„Klaus ml.? Pokřikováním na něj uctím 17. listopad, je proruský šváb,“ zaznělo z mládeže TOP 09. A to nebylo vše

TOP tým Praha neboli mládežnická organizace strany TOP 09 zveřejnil na Facebooku následující status: Robert Pecka předseda TOP tým Praha: „To, že pokřikuji 17. listopadu na Národní třídě na proruského švába, beru jako uctění tohoto památného dne a také hodnot, za které bojovali studenti na tomto místě před 30 lety.“

Robert Pecka je zastupitel na Praze 3, kde působí jako místopředseda kulturní komise. Zvolen byl za TOP 09 a Starosty. Sám na svém facebooku o průvodu 17. listopadu napsal, avšak to se týkalo právě TOP 09, kterou zastupuje a jejíž pražské mládežnické organizaci předsedá. Napsal:

„Dnes jsem zažil něco neskutečného, po čem mi běhal mráz po zádech. Když jsme s TOP 09 a TOP tým přicházeli na Národní třídu, tak se lidé rozestoupili, udělali špalír a začali nám tleskat. #neskutecnyzazitek“

Na příspěvek TOP týmu reagoval též zastupitel na Praze 3 a místopředseda pražské Trikolóry Mojmír Mikuláš. Ten se vůči výše zmíněnému příspěvku ostře vymezil slovy:

„A mladí svazáci z TOPky se radují, jak to prý ‚proruskému švábovi‘ nandali.

Lidi, kteří v roce 89 nebyli na světě nadávají lidem, kteří tam tenkrát dostávali při boji za svobodu obuškem a riskovali vyhození ze školy... (mimo jiné i Mojmír Mikuláš).

To je na můj vkus té ‚pravdy a lásky‘ trochu moc.“

Avšak Mojmír Mikuláš svůj názor napsal i pod příspěvek TOP týmu. V komentáři napsal:

„Jak jsi mohl ‚vyblít‘ něco tak ubohého?! Ty a další jste ještě nebyli na světě, když třeba Vašek i já (a mnoho dalších) tam za tu naši dnešní svobodu dostávali obuškem a riskovali vyhození ze školy; a teď nám budeš vysvětlovat, za co jsme tam bojovali, a trapně nálepkovat?

Ono to mluví hlavně o Tobě (o vás). Vlastně dobře, že to uvidí i lidé z Prahy 3, kteří o Tobě měli ještě nějaké iluze.“

Na to reagoval právě Pecka, který napsal: „Já ti moc děkuji a děkuji všem, co se nebáli a bojovali za tu svobodu; o to víc se cítím být těmto lidem zavázán a nechci o tu svobodu přijít nebo se zaprodat nějaké cizí mocnosti.“ Avšak reagoval i David Hájek, jenž napsal: „Už jsem někde psal, že děcka by neměla mít ústavní funkce. Myslím, že šlo o Macrona. Asi to bude třeba rozšířit na politiku obecně. Takhle agitovat by měli fakt jenom ti, kteří dospěli a dosáhli jistého stupně moudrosti a pokory.“ Tím však komentáře neustaly, jelikož Pecka se zeptal Hájka: „Podle vás nemá mladý člověk právo na názor?“ Na to odpověděl Hájek slovy, že ten příspěvek se prý netýkal práva na názor mladých lidí.

Do diskuze se zapojil Jarda Grassel, ten napsal: „Asi Vám nedochází, co se pokoušíte obhajovat, sprostý vřískání nemůže nikdo soudný považovat za projevení názoru, jen jste se sám tímto diskvalifikoval na tu nejnižší možnou úroveň, kterou lze dosáhnout. Bravo,“ na což opět reagoval Pecka: „Jak jsem již vysvětloval v jiném vlákně, slovo pokřikovat je potřeba brát v uvozovkách, protože tak býváme označováni za křiklouny.“ Opět na slova Pecky zareagoval Grassel: „...a vám se to jako líbilo, vážně? Proruský šváb, já slyšel tak nechutný svinstva, že i mě přestalo chutnat, a to nemam problém jít pro ostřejší slova.“

Pražský zastupitel Mojmír Mikuláš však nebyl jediný, kdo se pustil do kritiky toho příspěvku. Pod post TOP týmu napsala i Elishka Duruz: „Měl byste se stydět, pane Pecka, jestli takovéhle chování patří k hodnotám TOP 09, tak to jste v očích mnoha lidí hluboce klesli. Václav Havel by vám rozhodně nezatleskal,“ na což odpověděl Pecka „Václav Havel by jistě ocenil mou nechuť ohýbat hřbet před Ruskem.“ S tím však uživatelka nesouhlasila a napsala: „Mýlíte se, buranské a totalitní manýry by neocenil. Na rozdíl od vás, on byl demokrat.“

S tím se však Pecka nesmířil: „Jako buran jsem se nechoval a vyjádření názoru patří k demokracii.“ Elishka Duruz Pecku poučila: „Vyjádřit názor je možné mnoha způsoby, kultivovaně, slušně a s argumenty nebo agresivně a hulvátsky. Možná byste měl někam na delší dobu vycestovat (nemusí to být daleko, stačí Švýcarsko) a všímat si, jak v tradičně demokratické zemi vyjadřují politici své názory.“ Pecka však zakončil diskuzi s tím, že se má to slovo pokřikovat brát v uvozovkách, protože prý často bývají označováni za křiklouny.“

