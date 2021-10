„Mně je EU ukradená!“ Okamura odmítl šílený plán. Tady jde o české občany

reklama

Poslední veřejnoprávní debata osmi lídrů stran či hnutí, které by se mohly v nadcházejících volbách dostat do sněmovních lavic. U moderátorského pultíku Světlana Witowská. To je program středečního večera, jen necelých 42 hodin do otevření volebních místností. Probírala se témata jako Pandora Papers, klima, covid-19 či ekonomické otázky.

Andrej Babiš (ANO), Petr Fiala (SPOLU), Vít Rakušan (PirSTAN), Tomio Okamura (SPD), Jan Hamáček (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM), Robert Šlachta (Přísaha) a Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra Svobodní Soukromníci) se sešli před televizními kamerami v prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Posledním tématem, o němž se v Superdebatě hovořilo před tím, než dostala slovo umělá inteligence a její otázky, bylo klima. „Budete bojovat proti zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035?“ ptala se ČT, kde se všechny strany shodly, že ano, jen ČSSD odvětila „spíše ano“.

„Jsme přesvědčeni, že ta cesta není v zákazech a příkazech, to vůbec nebude fungovat,“ začal Fiala odpovídat na otázku, Witowská jej však přerušila s tím, že chce vědět, jakou má strana alternativu. „Tak ta elektroauta nejsou pro lidi nyní dostupná,“ sdělil Fiala.

Táta od rodiny se nedostane do práce?

Rakušan si následně také posteskl, že nemůže reagovat na premiéra a jeho lži, přešel však hned k otázce spalovacích motorů. „Není možné znedostupnit našim lidem dopravu v rámci České republiky. Ta alternativa bude taková, že ten vývoj technologický půjde dopředu. Ale my nemůžeme říct, že k určitému datu zakážeme spalovací motory. Musíme jednat na evropské úrovni,“ podotkl Rakušan.

„Odmítám tento šílený plán z dílny EU. Pakliže se do roku 2035 zruší spalovací motory, tak táta od rodiny na venkově v Čechách nebude ani moct jet do práce,“ rozhorlil se pak následně k otázce aut spalovacích motorů Okamura, že je sice pro ochranu přírody, ale ne na základě termínů EU. „A znovu se ptám, jakou máte alternativu, abychom nezůstali úplně na chvostu v rámci EU?“ ptala se jej Witowská. „Mně je Evropská unie úplně ukradená, mě zajímají peněženky českých občanů a to, aby se naši lidé měli dobře. Tyhle šílené ideologie...,“ rozčílil se Okamura.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Boj s EU následně odmítl Šlachta, specifikoval však postoj Přísahy. „Ale chceme si vydobýt to právo a silnější pozici, kterou v Unii máme mít a která nám patří. Ty zásadní věci, kde Unie měla pomáhat, a když vezmeme migrační krizi, když vezmeme covid-19, tak tam Unie selhala. To, že nám diktují olomoucké tvarůžky, to umí. Je na nás, abychom uměli Unii využít, uměli využít sílu v EU. Takže ne bojovat, ale využít a naši pozici posílit,“ zmínil Šlachta.

Jan Hamáček (ČSSD). Reprofoto: ČT24

Velmi rázně na otázku ohledně alternativy, jak docílit toho, aby nám EU nezakazovala spalovací motory, odpověděla Majerová Zahradníková. „Jediná alternativa je odstoupit od té zelené drahoty, kterou vláda posvětila, předseda koalice SPOLU Petr Fiala říká, že se s ní musíme smířit. Ne, my se s tím nesmíme smířit. Musíme odstoupit od toho zeleného šílenství, které prodražuje životy nás všech, životy lidí,“ rozhorlila se Majerová Zahradníková.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Zuzana Majerová Zahradníková TSS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

KSČM pak jako alternativu vnímá vodík. „Mě ta debata tady baví, jsem z Boleslavi. O tom, jaké motory se budou vyrábět v České republice, nerozhodne ani jeden z nás. O tom rozhodne představenstvo Volkswagenu, Hyundai a TPCA,“ začal zeširoka Hamáček. Logickým řešením podle něj je to, aby elektromobily ze Škodovky šly na západních trh.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Musíme zařídit, aby ten šílený zeleno-pirátský parlament netlačil automobilky do toho, aby dělaly jen elektroauta. Nechte to na lidi. To je ta strategie, že nemůžeme dopustit tu novou normu Euro VII, ty šílenosti viceprezidenta Evropské komise Timmermanse, tomu musíme zabránit,“ rozčílil se následně Babiš. „Rozlišme dvě věci – Green Deal, to je to, co odsouhlasil pan Babiš,“ začal Fiala, načež mu Babiš začal skákat do řeči, že nic takového neodsouhlasil a že nemá říkat tuto lež. V rozhorlení poté Babiš vyzval i ke zrušení Evropského parlamentu, protože je podle jeho slov zbytečnou institucí.

Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra Svobodní Soukromníci). Reprofoto: ČT24

„Pan premiér Babiš je tím, kdo souhlasil s Green Dealem, náš poslanec Polčák naopak vystupoval na plénu na rozdíl od jeho europoslanců s tím, že chceme posunout termín zákazu těžby uhlí pro Českou republiku. Co dělali jeho poslanci? Mlčeli. Pan premiér roku 2017: Elektromobily jsou rozumné alternativy budoucnosti. Pokud navíc budete mít doma solární zdroje...,“ snažil se citovat Babiše Rakušan, ale ten mu skákal do řeči. „Pan Rakušan je tady na záskok za Piráta, měl tady být Bartoš, zase se bojí s námi setkat,“ řekl Babiš v reakci. „Ne, my se bojíme, co vy uděláte s touhle zemí,“ oponoval Rakušan. Babiš se následně snažil zopakovat, co vše prosadil. "Prosadil jsem slovo kůrovec, naše lesy Jurečka zrušil," chrlil Babiš slova jako jádro a plyn. Witowská jej však přerušila s tím, že slovo dostane umělá inteligence Matylda, jež následně všem položila otázku. Anketa Vyčítáte Babišovi kauzu ,,zámek ve Francii"? Vyčítám 4% Nevyčítám 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7620 lidí

Nevěřím vám ani pozdrav! Kdo komu?

V závěru však došlo ještě na přestřelku mezi Hamáčkem a Šlachtou. A to poté, co Witowská položila Šlachtovi otázku, kdo je mu osobně nejbližší - podle Witowské by se případně Přísaha mohla stát jazýčkem na vahách. "Není to o nějaké podpoře, o nějaké sympatii. Nejsme asi schopni se domluvit s Piráty. Vše ostatní je o jednotlivých segmentech programu," sdělil Šlachta. Hamáček si následně do Šlachty rýpl: "Nejblíže panu Šlachtovi je ODS, protože to byl velký kamarád Ivana Langera, kreslil mu obrázky."

"Pane Hamáčku, váš pan Chovanec... Vy útočíte na mě sakra, nesmyslně," rozčílil se Šlachta. Hamáčkovi zase vadilo, že Šlachta poukazuje na ČSSD (a ještě ANO a SPD) a to, že je v pozadí za knihou, která byla před volbami proti Šlachtovi vydána. "Nevěřím vám ani pozdrav," rozčílil se Šlachta a chtěl po Hamáčkovi omluvu za to, co dělá. Hamáček však chtěl po Šlachtovi důkazy jeho slov. Oba však přerušila Witowská se svojí další otázkou, zda by sociální demokracie znovu vstoupila do vlády s hnutím ANO. "Pokud by se nám dařilo prosazovat naše programové priority tak jako doposud, tak je to jedna z možností," odvětil Hamáček.

Pojďte k volbám!

Závěrem pak všichni dostali 30 vteřin k tomu, aby přednesli svá poslední slova k divákům. Zde jsou kompletní zdravice jednotlivých lídrů.

"Ti, co chcete jít k volbám, a přemýšlíte, jestli půjdete, nebo nepůjdete, jestli máte koho volit, nebo nemáte koho volit, mám pro vás jasný vzkaz. Pokud chcete spravedlnost, pokud chcete stejný metr na všechny, pokud chcete, aby se mocným někdo díval pod ruce a pokud chcete, aby skončilo rozkrádání, proto jsem založil Přísahu. Proto přijďte k volbám a volte Přísahu." Robert Šlachta

"Moje první výzva je prosím, přijďte volit a projevte svůj názor. Jsou to jedny z těch nejdůležitějších voleb, které jsme za poslední léta zažili. Buď zůstaneme liberální demokracií, nebo půjdeme cestou Orbána někam na východ. Chcete poctivé politiky, nebo chcete oligarchu, který chce stát jenom pro sebe? My nabízíme vzdělanou společnost, nabízíme moderní společnost, přírodu pro naše děti a hlavně naději, že se v téhle zemi může žít lépe. Budoucnost." Vít Rakušan

"Hnutí SPD prosazuje, aby byla Česká republika a slušný člověk na prvním místě. Chceme, aby měli slušní lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Co se týče covidu, chceme návrat do normálního života. Říkáme jasné ne migraci, ne islámu a ne diktátu EU. Podporujeme energetickou a bezpečnou a potravinovou soběstačnost ČR. Chceme zestátnění exekutorů, pomoc lidem v dluhových pastech. Podporujeme zvýšení důchodů, podporu pracujících živnostníků a českých firem a chceme ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To je krátký, stručný výtah z programu SPD." Tomio Okamura

"Zavřete oči! A zkuste si představit, jak jste žili před dvěma roky, kde jste se mohli svobodně rozhodnout, svobodně dýchat a svobodně žít. My vám tohle chceme vrátit zpět. Jsem politička, ale hlavně především jsem máma, která pro své, pro naše děti, chce vrátit ten normální svět a my vám ho doručíme." Zuzana Majerová Zahradníková

"Dámy a pánové, váš hlas pro sociální demokracii je hlasem pro zachování životních jistot pro zaměstnance, důchodce, rodiny s dětmi. A obracím se speciálně na voliče KDU-ČSL, koalice Spolu vás nereprezentuje. Hlas pro Spolu je hlasem pro ODS. KDU-ČSL i sociální demokracie spolu hájily rodinné hodnoty, prosadily jsme zvýšení rodičovské, důchodů i přídavků na děti. ODS byla proti. Máme hodně společného a jsem přesvědčen, že kdyby v této situaci volil Josef Lux, tak by hlasoval pro sociální demokracii." Jan Hamáček

"Vážení občané ČR, pro KSČM je nejdůležitější občan této země. Jeho prosperita, jeho budoucnost, možnosti bydlení pro mladé lidi, práce a důstojná odměna pro pracující a důstojný život seniorů. Chceme, aby se tady stavělo, aby se tady žilo, aby se lépe žilo než jinde a Česká republika je náš domov. Chci, abyste i s námi sdíleli tento..." Vojtěch Filip

"My se samozřejmě obracíme na všechny občany a tento čas chci věnovat našim seniorům. Vážení přátelé, pan Babiš vám slibuje, že v roce 2025 budete mít důchod 20 tisíc korun. To ale nebude jeho zásluha. To bude automaticky kvůli vysoké inflaci. Já mám pro vás lepší nabídku. Koalice Spolu chce zlepšit hospodaření státu. Zkrotíme drahotu a vy si za svoje důchody budete moci dopřát vyšší životní úroveň. A navíc spolu pomůžeme i vašim dětem a vnukům. Prosím, přemýšlejte nad tím, děkuji a pěkný večer." Petr Fiala

"Vážení spoluobčané. V pátek a v sobotu se uskuteční nejdůležitější volby v historii naší samostatné ČR. Rozhodnete o dalším osudu naší země. Já kandiduji na premiéra. Nabízím premiéra, který je pracovitý, který má tah na branku, který je rozhodný, který má obrovské životní zkušenosti, který reprezentuje naši zemi v zahraničí, bojuje za české zájmy, jedná s velkými státy jako rovný s rovným. Nabízím vám premiéra do neklidné doby." Andrej Babiš

Psali jsme: Senátor Wagenknecht: Babišovo jednání naplňuje skutkovou podstatu trestných činů Hrad: Informace o zdravotním stavu prezidenta republiky se nezakládají na pravdě Koudelka (TSS): Rektor nemá svévoli v covidových opatřeních „Aby to důchodci nečetli.“ Babišovy dopisy mizí ze schránek. Akcí se ještě pochlubili

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.