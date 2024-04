„Nedělejte ze sebe hlupáka.“ Bartoš promluvil do ekonomiky. Z ODS „facka“

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš upozornil na velký pirátský plán na transformaci a modernizaci české ekonomiky. Ta se podle Pirátů zasekla v 90. letech na ekonomickém modelu Václava Klause. Nový plán prý umožní růst HDP o 4 % ročně.

„Pan Klaus v devadesátkách sliboval, že Německo doženeme do pár let. S jeho ekonomickým modelem ale rosteme pomaleji, než za Štrougala. A to se musí změnit,“ uvedl Bartoš na síti x s odkazem na předrevolučního komunistického premiéra Lubomíra Štrougala.

Piráti proto mají plán. „Zapojíme do práce lidi, peníze a další zdroje, které naše ekonomika má, a neumí je v současnosti využít. Peníze lenošící v dluhopisech a málo úročených účtech pošleme do investic podporujících růst a proměnu naší ekonomiky na znalostní. Dotace půjdou do infrastruktury, a rozvážeme ruce zdravé podnikavosti. Když to uděláme, poroste HDP do konce desetiletí o 4 % ročně. Nejde o experimenty, všechno je vyzkoušené,“ tvrdí Bartoš.

Konkrétně pirátský plán směřuje k rozhýbání ekonomiky, která prý stagnuje kvůli 30 let starému tržnímu modelu. Jako první je prý potřeba dostat lidi na trh práce. Jde o lidi, kteří v současném systému na trhu práce nemají šanci. „Jde například o rodiče s malými dětmi, kteří by si sice chtěli přivydělat, ale nemohou dát dítě do školky, jelikož nejsou místa. Stejně tak lidi v exekucích, kterým se teď vyplatí pracovat načerno. K tomu je velmi složité získat povolení pro zahraniční pracovníky, i když firmám chybí 300 000 pracovníků na místech, o která Češi nemají zájem. Proto rozhýbeme nedomyšlené regulace svazující trh práce, aby všichni, kdo chtějí, mohli pracovat a vytvářet hodnoty,“ uvádí pirátský plán s názvem „Republika v pohybu“.

Dalším klíčovým bodem je prý dostat ležící peníze do smysluplných investic, protože jsou miliardy korun českých občanů uloženy v nevýhodných penzijních fondech. „Dnes výnos konzervativních penzijních fondů často nepokryje ani inflaci – státní podporu proto chceme nasměrovat tak, aby pomáhala kromě nákupu státních dluhopisů také financovat investice, jako je výstavba bytů. Jde o 600 miliard,“ tvrdí Piráti. A stejně tak prý řada obcí raději čeká na dotační programy a neinvestuje peníze, které má na účtech. Nebo české firmy, které se místo investic s dlouhodobou perspektivou soustředí na těžení renty.

Celá ekonomika a směřování státu by tak mělo být postaveno na optimismu a odměňování užitečných služeb občanům, na úspěšných projektech s velkou přidanou hodnotou, inovacích a ušetření společných peněz. „Aby aktivní lidé na každý nový nápad neslyšeli dvacet důvodů, proč to nejde a kolik bariér by museli překonat, ale naopak jsme tyto překážky krok po kroku odstraňovali. Aby měli mladí v naší zemi dobrou budoucnost a nemuseli váhat, zda si mohou dovolit druhé dítě či zda neodejít pracovat do zahraničí. Aby stát nefungoval rychlostí lenochoda,“ dodává pirátský plán s tím, že tak může česká ekonomika růst v letech 2026–2029 rychlostí 4 % ročně.

Podle Jana Skopečka je ale trefování se do ekonomické transformace v 90. letech za vlády Václava Klause z ODS hloupé. „Nedělejte ze sebe hlupáka, pane ministře. Ekonomickou transformaci po roce 1989 zvládalo Československo, později Česká republika, v porovnání s ostatními postkomunistickými státy velmi dobře. Rychlou privatizací a deregulací začal fungovat trh namísto centrálního plánování a rychle jsme začali růst. Odpovědnou makroekonomickou politikou jsme se narozdíl od jiných vyhnuli hyperinflaci. Šlo se cestou od státu směrem k trhu,“ říká Skopeček.

Problém posledních let je naopak stále větší regulace trhu. „Poslední roky je to ale přesně opačně. Dotace a stále častější regulace trh ničí, a ekonomika proto stagnuje. Tehdy se zvládla systémová změna, systémová transformace. Zkuste Vy alespoň stejně dobře zvládnout dílčí věc, a to digitalizaci. Ať neskončí digitalizace stavebního řízení průšvihem, který leckdo předpovídá…“ poradil Skopeček Bartošovi, ať dotáhne alespoň tento klíčový modernizační prvek místo přepálených plánů na transformaci celé ekonomiky.

Ekonom Martin Slaný Bartošovi vmetl, že tyto státní plány na růst ekonomiky naopak zavánějí komunistickým plánovaným hospodářstvím. „Máme plán??? No, právě na plánu byl založen růst Štrougalů. Tedy nerůst. Ve vidině, že trh (tj. my všichni) je hloupý, a stát ví, co, jak a pro koho. Komplexně (nejen HDP, byť určuje de facto vše ostatní, ale i délka života, migrace, soc. smír) je tato země díky 90s úspěšná,“ souhlasí Slaný se Skopečkem.

Starosta Brno-Židenice a bývalý člen TOP 09 Petr Kunc celý plán hodnotí jako parodii, která odporuje pirátské a vládní politice. „Mně to připadá jako parodie. – Špičkové školství? Když berete školám peníze??? – Stopka nesmyslným dotacím? Když dotujete elektroauta pro firmy s povinností leasingu? Co už je větší nesmysl? Koupit benzinky? – Rychlejší výstavba? Vždyť dodnes nemáte ani prováděcí předpisy (sic!), nemáte Portál stavebníka, bylo jen jedno školení pro SU. – Odborníci ve státní správě? Za ty peníze, které jsou v těch tabulkách? Jako fakt?“ nechápe Kunc a také připomíná, že v rámci stavebního zákona a digitalizace se zatím skoro nic nestalo.

