vědců vnímají fyzickou i psychickou bolest stejně jako jiná zvířata,“ doplnila členka dolní parlamentní komory. „Je skvělé, že někteří prodejci pochopili, že na citlivém přístupu ke zvířatům záleží. Nejde tu o rušení tradic nebo zákaz konzumace masa. Jde o to, abychom zvířatům zajistili důstojný život a zbytečně je netrápili,“ napsala.

Podobně jako letos novinářka Sedláčková se k problematice zabíjení kaprů vyjádřil loni v prosinci také cestovatel po světě v trabantu Dan Přibáň – i podle něj jde o „tradici z doby komunistů“. Česká společnost prý není schopna „zpochybňovat svět okolo sebe a přemýšlet o něm“. Uhlíková stopa ho nezajímá, na rozdíl od podmínek chovu a zabíjení. „Zajímavé ale je, kolik lidí považuje jedení této nepříliš chutné ryby na Vánoce za něco pevně daného. Přitom tradice pojídání kapra na Vánoce tu nebyla ještě na začátku minulého století. Začal se jíst ve větší míře až po první světové válce a byl za tím především komerční kalkul rybníkářů. Lví podíl na této ‚tradici‘ pak měli komunisté, kteří neuměli zajistit zásobování širším spektrem potravin (dříve se u nás jedli na Vánoce třeba šneci),“ připomínal.

„Proč nám tolik chybí ochota zpochybňovat svět kolem sebe a touha dělat věci jinak? Nejde o to přestat jíst kapra, jde o to umět si připustit, že věci můžeme dělat i jinak, že na ně máme vliv a svět není daný tím, jaký je teď. Myslím si, že by to bylo hezké národní novoroční předsevzetí, více zpochybňovat ‚dané‘. Mohli bychom se to učit od dětí, ty jsou v tom mistři,“ apeluje Přibáň, jenž v jiných příspěvcích nelibě komentoval např. ty, kteří zpochybňují účinnost vakcín proti covidu či protikoronavirových opatření.

Pak sepsal ještě vysvětlení: „To, o čem polemizuji, není samo zabíjení, ale to, že se to koná jen proto, že lidé mají pocit, že se to tak má. Není to praktické, jako u rybího trhu na břehu moře, naopak, je to krajně nepraktické. Místo aby se ryby zabíjely tam, kde je vytáhli z vody/lodě, vozí se (za dost krutých podmínek) do center měst. Rybí trh u moře je čistě byznysová věc, je tam proto, že je to nejvhodnější místo pro prodej.“

A dodal: „Kapři nacpaní v kádích ale takoví nejsou. A ani nejde mluvit o přímořské čerstvosti. Lidé kapry kupují několik dní před Vánoci, takže stejně není čerstvý. Není to u moře, kde člověk koupí právě ulovenou rybu a za hodinu ji má na talíři. To by se museli kapři v kádích prodávat jen 24. prosince, a to se už neprodávají vůbec. Takže ta logika rybího trhu mizí. Není tam v podstatě žádná logika. Stejně by se dalo kapří maso koupit chlazené. Ty ryby se vozí do center měst a tam se zabíjí proto, že je to zvykem. Což je v zemi, kde se polovina národa děsí muslimů a halal je jim odporný, svým absurdním způsobem komické,“ napsal trabantista Přibáň.

