„Když jsem přistával v Bratislavě, teprve jsem si uvědomil, co se stalo...“ Co jste neviděli z cesty premiéra Babiše na Slovensko

Nový český premiér rozhodně nezahálí. Jen pár dní po začátku nového roku se vypravil na oficiální návštěvu Slovenska. Ještě před tím, než armádní Airbus A319 odstartoval z pražského letiště ve Kbelích, stihl na Úřadu vlády pracovní schůzku s předsedkyní Asociace krajů a karlovarskou hejtmankou Janou Vildumetzovou a šéfem dopravních odborů Lubošem Pomajblíkem.

Tématem byly hlavně mzdy řidičů autobusů, protože se v posledních dnech v médiích objevovaly zprávy, že Andrej Babiš hodlá zrušit vládní nařízení, které řidičům zajistilo vyšší mzdy poté, co loni většina z nich hrozila stávkou. Babiš následně odmítl, že by chtěl platy řidičům autobusů krátit, a jeho slova potvrdila i Vildumetzová.

Po příjezdu na vojenské letiště v Praze-Kbelích mnohé překvapil. Sotva totiž překročil práh odletové haly, místo toho, aby rovnou zamířil do VIP salonku, zastavil se a všechny do jednoho osobně pozdravil a podal ruku.

Na bratislavském letišti o hodinu později se krátce pobavil s českou velvyslankyní Livií Klausovou a poté se už autokolona začala přesouvat k slovenskému Úřadu vlády. Tam premiér Babiš, patrně poprvé ve své politické kariéře, zažil slavnostní uvítací ceremoniál s vojenskými poctami, což komentoval na tiskové konferenci, že díky této cestě zažívá nové věci. „Když jsem přistával v Bratislavě, teprve jsem si uvědomil, co se stalo, byl to nový pocit,“ komentoval to premiér.

Dříve si totiž Andrej Babiš posteskl, že na prosincový evropský summit nemohl do Bruselu letět běžným linkovým letadlem, jak byl zvyklý ještě z funkce ministra financí. V případě předsedy vlády to ovšem, nejspíš s ohledem na bezpečnostní opatření, není možné.

Pracovní oběd českého premiéra se slovenským protějškem Robertem Ficem trval víc než hodinu a půl. Během tohoto času stihli oba premiéři probrat jak letošní sté výročí vzniku Československé republiky a 25 let české a slovenské státnosti, tak evropskou problematiku, migrační kvóty i eurozónu.

„Pane premiére, vítej na Slovensku, vítej doma, pokud se to tak dá říct, asi ne,“ zahájil společnou tiskovou konferenci s humorem Robert Fico. Ocenil, že nastupující premiér České republiky opět jako cíl své první oficiální zahraniční cesty zvolil Slovensko. Podle Fica jsou česko–slovenské vztahy vynikající a může nám je závidět celý svět. Babiš poté doplnil, že se ještě budou zlepšovat.

Kromě společných akcí souvisejících s výročími v roce 2018, tedy především 100 let od vzniku samostatné Československé republiky a 25 let samostatnosti Česka a Slovenska, se oba premiéři výrazně bavili o evropských tématech a spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky.

Co se týče eurozóny, Andrej Babiš v reakci na dotaz novinářů, zda Česko euro přijme, zdůraznil, že eurozóna má víc negativ než pozitiv. „Teď o vstupu neuvažujeme. Evropská unie i eurozóna potřebují reformu,“ sdělil český ministerský předseda.

Robert Fico ho podpořil v názoru, že měnová unie v budoucnu projde velkými změnami. „Slovenská republika jako člen měnové unie bude trvat na tom, aby se o věcech debatovalo i se státy, které eurem neplatí, protože eurozóna ovlivňuje i jejich životy,“ uvedl šéf slovenské vlády. Podle něho nemohou být členové EU neplatící eurem odříznuti od možnosti se zapojit do diskuse.

V reakci na dotaz, co říká na názory o tzv. vícerychlostní Evropě, zopakoval premiér Babiš svůj dlouhodobý postoj, že nerozumí, o jaké rychlosti jde, protože Česká republika může být Evropě příkladem v tom, jak efektivně se vybírají daně nebo dělá rozpočet. Česko ovšem podle jeho slov historicky podcenilo svou roli v EU. „Nebyli jsme vidět,“ podotkl s připomínkou, že naše předsednictví za Topolánkovy vlády skončilo ostudou.

Slovenský premiér pak Babiše doplnil na téma Visegrádské skupiny, která je podle něho mimořádně důležitým nástrojem k prosazování zájmů v Evropské unii. „Nikdy jsme ale v rámci V4 neprosazovali nic, co by EU poškozovalo,“ konstatoval.

Maraton Babišovy návštěvy Slovenska pokračoval pietními akty. Nejprve se společně s Ficem poklonil památce prvního prezidenta T. G. Masaryka a následně i Milana Rastislava Štefánika, který má v Bratislavě obrovský monumentální pomník.

Souběžně s Babišovou schůzkou probíhala ve slovenské metropoli i další jednání. Bilaterální schůzky absolvovaly ministryně financí Alena Schillerová a šéfka resortu obrany Karla Šlechtová. Ta podepsala s tamním ministrem obrany smlouvu o společné ochraně vzdušného prostoru, kterou loni schválila vláda i parlament.

„Poprvé jsem se setkala s ministrem obrany Slovenska Peterem Gajdošem. Témat jednání bylo obrovské množství, ale dnes jsme slavnostně podepsali prováděcí dokument k již existující smlouvě o podpoře ochrany našeho vzdušného prostoru. Smlouva byla ratifikována parlamenty obou zemí a my jsme oba podepsali dokument, který konkrétně říká, jak bychom si vzájemně v případě ohrožení pomohli,“ upřesnila po příletu do Prahy na kbelském letišti ministryně Šlechtová.

Řeč prý byla také o společných cvičeních české a slovenské armády. „Bavili jsme se také o možnosti společné návštěvy některé posádky v České republice a dohodli jsme se, že určitě česko–slovenské cvičení armád by bylo vhodné,“ sdělila.

Slovenský ministr obrany Gajdoš prý dostal řadu pozvání na mnohé vzpomínkové akce do Česka, které se budou konat ke stoletému výročí vzniku společného státu. V budoucnu možná Šlechtová podle svých slov zamíří na návštěvu do dalších států Visegrádské čtyřky. „První velká cesta ale bude do Bruselu, protože tam v půlce února bude ministerské jednání NATO,“ upřesnila.

Spolu s premiérem Babišem se ministryně Schillerová a Šlechtová zúčastnily uctění památky T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Ministryně obrany upozornila, že na Slovensko chtěla jet v každém případě a připojením k delegaci premiéra ušetřil stát a konkrétně resort obrany významné peníze, které by vynaložil za zvláštní cestu.

Závěřečnou tečkou za návštěvou našeho nejbližšího souseda byl pro Andreje Babiše rozhovor pro místní televizi, které věnoval zhruba 20 minut. To vše se stihlo za zhruba tři hodiny, po kterých se český armádní Airbus s vládní delegací na palubě vracel do Prahy.

„Jedna věc byly oficiální ceremonie, ale jednání probíhají ve stejném duchu, jak jsem byl zvyklý. Pana premiéra Fica znám ze svého předešlého působení. Našeho jednání se účastnili také ministr financí a ministr vnitra, bylo to velice příjemné a otevřené. Máme k sobě velice blízko,“ upřesnil po přistání v Praze pro ParlamentníListy.cz premiér Andrej Babiš.

Už nyní ale plánuje další cesty. „Bulharsko teď předsedá Evropské unii, takže 22. ledna mířím za tamním premiérem. Uvažuju také, že bych se zúčastnil světového kongresu v Davosu, tam od nás už dávno nikdo nebyl. Tam je největší koncentrace státníků z celého světa, takže tam nejspíš pojedu. Koncem ledna mě čeká zasedání Visegrádské čtyřky v Budapešti a pár dní potom v Bruselu večeře s Junckerem (šéfem Evropské komise, pozn. red.),“ dodal předseda vlády.

autor: Radim Panenka