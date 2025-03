„Myslím, že podepíší.“ Trump o Ukrajincích a dohodě s USA

Trump při přeletu ze svého sídla na Floridě do Washingtonu pro přítomné novináře v prezidentském letadle Air Force One komentoval vývoj na Ukrajině. „Pracujeme na tom, jak víte, tento týden máme s Ukrajinou jednání v Saúdské Arábii, snad se nám podaří uzavřít nějaké dohody, byl bych rád, kdyby ano. Tento týden zemřelo na Ukrajině spoustu dalších lidí, jak Ukrajinci, tak Rusové, takže je jasné, že každý už chce tu situaci vyřešit a já věřím, že tento týden se posuneme výrazně k míru,“ prohlásil Trump.

Jen krátce reagoval na informace o společném vojenském cvičení Číny, Ruska a Íránu, které ho prý nijak netrápí. „To mě vůbec neznepokojuje, my máme mnohem větší sílu než oni. Já jsem výrazně přebudoval armádu, bohužel Biden neudělal potom vůbec nic, ale já jsem armádu přebudoval. Ale o tomhle bychom ani neměli uvažovat, když se podíváte, co se děje na Ukrajině, o tomhle nechceme ani mluvit. Každopádně na Ukrajině očekáváme tento týden velký progres,“ uvedl Trump opět směrem k jednání v Saúdské Arábii.

„Myslím si, že podepíší dohodu o nerostech, ale já hlavně chci, aby konečně chtěli mír. To zatím neukázali, ale já si myslím, že to se během příštích dní změní. Ta válka už musí skončit, utratilo se tam 350 miliard dolarů, ale to není to nejhorší, nejvíce totiž záleží na lidských životech, jen tenhle týden zemřeli tisíce mladých vojáků a stovky lidí při ostřelování v ukrajinských městech, už to musíme zastavit,“ pokračoval americký prezident.

Velkým tématem je také zavedení cel na Kanadu, Mexiko, Evropu nebo Čínu, přičemž zavedení cel bude podle Trumpa pro USA naprostý triumf. „Nastavení cel je podle mě to nejlepší, co naše země kdy udělala. Díky tomu se naše země stane opět velmi bohatou. Míří k nám celá řada automobilových společností, které u nás budou otevírat výrobu, už jich je pět nebo více a další přicházejí. V zásadě si vezmeme zpět všechny ty peníze, které jsme celé dekády ztráceli. Ztratili jsme pracovní místa, ztratili jsme továrny. Od roku 1994, kdy začala platit NAFTA, jsme zavřeli 90 tisíc továren,“ uvedl Trump s ohledem na Severoamerickou dohodu o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem.

„Ale ty továrny budou znovu otevřeny, míří k nám mnoho společností, jako třeba tchajwanská společnost na čipy Semiconductor Manufacturing, která je největší na světě a bude u nás investovat 200 miliard dolarů. Tím budeme mít až 40% podíl na trhu čipů, a to je jen jedna společnost. A další přicházejí, a to nás dostane na úroveň, na jaké jsme ještě nikdy nebyli. Budeme tak bohatí, že ani nebudete vědět, za co všechno utratit vaše peníze, to vám říkám,“ prohlásil americký prezident.

Trump také marginalizuje údajné spory mezi Elonem Muskem a Trumpovým kabinetem, zvláště ministrem zahraničí Marcem Rubiem. „Já si nemyslím, že je tady nějaké veliké napětí. Elon je velmi výjimečný člověk a i lidé z mého kabinetu jsou výjimeční, jsou to velmi úspěšní lidé, kteří se dostali do nejvyšších míst. A podle mě mají všichni s Elonem skvělý vztah, vždyť DOGE zatím odvádí neuvěřitelnou práci, objevili už podvody v hodnotě stovek miliard dolarů. To samozřejmě neznamená, že občas nemají menší názorové spory, ale ty jsou spíše osobní, protože tady jde mnohem o víc než jednotlivá ega a společně už jsme přišli na podvody a plýtvání stovek miliard dolarů,“ uzavřel Trump s tím, že podle jeho názorů spolu Musk a lidé z jeho administrativy vycházejí skvěle.