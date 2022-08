„Nejhorší vláda v našich dějinách.“ Klaus ví, co přijde

„Česká republika není samostatná a žije pouze v limitované svrchovanosti,“ vyjádřil se v rozhovoru s profesorem Jaroslavem Turánkem bývalý prezident Václav Klaus k dopadům snahy Evropské unie o centralizaci Evropy, jež podle něj míří k plánu přetvořit jednotlivé státy na „provincie Evropské unie“. Že by vše vedlo k tomu, že lidé „vyjdou do ulic“, si nemyslí, od toho jsme prý ještě dosti daleko a například „zelená ideologie“ se má stále těšit velké podpoře veřejnosti. Navíc nám na lepší časy dle Klause nezakládá ani Fialův kabinet. „Nejhorší vláda v našich dějinách,“ spustil exprezident.

Podle Klause se věda zneužívá ve snaze politiků diktovat společnosti a jde o „záměrný cíl pokrokářů“. „Ti, kteří nechtěli skutečnou demokracii a svobodu, utíkali ke snaze zavést vědce k tomu, aby kecali do společnosti,“ podotkl, s čímž Turánek souhlasil s potvrzením, že i on zažil podobné tlaky.



Exprezidenta rovněž vždy pobaví, že existují názory o existenci evropské spolupráce jen díky „nápadu“ Evropské unie. „Označovat myšlenku evropské spolupráce za nápad je úsměvné. Lidé spolu spolupracovali uvnitř státních celků i mimo jejich hranice od nepaměti. Evropská unie a její ideologičtí představitelé si tu spolupráci přece nevymysleli,“ vyřkl s tím, že evropské integrační snahy byly ve skutečnosti záminkou pro unifikaci, centralizaci a dirigismus z centra.



Podle něj již kvůli této centralizační snaze EU zaniká česká zahraniční politika, což má dokládat například to, jak jsou v zahraničí čeští velvyslanci neustále povoláváni na unijní porady, kde „se jim diktuje, co mají prosazovat a říkat“. „Náš velvyslanec je velmi často jen úředníkem,“ podotkl s tím, že to je přitom jen část všeho souvisejícího s unijním integračním procesem.

Lidé u nás si mají namlouvat, že svrchovanost a samostatnost máme, to je však dle Klause již „naprostou mystifikací“. Vše se má promítat na příkladu přijímání evropských směrnic. „Česká republika dostává direktivy z Evropské unie každou chvíli,“ jmenoval a podotkl, že v Německu v minulosti zjišťovali, kolik procent práva ve členských zemích EU tvoří tyto evropské direktivy a dobrali se ve svém výpočtu až k hodnotě 85 %.



Klaus upozornil, že přestože tato hodnota může být podle jiných studií odlišná, přichází k nám z Evropské unie množství právních předpisů převyšujících to, které jde ve Spojených státech k jednotlivých americkým státům z Washingtonu.



Že by až přílišná integrační snaha EU a nespokojenost občanů jednotlivých zemí vedla k tomu, že lidé „vyjdou do ulic“ a postaví se postupnému svazování poměrů v unii, jakým je například zamýšlené zrušení práva veta, je dle Klause milná představa. „Od nespokojenosti k jakékoli vzpouře je nekonečná vzdálenost,“ míní.



Vše ilustroval na paralele očekávání pádu komunismu. „Někteří lidé si myslí, že už jsme tak v roce 1987 a komunismus už klopýtá a nemá sílu cokoliv udělat… Kdyby ta paralela s tím komunismem byla použitelná, tak nejsme v roce 1987, ale optimistickým pohledem v roce 1971. A já bych řekl, že jsme tak na úrovni roku 1961 ne-li 1951 dokonce,“ zaznělo s tím, že nás „revoluce“ v dohledné době nečeká.

Klaus lidem „připravujícím se na revoluci“ spíše doporučuje, aby se soustředili na „drobné práce“ po vzoru prezidenta Masaryka a tehdejší snaze postarat se o zakládání Sokolů, kulturních institucí a o rodící se český průmysl.

„Zelená ideologie“ tu však zřejmě s námi ještě dlouho dle něj bude, jelikož se Zeleným daří „okupovat i další politické strany“ a ideologii také věří mnoho lidí. „Neříkejte, že někdo bude bojovat proti zelené ideologii globálního oteplování, lidé vždycky na přelomu června, července a srpna, když se oteplí, blbnou a najednou věří v globální oteplování. V zimě na to zase zapomenou, až jim bude zima,“ líčil s dodatkem, že lidé už uvěřili i „teorii o zhoubnosti emisí oxidu uhličitého“.



Turánek s Klausem se shodli, že sice tito lidé nakonec dojdou zjištění, co je zelená dohoda ve skutečnosti, otázkou však je, jak dlouho to potrvá.

Ekonomika však má trpět i pod přístupem současné vlády premiéra Petra Fialy (ODS). „Myslím si, že máme asi nejhorší vládu v našich dějinách. Ale je to naše vina, že jsme je zvolili,“ uvedl a rozhovořil se například k rozpočtovým záměrům kabinetu, z nichž vyplývá, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) i pro nadcházející roky plánuje deficity pohybující se kolem tři sta miliard ročně.



„Představa, že bychom mohli mít šest let deficity státního rozpočtu ve výši tří set miliard korun ročně, je pro mě konec světa,“ obořil se k hospodaření vlády Klaus. Pokud budou deficity skutečně takové, jak je plánuje šéf státní kasy, máme se podle někdejšího prezidenta připravit na ještě dlouhé trvání vysoké inflace.



Odmítá i tvrzení, že současná vláda „brojila“ za zodpovědné hospodaření během deficitního hospodaření expremiéra Andreje Babiše (ANO). Připomíná, že tehdy v roli opozice současní vládní politici naopak na Babiše tlačili ke zvýšení covidové pomoci.



Celou debatu můžete zhlédnout zde:

