Okamura vytáhl další obrázek s migrantem. Ale trochu jiný

10.08.2025 8:54 | Monitoring

Předseda SPD Tomio Okamura poukazuje na rasismus v Evropě vůči bělochům a tvrdí, že politicky korektní plakáty ukazují jiné lidi, než kteří podle něj páchají útoky, zatímco on prý zobrazuje pravdu. Reaguje tak na obžalobu, která byla podána na něj i na jeho hnutí kvůli předvolebním plakátům.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomto Okamura

Předseda SPD Tomio Okamura zahájil svůj příspěvek na sociálních sítích slovy „NEODVOLÁM“, čímž reagoval na obžalobu, která byla podána na něj i na hnutí SPD. Zdůrazňuje tak, že nehodlá měnit svůj postoj bez ohledu na tlak. Státní zástupce je viní z podněcování nenávisti kvůli loňským předvolebním plakátům, na nichž byl vyobrazen muž tmavé pleti se zakrváceným nožem.

Okamura tvrdí, že v západní Evropě panuje rasismus proti bělochům: „V západní Evropě vládne rasismus proti bělochům a jsou jim lživě připisovány zločiny imigrantů. Braňme se proti nové totalitě.“

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Poukazuje na případy v Německu, kdy podle něj sexuální útoky páchají převážně migranti, zatímco na plakátech jsou zobrazováni původní obyvatelé: „Ženy v bazénech v Německu v drtivé většině sexuálně obtěžují imigranti, ale na plakátech jsou jako sexuální predátoři zobrazováni blonďatí Němci!“ Podle Okamury politicky korektní plakáty zkreslují realitu: „Takže politicky korektní plakáty převracejí realitu a urážejí původní německé obyvatele.“

Trvá na tom, že plakáty mají zobrazovat realitu: „Kdyby vskutku útočili bílí blonďáci, ať jsou na plakátech bílí blonďáci. Pokud ale útočí imigranti, mají být dle pravdy na plakátech imigranti!“

V souvislosti s obžalobou připomíná, že na plakátu SPD byl skutečně černoch s nožem, a za to paradoxně hrozí trest: „A když SPD na plakátu zobrazilo černocha s nožem, je trestně stíháno a předsedovi SPD hrozí tři roky vězení, i když je prokázáno, že černoši (i jiní imigranti) s nožem v Evropě na původní obyvatele Evropy útočili.“

„SPD se odmítá nechat umlčet a dále bude hájit pro mnohé nepohodlnou pravdu,“ dodává šéf hnutí SPD.

Zároveň uvádí, že se postaví proti tomu, že by české ženy byly oběťmi migrantů a že čeští muži by byli falešně obviňováni. „Odmítáme, aby se české ženy staly lovnou zvěří imigrantů a ještě aby následně byli z útoků falešně obviňováni čeští muži!“ uzavřel Okamura.

V případě, že soudy Okamuru uznají vinným, může jít až na tři roky do vězení.

Okamura se blíží SPOLU. Kauza mu neškodí, počítá Korecký
Okamura v ráži: Pokud mě vydají, bude to monstrproces, samozřejmě
Červi, migranti, vláda a hnůj. SPD spouští drsnou kampaň
Ostnaté dráty a popravy jsou sexy. Posměch k volební kampani KSČM, taky vůči exposlancovi ze seznamky

autor: Natálie Brožovská

