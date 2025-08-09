Se starým autem už se do Prahy možná nepodíváte. Plán připravují Hřib s Bursíkem

Prospěla někdy ODS České republice?
Metropole ve své vizi pro třicátá léta na docílení nulových emisí představuje cíl snížit emise CO2 o desítky procent. Oproti roku 2010 by v roce 2030 měly poklesnout hned o čtvrtinu. „Vlastnictví automobilu dnes bereme jako existenční nutnost. Je součástí životního stylu, užitečným prostředkem, jak se dostat na schůzku nebo na nákup. To je logické; jejich užívání je ale v podmínkách Prahy problematické. Emise, které běžné automobily způsobují, jsou negativním jevem, a měli bychom se je snažit odbourat. Výběrem vhodného způsobu dopravy s co nejširší nabídkou alternativ.“
Praha si vytyčila rozšiřování zón placeného stání na další části města, na podporu „bezmotorové dopravy“ jako jsou například bicykly, a „ve vhodném čase“ chce opatření doplnit o pražský mýtný systém. Právě již u jeho záměru zaznívá možnost motivovat řidiče skrze odlišného stanovení poplatků dle emisní třídy EURO a „sledování emisí na ujetý kilometr při zvýhodnění držitelů s dlouhodobým povolením“.
Nyní však padají návrhy, které by vůči majitelům starších vozů byly ještě daleko tvrdší – do Prahy by nebyli minimálně v určité hodiny se svými vozy vpuštěni, pokud neuhradí vyšší mýtné. Stanovit takovou selekci vozů metropoli totiž umožňuje novela zákona o ochraně ovzduší, která začala platiti od letošního března.
Právě tato novelizace umožňuje městům stanovit vlastní pravidla pro vjezd starších aut, jež nesplňují nejnovější emisní normy, a vedle zpoplatnění dává samosprávám volnou ruku i v možnosti například úplně zakázat takovým vozidlům vjezd do stanovených oblastí.
Nová pravidla zrušila některé podmínky, které v řadě míst dosud znemožňovaly zavedení nízkoemisní zóny bez stanovení objízdné trasy po stejně kvalitní komunikaci, plošné výjimky pro rezidenty či ruší nutnost fyzického označování aut emisními plaketami. Zavedla naopak možnost evidence vjezdu do nízkoemisní zóny pomocí poznávacích značek a propojení údajů s registrem vozidel, stejně jako možnost zavést individuální výjimky pro rezidenty podle klíče, který si v mezích zákona určí sama obec.
Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) novelu zákona, která českým obcím umožní jednodušší zavedení nízkoemisních zón, přivítal se zdůrazněním, že nyní budou takové zóny v gesci samotných samospráv. „Obce, které se rozhodnou je zavést, si budou moci samy nastavit konkrétní parametry. Například, že do zavedené zóny nesmí jezdit vozy určité starší emisní kategorie, případně bude možné jejich vjezd zpoplatnit. Zkrátka chceme, aby radnice mohly najít takové řešení, které v konkrétním městě nejlépe pomůže zvýšit kvalitu ovzduší.“
Daná možnost již zaujala část vedení Prahy. Možnost zavedení emisních zón v Praze tak již kupříkladu podpořila komise pro klima, které předsedá exministr životního prostředí Martin Bursík a místopředsedkyní je náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti). Jedním z jejích členů je rovněž šéf pirátů a první náměstek primátora Zdeněk Hřib.
Komise na svém jednání z 25. června téma otevřela v rámci připravenosti Prahy na zavedení nových imisních limitů NO2 a pevných částic v roce 2030, které pro naši metropoli vyplývají z unijní legislativy a v případě jejich neplnění hrozí Praze nejen odstřižení od evropských fondů, ale též mnohamilionové finanční postihy.
Na jednání vystoupila dopravní specialistka z magistrátního odboru dopravy Markéta Braun Kohlová. Načež během následné rozpravy Bursík poznamenal, že hlavním emisním zdrojem v Praze je právě automobilová doprava. „Když se dívám na nízkoemisní zóny, tak to je správný směr, ale vidím problém se zákonem. Až budeme mít zprávu o plnění klimaplánu, bylo by vhodné svolat jednání k jeho naplňování. Bude zapotřebí aktuální stav radním sdělit a vyvolat diskusi,“ pravil Bursík. A že sběr dat k monitorovací zprávě má začít neprodleně.
Komise Rady hl. m. Prahy pro klima při hlasování odsouhlasila, že je nutné k plnění nových limitů zavést nová opatření v oblasti dopravy a radě doporučila s ministerstvem životního prostředí konzultovat, za jakých podmínek by Praha mohla vyhlásit nízkoemisní zónu. „V případě potřeby komise doporučuje Radě HMP zadat k tématu právní analýzu,“ zaznělo. Pro se vyslovilo 9 členů komise, 5 nehlasovalo a nikdo nehlasoval proti.
Tato záležitost rezonovala již na květnovém zasedání výboru pro dopravu, kde Braun Kohlová společně s vedoucí magistrátního oddělení ochrany ovzduší Andreou Šipanovou prezentovala záměr týkající se taxíků, avšak na první místo zařadily zavedení nízkoemisní zóny po vzoru německých měst.
Server Zdopravy.cz uvedl, že v prezentaci možných opatření dále bylo zahrnuto řízení počtu aut v centru pomocí světelných signalizací, které by omezilo vjezd autům do určité oblasti. Podle autorek opatření by se možnosti dynamického způsobu řízení dopravy ve prospěch MHD a pěších měly prověřit a otestovat.
Opět pak nechybělo oživení úvah o zavedení mýtného za vjezd do města, tedy opatření, které se dlouhodobě plánuje pro Smetanovo nábřeží a část Malé Strany. Právě to by dle Šipanové a Braun Kohlové mělo být kombinováno s nízkoemisní zónou.
V jakém stavu příprav a analýz záměry na případné zavedení nízkoemisních zón v metropoli jsou, ParlamentnímListům.cz náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib ani jeho tisková mluvčí a asistentka Martina Kameník Vacková neodpověděli.
Pro motoristy se staršími vozy pozitivní zpráva však přišla z Brna, kde dříve o zavedení takovýchto zón uvažovali. Radní města Brna pro dopravu a správu městských účastí Petr Kratochvíl ParlamentnímListům.cz sdělil, že druhé největší české město zavádění nízkoemisních zón neplánuje. „Aktuálně se danou problematikou nezabýváme a nepřipravujeme žádnou regulaci dopravy v tomto smyslu,“ poznamenal k situaci v Brně.
autor: Radek Kotas