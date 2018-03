„My vás nedáme!“, „Babiše do koše!“, „Zemana do koše!“ Stovky lidí se sešly na demonstraci na Václaváku k obraně ČT

Zeman ve svém inauguračním projevu 8. března ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do Bakalova vydavatelství Economia i na Českou televizi (ČT). Economia i ČT se proti výrokům ohradily.

Aktivisté tvrdí, že Zemanova slova jsou pokračováním "dlouhodobého nenávistného útoku na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na politiku a společnost. Prezidentovi chtějí dokázat, že jsou novinářskou obec připraveni bránit.

Lidé pod sochou sv. Václava provolávali hesla jako My vás nedáme! Babiše, do koše, Zemana, do koše, nebo Zemane, vypadni!

Organizátoři také vyzvali přítomnné k tomu, aby v osm hodin večer všichni rozsvítili své mobilní telefony a pozvedli je vzhůru, aby posvítili na poslední cestu zavražděným slovenskému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence.

