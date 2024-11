„Mobil, internet, aplikace X. A jste novinář.“ Musk napsal, mainstream zuří

James VandeHei získal novinářskou cenu Fourth Estate Award 2024. VandeHei je americký novinář a podnikatel, je spoluzakladatelem a generálním ředitelem mediální společnosti Axios a bývalým výkonným redaktorem a spoluzakladatelem Politika. Předtím byl národním politickým reportérem v The Washington Post, kde pracoval jako zpravodaj Bílého domu.

Při „děkovném“ projevu u příležitosti získání ceny se VandeHei pustil do majitele sociální sítě X Elona Muska za jeho postoj k médiím. „Občanským novinářem se může stát každý. Potřebujete jen mobil, internet a X aplikaci. Vy jste teď média!“ sdílel Elon Musk na svém profilu. A s takovým přístupem se VandeHei nemíní smířit.

Anyone can become a citizen journalist. You just need a mobile, internet and ?? app.



You are the media now!



pic.twitter.com/mCN59uIWRc — DogeDesigner (@cb_doge) November 25, 2024

Případně Elon Musk označil na svém profilu na síti X „starší média za odpadní potrubí plné lží“.

Legacy media is a sewage pipe of lies https://t.co/L4MJjbuvk6 — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2024

„Nesnáším tuhle zatracenou debatu o tom, že nepotřebujeme média,“ vypálil ve svém projevu VandeHei a dodal, že společnost určují pevně dané hodnoty. „Na určitých hodnotách záleží. Na svobodě, kapitalismu, na demokracii,“ řekl oceněný novinář.

Co je podle něho základem svobodné společnosti? „V jádru toho je možná transparentnost, možná svobodný tisk, možná schopnost dělat svou práci, aniž vám hrozí vězení. Možná schopnost sedět ve válečné zóně a říkat lidem, co se skutečně děje, aby se nedívali na události zkresleně. Na tom nesmírně záleží,“ řekl VandeHei s tím, že novinářské řemeslo přesně tyto hodnoty naplňuje.

„Dělám to každý den. Děláme to, protože to milujeme. Děláme to, protože na tom záleží. Na práci, kterou děláme, záleží,“ řekl vášnivě VandeHei.

VandeHei se u předání ocenění vyznal z deziluzí z Elona Muska. „Všechno, co děláme, je ale pod palbou. Elon Musk sedí na Twitteru den co den a říká, že každý může být médium. Vy jste média, nabádá lidi,“ máchal VandeHei zběsile rukama.

A přidal vzkaz, který doplnil příměrem k neurochirurgii. „Můj vzkaz Elonu Muskovi i těm jeho médiím. Vy nejste média. To, že máte modrou fajfku, Twitter a 300 slov prostoru, z vás nedělá reportéra o nic víc, než když se vám podívám na hlavu a uvidím, že máte mozek a řeknu, že máte úžasnou sadu nástrojů, což ze mě dělá zatraceného neurochirurga. Je tohle v pořádku?“ ptal se velmi emotivně VandeHei.

WATCH: Head of Axios RAGES at @elonmusk for helping SPEEDRUN the media's journey into IRRELEVANCY pic.twitter.com/4J5KQAkmSW — Antonio Chavez (@NewsM101) November 25, 2024

Svůj projev pak čerstvě oceněný novinář dovysvětlil ve vysílání televize MSNBC.

Podle VandeHeie je nutné, aby novináři lidem vysvětlovali komplikovaný svět. Je potřeba, aby se v něm prostřednictvím novinářů vyznali. „Musíme lidem přinášet fakta, musíme lidem přinášet srozumitelnost a doufejme, že i reportované poznatky, aby se mohli lépe rozhodovat a chápat velmi, velmi komplikovaný svět,“ řekl VandeHei.

Do „polemiky“ s VandeHeiem se pak pustil komentátor televize MSNBC Joe Scarborough. Ten vyzdvihl, že média mají své divácké rodiny. „Mimochodem, máme skvělé diváky. A víte, jací jsou naši diváci? Jsou rodina. Máte rodinu, která vás sleduje a která to chápe. New York Times mají rodinu, Wall Street Journal také. Protože mají skvělé reportéry. Tisknou pravdu neustále,“ vypočítával Scarborough pravdomluvná média v USA a dal příklad toho, jak se chovají média sociálních sítí.

„A jak jsi řekl, tohle je to, co mě dostává, když se někdo objeví na Twitteru nebo nějaké jiné sociální síti a lže, dělá chyby. Náklady na to nemá žádné. Udělají to znovu. Ve skutečnosti jim to pomáhá, protože algoritmy jsou zmanipulované, takže vy rozvíříte sračky, a čím více dokážete lidi naštvat, tím více sledujících získáte. Ale teď je to monetizované, aby vám to pomohlo získávat lajky,“ rozpálil se moderátor MSNBC.

„Milujte, nebo nenáviďte svobodný tisk, ale existuje důvod, proč naše demokracie, naše země vzkvétala způsobem, který žádná jiná neměla. A já věřím a navždy budu věřit, že svobodný tisk je v centru toho všeho,“ zkonstatoval na závěr VandeHei.

