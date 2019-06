„Magor, cvok. Blb? Ne, to není. On je…“ Jaromír Soukup drsně vyjel po novináři. Znáte ho

Soukup uvedl, že si velmi rád dělá legraci z politiků, ale politici to moc neoceňují. „Mně pořád někdo vyhrožuje žalobama za tenhleten pořad. Já nevim, jsem si říkal, dřív třeba dělali Českou sodu a nevím, jestli je pořád žalovali, pan Šimek s paní Bubílkovou si dělali prču z těch politiků a nevím, jestli je taky žalovali.“ Politici mu dnes přijdou přemoudřelí a příliš vážní. „Vůbec nejsou schopný pochopit, že je to sranda. Takovej Paroubek mě za tenhle pořad žaloval už pětkrát. A podal několik těch stížností na tu Radu pro rozhlasový a televizní vysílání a trvaj na tom, že v tomhle pořadu se jim budu vomlouvat,“ pohaněl politiky Soukup. Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 7% Pro setrvání Babišovy vlády 91% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 3244 lidí

„Nebo ten blázen, takovej ten, co má ten arogantní... ten cvok, Šafr se jmenuje, to je úplnej magor a von provozuje takovej aktivistickej web, řiká, že bojuje za demokracii a uráží úplně všechny, vo kterejch si myslí, že si myslí něco jinýho než von,“ pojmenoval svůj další oblíbený cíl Soukup. „Tenhleten magor mě zažaloval, protože jsem vo něm řek, že je blb. A musím se vomluvit v tomhle pořadu, že neni blb. Pane Šafr, já si myslim, že jste úplnej magor a nejste blb,“ zakončil svou „omluvu“ moderátor.

Soukup také připomenul osobu Šafrova právního zástupce Aleše Rozehnala, který žaluje premiéra Babiše jménem klientky, která se cítila být dotčena Babišovými slovy, že demonstranti jsou zaplacení. „Šel s tím do Český televize, dali mu 5 minut u Nory Fridrichový, kde vysvětlil, jak ji ponižoval. Já si myslím, že se úplně zbláznili. To už není normální,“ hodnotil mediální prostředí Soukup.

V pořadu Volejte a piště šéfovi, který Soukup odloučil od Mých zpráv, se také sešla zajímavá témata. Například, zda by Soukup chtěl, pokud se nestane prezidentem republiky, post ministra financí. Soukup to odmítl s tím, že ho zajímá hlavně mandát od voličů, a proto chce kandidovat na prezidenta, ale dohadovat se stranami o ministerském postu se mu nechce. V souvislosti s prezidentsvím také padla otázka, zda by jako prezident obnovil trest smrti. Což Soukup vyloučil s tím, že je proti trestu smrti, protože není nikdy možné vyloučit justiční omyl.

Další tazatel se ptal, proč v tématu církevních restitucí nepadla otázka, kde majetek církev vzala. „Proč se nikdo nezeptá, jak ta církev vlastně k tomu svému majetku přišla. Pokud já vím, tak 60 % toho nakradli oni.“ Soukup konstatoval, že to by bylo téma spíše pro historiky a téma je složité.

Jeden z diváků se ptal, proč je v Aréně Jaromíra Soukupa vždy jen Tomio Okamura, a ne někdo jiný z SPD. Soukup řekl, že pozvánku vždy posílá celé straně/hnutí a je na ní, koho do debaty pošle. „A pan Okamura je poměrně marketingově chytrý, on má několik svých témat, které nikdy nezapomene svým divákům říci,“ tvrdil Soukup a prý je od Okamury chytré, že je předseda nejviditelnější tváří SPD.

Na závěr přišel dotaz na činnost policie na Václavském náměstí: „Jak hodnotíte práci policie při pohledu na to, že na Václaváku to vypadá v noci jak v Bogotě, že se prodávaj drogy jak v pekařství rohlíky už léta a léta, je to čím dál tím víc, vzniká tam africká kolonie a na to, že každej den chytaj nějaký vožralý, zdrogovaný šoféry. Neměly by přijít nějaký tvrdší tresty, dyť je to jak na Divokym Západě tady.“ Soukup uznal, že stav největšího a nejvýstavnějšího bulváru v Čechách je katastrofální. Černoši, kteří nahánějí zákazníky do erotických klubů, jsou podle něj jednoznačná ostuda a stejně tak již dlouho známý prodej drog. Policie podle Soukupa o problému ví, ale nedokáže s tím nic udělat. „Je to ostuda. Je to skoro o strach někdy v noci po Václavském náměstí jít,“ zhodnotil to moderátor. A zavzpomínal, že dříve byl důvod na Václavské náměstí jít, protože na něm byla divadla, kina, restaurace či kavárny. „Já neříkám, že to, co bylo v minulém režimu, bylo všechno dobré, ale v našem životě v osmdesátých letech byl důvod, proč jít na Václavské náměstí. A dnes? Máte důvod, proč tam jít? Jsou tam cenově dostupné restaurace, jsou tam příjemné kavárny? Je tam množství divadel a kin se zábavou pro normální lidi, nikoliv pro turisty? Není. A to je ten důvod, proč se tam soustřeďují takové zvěrstva jako různé erotické podniky a striptýzy a já nevím, co všechno, a přemíra fastfoodů, aby ty turisti a podobně.“ Prý je to chyba vedení města a nekoncepčnosti jeho plánů.

