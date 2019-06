„Kunda sem, kunda tam.“ Umělkyně Bára Basiková se vyjádřila o Zemanovi. Prý jí ubližuje

„To je mi ale svoboda a demokracie. Ku*da sem, ku*da tam.“ Zpěvačka Bára Basiková se obula do prezidenta Miloše Zemana. Hradní mluvčí Ovčáček jí odpověděl a nedržel se přitom zpátky.

Zpěvačka Bára Basiková na sociální síti Twitter informovala své fanoušky, že už nemůže spolupracovat s hudbou Armády ČR. Spolupracovala s ní dlouhé roky, ale údajně se znelíbila prezidentovi Miloši Zemanovi, jelikož si dovolila ho kritizovat.

„Nestěžuju si, ale v pondělí jsem se dozvěděla, že mi pan Miloš Zeman zakázal vystupovat s hudbou Armády ČR, s níž spolupracuji již mnoho let, protože jsem se negativně vyjádřila k jeho osobě i funkci. To je mi ale svoboda a demokracie. Ale co, ku*da sem, ku*da tam,“ uvedla Basiková.

Ovčáček k tomu napsal, že Bára Basiková lže.

Zpěvačka posléze pro Forum24.cz vysvětlila, že se jí doneslo, že její účast na dalších armádních koncertech je nežádoucí, což osobně chápe jako zákaz spolupráce.

Ovčáček kontroval, že vyjádření zpěvačky není pravdivé, protože pan prezident prý nemá čas zabývat se Bárou Basikovou. „Není to pravda. Pan prezident opravdu nemá čas se zabývat paní Basikovou. Má důležitější věci na práci,“ napsal deníku FORUM 24 Ovčáček. „Jak se říká, umělci mají neustále pomyslných ‚osmatřicetpět‘ a k podobnému nesmyslnému patosu pak není daleko,“ nedržel se zpátky hradní mluvčí.

autor: mp