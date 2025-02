„Nejsi v pozici, abys mohl diktovat.“ Trump rozdrtil Zelenského před novináři

„Pane prezidente, při vší úctě myslím, že je od vás neuctivé přijít do Oválné pracovny a snažit se vést spor před americkým tiskem. Právě teď kličkujete a nutíte odvedence do první linie, protože máte problémy s mužstvem, měli byste prezidentovi poděkovat za to, že se snažíme to dostat k jednacímu stolu,“ umýval viceprezident J. D. Vance hlavu ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, jenž mu však skočil do řeči a zeptal se: „Byl jste někdy na Ukrajině, že říkáte, jaké máme problémy?“

Snažíme se zabránit zničení vaší země

„Jednou jsem tam byl. Ano,“ odpověděl Vance. „Ty příběhy jsem skutečně viděl a sledoval. A vím, co se děje, přivedete si lidi, vezmete je na propagandistické turné. Pane prezidente, nesouhlasíte s tvrzením, že máte problémy s náborem lidí do armády? A myslíte, že je uctivé přijít do Oválné pracovny Spojených států amerických a zaútočit na administrativu, která se snaží zabránit zničení vaší země?“

„Spousta otázek,“ připustil Zelenskyj už umírněnějším tónem. „Začněme od začátku. Především, během války každý má problémy, dokonce i vy. Ale máte pěkný oceán a teď to necítíte, ale v budoucnu to pocítíte. Bůh žehnej.“

Hazarduješ s životy milionů lidí

„To nevíš,“ vmísil se do rozhovoru prezident Donald Trump. „Neříkej nám, co budeme cítit. Snažíme se vyřešit problém. Neříkej nám, co máme cítit, protože nejsi v pozici, abys diktoval. Zapamatuj si to. Nejsi v pozici, abys mohl diktovat, jak se budeme cítit.“

„Budete se cítit ovlivněni,“ namítl Zelenskyj.

„Právě teď nejsi v dobré pozici,“ mínil Trump. „Právě teď u nás nemáš karty. S námi začneš mít karty. Jen si myslíš, že hraješ. Hazarduješ s životy milionů lidí. Hazarduješ s třetí světovou válkou. A to, co děláš, je velmi neuctivé vůči této zemi. Mnohem více, než si dovolili jiní lidé,“ vychutnával si Trump Zelenského, zatímco se ukrajinský prezident neúspěšně snažil oponovat.

„Poděkoval jste už někdy?“ zeptal se ho viceprezident Vance.

„Mnohokrát. I dnes,“ zmínil Ukrajinec.

Vance připomněl Zelenského postoj v prezidentské kampani

„Jel jste do Pensylvánie a vedl kampaň pro druhou stranu v říjnu,“ připomněl Vance Zelenskému jeho podporu Kamale Harrisové, protikandidátce Donalda Trumpa na post hlavy USA. „Nabídněte pár slov uznání pro Spojené státy americké a pro prezidenta, který se snaží zachránit vaši zemi,“ vyzval Vance návštěvu z Ukrajiny.

Prezident Zelenskyj opustil Bílý dům předčasně, aniž by došlo na uzavření předem avizované dohody mezi USA a Ukrajinou. Trump se pak vyjádřil, že Zelenskyj ještě není na mír připravený.