„Na co čekáte?“ Veleba volá zemědělce. A občanům: Dnešní ceny? Takhle to je

Po jasných signálech chceme jasné odpovědi

Trháme sady, vybíjíme stáda, zakládáme úhory – to je nepopiratelná skutečnost. A jsme v klidu, ministr Výborný do médií praví, že nemáme důvod k odporu, jaký předvedli zemědělci v Německu a jaký u nás obratem zorganizovali zemědělci na Chomutovsku. Tam stovka traktorů a náklaďáků vyrazila z Března na hraniční přechod Boží Dar a zpět. Podpory se organizátoři ze strany vedení Agrární komory ČR nedočkali, ač o to žádali. Pokud ovšem takovou podporou není ilustrační foto z této akce, totiž traktoru se státní vlajkou v čele několikakilometrové kolony protestní jízdy, kterou jsme viděli v článku Českých novin: Agrární komora zvažuje zemědělské protesty na přelomu února a března.

Řekl bych, že není co zvažovat a už vůbec ne, pokud by snad zvážili, až na přelomu února a března. To už většinou je technika na polích, protože začíná jaro. Ale zpět k věcným problémům vládní agrární politiky. Dál padají ceny zemědělských výrobců – meziročně, 2023 oproti 2022, o 19 %. Z toho v rostlinné výrobě se snížily ceny meziročně o 23,3 %, nejvíce u hlavní komodity obilovin poklesly o 37,2 %! V živočišné výrobě byl meziroční pokles o 13 %, nejvíce pak u mléka o 20 % a vajec o 18,1 % atd. Vzpomeňme si, co k cenám potravin, které naopak výrazně narostly, vyprávěl pan Prouza – prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory a poradce ministra průmyslu a obchodu v jedné osobě. Vždy to svedl na zemědělce. Těm ale podle šetření Zemědělského svazu ČR, největší členské organizace Agrární komory ČR, klesl zisk meziročně o 60 % – z 22 mld. Kč v roce 2022 na 8,7 mld. Kč v minulém roce a v letošním roce bude pokles díky vládnímu balíčku pokračovat!

Dříve, než se dají do pohybu zemědělci zdola…

Taková je tedy, rámcově v základních makroekonomických číslech, situace v České republice a jsme ve fázi zvažování protestů. „Definitivní rozhodnutí má padnout za týden. Jak pravděpodobné v tuto chvíli je, že za týden opravdu svoláte protivládní protesty?“ – ptá se 18. ledna v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu moderátor prezidenta AK ČR a Ing. Doležal odpovídá: „To je v tuto chvíli těžké říct. Příští týden v pátek budeme mít mimořádné jednání představenstva a tam zvážíme všechna pro i proti.“ A dál se posluchači dozvědí, že bude jednání s ministrem Výborným v Berlíně, že mu budou neřešené věci v zemědělství připomenuty. No a také k vládě, že potřebujeme „jasný signál, že se s námi počítá a že chce nějakým způsobem tu situaci řešit“.

Musím konstatovat, že vše je podáváno v budoucím čase, že jasných signálů už bylo dost a tato mluva je dobrá tak pro politickou satiru, nikoliv pro představitele Agrární komory. Naproti tomu předseda německého svazu zemědělců Joachim Rukwied chce v protestech zemědělců plošně po celé zemi pokračovat. Řekl to na zasedání Svazu německých zemědělských novinářů (VDAJ) 18. ledna v Berlíně. Upozornil, že „v odvětví panuje velký neklid“ a v souvislosti s obří demonstrací 8. ledna v Berlíně dal novinářům on sám, nikoliv neosobní tisková mluvčí, varování: „To byla předzvěst, pokud se nic nezmění, dojde k erupci.“ V Německu erupce, u nás se zvažují pro a proti...

A tak bych mohl pokračovat, Klub 2019 má denní svodku německých médií. O nějakém zvažování nemůže být řeč. A pokud přece jenom, pak bych doporučil zvážit, zda se zde někdo nestává zbytečný a že i u nás je v odvětví velký neklid a že by o tom měl rokovat celorepublikový sněm. Dříve, než se dají do pohybu zemědělci zdola. Podobně, jako se to stalo na severu republiky.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

