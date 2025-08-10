Okamura vytáhl další obrázek s migrantem. Ale trochu jiný

Předseda SPD Tomio Okamura zahájil svůj příspěvek na sociálních sítích slovy „NEODVOLÁM“, čímž reagoval na obžalobu, která byla podána na něj i na hnutí SPD. Zdůrazňuje tak, že nehodlá měnit svůj postoj bez ohledu na tlak. Státní zástupce je viní z podněcování nenávisti kvůli loňským předvolebním plakátům, na nichž byl vyobrazen muž tmavé pleti se zakrváceným nožem.
Okamura tvrdí, že v západní Evropě panuje rasismus proti bělochům: „V západní Evropě vládne rasismus proti bělochům a jsou jim lživě připisovány zločiny imigrantů. Braňme se proti nové totalitě.“
Tomio Okamura
Poukazuje na případy v Německu, kdy podle něj sexuální útoky páchají převážně migranti, zatímco na plakátech jsou zobrazováni původní obyvatelé: „Ženy v bazénech v Německu v drtivé většině sexuálně obtěžují imigranti, ale na plakátech jsou jako sexuální predátoři zobrazováni blonďatí Němci!“ Podle Okamury politicky korektní plakáty zkreslují realitu: „Takže politicky korektní plakáty převracejí realitu a urážejí původní německé obyvatele.“
Trvá na tom, že plakáty mají zobrazovat realitu: „Kdyby vskutku útočili bílí blonďáci, ať jsou na plakátech bílí blonďáci. Pokud ale útočí imigranti, mají být dle pravdy na plakátech imigranti!“
V souvislosti s obžalobou připomíná, že na plakátu SPD byl skutečně černoch s nožem, a za to paradoxně hrozí trest: „A když SPD na plakátu zobrazilo černocha s nožem, je trestně stíháno a předsedovi SPD hrozí tři roky vězení, i když je prokázáno, že černoši (i jiní imigranti) s nožem v Evropě na původní obyvatele Evropy útočili.“
„SPD se odmítá nechat umlčet a dále bude hájit pro mnohé nepohodlnou pravdu,“ dodává šéf hnutí SPD.
Zároveň uvádí, že se postaví proti tomu, že by české ženy byly oběťmi migrantů a že čeští muži by byli falešně obviňováni. „Odmítáme, aby se české ženy staly lovnou zvěří imigrantů a ještě aby následně byli z útoků falešně obviňováni čeští muži!“ uzavřel Okamura.
V případě, že soudy Okamuru uznají vinným, může jít až na tři roky do vězení.
autor: Natálie Brožovská