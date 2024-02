„Když je u vlády ODS, země jde do háje.“ Sociální demokrat přemýšlí, jestli to dělají schválně

reklama

Pane doktore, v minulém rozhovoru jste mluvil o tom, že vám, tedy SocDem, současná vláda poskytuje materiálu pro oponenturu víc než dost. Co konkrétně, v posledních měsících?

Pokud bychom měli vyčíslit veškeré přešlapy této vlády ve vnitrostátní politice, bylo by to na diplomovou práci. Jen si můžeme připomenout – nezvládnutá inflace, nezvládnuté ceny potravin a energií, postupný rozpad školství, zvyšování daní nízko a středně příjmovým, nestabilita zdravotnictví, problémy s dodávkami léků, propad životní úrovně Čechů, slabý či žádný růst hospodářství... A teď přijdou s výpovědí z práce bez udání důvodu!! Často přemýšlím nad tím, jestli to vlády ODS dělají schválně, nebo jsou skutečně tak nekompetentní, že vždycky, když nastoupí, jde celá země do háje.

Vraťme se k nedávnému rozhodnutí Ústavního soudu ohledně nižší valorizace penzí, které vyvolalo ve společnosti velkou diskusi. Jako právník, co na to říkáte?

Pokud bych byl ústavním soudcem, patřil bych k oné menší části soudců, kteří zaujali odlišné stanovisko. Nicméně jako advokát svým klientům vždy říkám, že můj právní názor je jedna věc, ale nakonec rozhoduje soud. A jako demokrat rozhodnutí soudu vždy respektuji, byť s ním někdy hluboce nesouhlasím. Jako v tomto případě. Podle mého názoru se jedná o jasnou retroaktivitu, ale ta je nepřípustná.

Celá řada otázek je stále kolem toho, co se před Vánocemi odehrálo na Filozofické fakultě UK. Ozývají se rodiče studentů, chtějí vysvětlení, co přesně se před tou strašlivou událostí odehrálo, jestli tomu opravdu nešlo zabránit. Hnutí ANO chce vyšetřovací komisi… Opět, jak to i jako právník vidíte vy?

Mnozí politici jezdí za lidmi po celé ČR a diskutují s nimi před blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Plánují něco takového i zástupci SocDem?

Náš lídr Luboš Zaorálek už Česko objíždí. Ale SocDem je nyní malou stranou a jeho výjezdy tak nevyvolávají takovou pozornost, jako například ministr vnitra nebo stínová vláda Agrofertu. Samozřejmě budeme pokračovat, ale musíme se snažit vytěžit z minima maximum. My zázemí tatíčka zakladatele miliardáře prostě nemáme.

Co v tomto směru říci na to, co z některých stran zaznívá, a sice, že SocDem, bývalá ČSSD tedy, nemá už tak blízko k lidem jako dříve. Že už to prostě není ta levicová strana, která stála za střední třídou i sociálně slabšími lidmi… Jak to tedy je?

SocDem se v tomto směru nezměnila, a dokonce bych řekl, že se nyní snaží upozorňovat na problémy lidí a navrhovat řešení nejvíc za dobu, co jsem jejím členem (21 let). Tím, že jsme vypadli z Poslanecké sněmovny, nás je ale daleko méně slyšet, a ani média moc nezajímáme. Vedení SocDem nezávidím jeho úkol, aby náš hlas byl opět slyšet a aby Češi věděli, že jejich zájmy dokáže hájit opravdu pouze SocDem, a ne nějaké pseudo populistické a nacionalistické strany, které často vznikají ad hoc. Nicméně, s tímto úkolem do toho šli a podle toho, jak se jim bude dařit, se budou rozdávat „ocenění“.

Když jsme u těch besed, co říkáte na setkávání ministra Rakušana s lidmi v lokalitách, kde není zrovna politicky příliš oblíbený?

Pana ministra samozřejmě nemohu pochválit za účast v hrozivé asociální vládě, která dělá všechno pro to, aby Češi chudli a zahraničí kapitál aby si mastil kapsy. Nicméně jeho výjezdy, právě i kvůli tomu, vyžadují velkou kuráž. Postavit se před naštvané lidi v těch nejpostiženějších lokalitách, čelit jejich zlobě, a ještě pod vlivem několika piv… To klobouk dolů. Na to každý nemá.

Podívejme se na další téma, jež hýbe částí společnosti; přihlášky na střední školy. Jak komentovat, že elektronický systém zpočátku nefungoval, byl spuštěn později, mnozí lidé si stěžují na další problémy… Povedlo se to, nebo nepovedlo?

Tato věc se mě týká velmi osobně, protože náš nejmladší syn letos končí základku a přihlášky jsem podával. Samozřejmě jsem po zkušenostech s fungováním těchto systémů počkal několik dní, ale nakonec se povedlo. Tedy doufám! Člověk nemusí být velký chytrák, aby viděl, že Piráti o elektronizaci veřejné správy sice hezky a urputně mluví, a dokonce to snad i dobře myslí. Jenže to dopadá jako vždycky… Teď hlavně nezávidím středním školám, které se budou muset popasovat s tím, co jim vláda opět nadrobila. A pevně doufám, že to zvládnou. Ale proč u tak důležité věci vláda spustí neodzkoušený systém a vyvolává se tím u rodičů i dětí zmatek a obavy o jejich budoucnost, to mi opravdu hlava nebere. Dřív by ministr školství okamžitě podal rezignaci; nyní se tváří, jako když se nemete.

