„Malá je postradatelná." Erik Best odhalil zákulisí její rezignace. A připomněl Chovancův skandál

Americký novinář Erik Best se na svém webu FSfinalword.cz vyjádřil k aktuální kauze kolem dnes již bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO). Ta původně včera o půl čtvrté neviděla na své tiskové konferenci důvod k rezignaci, o necelé tři hodiny později však svou funkci složila.

„Cizinci, kteří brzy po sametové revoluci přijeli do Československa a později do samostatné České republiky, byli často šokováni laxním přístupem Čechů ohledně praxe opisování na školách. Nejenže bylo rozšířené, ale Češi ho zcela bezostyšně přiznávali. Tato kultura se na mnoha školách a univerzitách postupně měnila, až včera vyvrcholila rezignací ministryně spravedlnosti Taťány Malé v bezprostřední reakci na její plagiátorskou aféru,“ sdělil Best s tím, že za její rezignací stálo také politické a mediální manévrování.

Následně se rozhodl porovnat mírnou reakci na plagiátorský skandál Milana Chovance z října 2016 s frontálním útokem na Malou ze strany nejen opozičních médií, ale i těch Andreje Babiše.

„Rozdíl je v tom, že Chovanec byl klíčovou postavou pro konglomerát obchodních, politických a mediálních zájmů, jež nazýváme ČSSD a. s. Pro Agrofert a. s. je Malá zcela postradatelná,“ dodal Best.

