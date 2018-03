„Musíme jít zase na Václavák! Tohle je důležitější než protesty proti Ondráčkovi.“ Aktivista chce dostat lidi znovu do ulic

Na jednání bezpečnostního výboru Sněmovny to pořádně vřelo. Především členům výboru z řad pravicové opozice se nelíbilo, jak si na jednání počínal premiér v demisi Andrej Babiš, když se ze všech sil snažil ospravedlnit odvolání šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Poslankyně Jana Černochová (ODS) proti Babišovu jednání ostře protestovala. Teď se zdá, že by se protesty mohly rozšířit i do ulic.

Kolem šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína je pořádně živo. Po jednání bezpečnostního výboru Sněmovny poslankyně Jana Černochová (ODS) vrhala pomyslné hromy a blesky na hlavu předsedy vlády v demisi Andreje Babiše. Přidali se k ní i její kolega Pavel Žáček zvolený taktéž za ODS a Vít Rakušan zvolený za hnutí STAN.

Babiš prý vtrhl na jednání výboru takřka jako velká voda a snažil se celé jednání opanovat, ačkoli mu k tomu zákon nedává nejmenší prostor. Přesvědčoval členy výboru o tom, proč by měl Michal Murín skončit ve funkci. Černochová a její kolegové prohlásili, že Babiš nejednal v souladu se zákonem. Tomu tři jmenovaní členové výboru odmítli přihlížet a demonstrativně opustili jednání.

Teď se zdá, že by se protesty mohly z jednání výboru přesunout také na ulici. Aktivista Tomasz Peszynski totiž na sociální síti Facebook bije na poplach a svolává lidi do ulic, aby bránili Michala Murína.

„Musíme jít zase na Václavák! Vážení spoluobčané, dnes, ve čtvrtek 15. 3. 2018, trestně stíhaný premiér a agent StB Babiš oznámil, že odvolá ředitele GIBS Murína. Pokud se tak stane, nic mu nezabrání, aby dosadil do GIBS svého člověka a GIBS poté zaútočí na policisty, kteří vyšetřují Čapí hnízdo. Tomu už pak nepůjde zabránit. Babišovo trestní stíhání bude zastaveno,“ napsal aktivista.

Jedním dechem dodal, že tato akce je mnohem důležitější než protesty proti zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Andrej Babiš údajně počítá s tím, že lidé už budou poněkud unavení, když už mají za sebou demonstrace proti Ondráčkovi a na podporu České televize. Podle Peszynského je třeba dát Babišovi najevo, že občané unavení nejsou a nebudou váhat se znovu vzepřít.

„Babiš si počkal, jestli demonstrace na podporu České televize bude menší než demonstrace proti Ondráčkovi a byla. Vidí, že lidé opět mají pocit, že své demonstrační povinnosti zase splnili, ale není tomu tak. Babiš si počkal, až skončí druhá velká demonstrace a předpokládá, že potřetí v několika dnech už Václavák nezaplníme. Má pravdu? Po všech těch symbolických demonstracích necháme Babiše, aby definitivně vyhrál? Záleží to jen na vás. Ale já vás prosím, nedejte mu to,“ pokračoval aktivista.

Akce na podporu Michala Murína by se měla konat v pátek 16. 3. na Václavském náměstí od pěti hodin odpoledne. Současně je však na Václavské náměstí nahlášena demonstrace proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Peszynski má za to, že bude vhodné akce spojit a dát najevo, co si lidé myslí o Ficovi i o Babišovi.

autor: mp