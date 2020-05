„Nejste informovaný!“ Minář chtěl u Soukupa ukázat, jak vláda kryje krádeže. Klaus ml. i Nacher se ozvali, nevěřili vlastním uším. Je to úplně jinak

reklama

Úvodní slovo moderátor Soukup věnoval hostovi, jehož účast v debatě vzbudila největší pozornost, předsedovi spolku Milion chvilek Mikuláš Minářovi. Ten se jal divákům vysvětlit, proč pozvání do TV Barrandov přijal: „Mnozí se diví, že jsem tu já. Nejdřív jsem myslel, když mi televize volala, že chce Mynáře s tvrdým Y, toho, co se nechvalně proslavil s jedním prasetem,“ pravil Minář. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8694 lidí

Je si prý vědom, že ho diváci TV Barrandov nemají rádi. „Mysli si, že rozvracíme zemi a nerespektujeme volby... Budou mi teď nadávat, jakou mám barvu vlasů a že jsem sem přišel a říkám nepříjemné pravdy,“ pokračoval, s tím, že je pro něj však důležité vysvětlit, o co jeho spolku jde.

Do toho předseda hnutí Trikolóra vykřikl: „Mohli ho pozvat do České televize!“

Minář se znovu nadechl a vyprávěl: „Chceme, aby naši nejvyšší vrcholní činitelé nelhali, nekradli, nezneužívali moc ve svůj prospěch a aby řešili problémy, které lidi pálí. Aby tu nebyli politici neslušní a neschopní lidé. Já se tu nebudu pouštět do hádek, aby se to nezvrtlo v šaškárnu,“ sdělil aktivista Minář.

O slovo se přihlásil Kocáb, jenž do pořadu přišel Mináře podpořit. Zalitoval, že pandemie zarazila občanské protesty, které ozdravovaly naši demokracii. „Nemůže se protestovat proti stavu politiky, který by měl být brzy napraven,“ uvedl.

Vyjádřil obavy z toho, aby současná zdravotní situace nebyla v naší zemi zneužita k návratu autoritativního režimu. „Restrikce lze uplatňovat mírnějším opatřením, už by takové zásahy neměly pokračovat. Hranice v rámci EU by neměly už být zavírány, s tím si nelze pohrávat! Pokud by to mělo být nutné, tak až po důkladné debatě a měl by to udělat Parlament,“ myslí Kocáb.

Poslanec Nacher se vrátil k účasti Mináře v této debatě – ta podle něj pouze ilustruje rozdělenou společnost: „Proč by vaše přítomnost měla někoho naštvat,“ podivoval se.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vysvětlení mu dal sám Soukup: „Protože přece já byl tváří proudu, který dával prostor Zemanovi a před volbami 2017 i Babišovi a Okamurovi,“ podotkl s tím, že TV Barrandov je svobodná televize. Mináře si za jeho odvahu prý cení. Anketa Která TV teď přináší nejlepší zpravodajství? (Ptáme se od 12.5.2020) ČT24 8% Nova 70% CNN Prima News 9% Barrandov 13% hlasovalo: 5419 lidí

Nacher však oponoval, že mu vadí, že přítomnost někoho v televizi vzbuzuje takovou agresi. „Odpovědnost politiků je odfiltrovat tuto agresi lidí k nám, my se máme pohádat ve Sněmovně, nemělo by se to roznášet do ulic!“ řekl s tím, že pokud takové aktivity 30 let po revoluci vyvolávají agresi, tak je to „úlet“. Je podle něj velký rozdíl mezi aktivismem a tím, když se převezme odpovědnost za rozhodování.

Klaus mladší se podivoval nad slovy, jak je Minář statečný, že přišel na Barrandov, protože to jeho příznivci neradi vidí. „Když půjdu já do České televize, tak to bude lidem jedno, nestane se, že by to kritizovali,“ kroutil poslanec hlavou.

Mináře se tázal, proč aktivně nevstoupí do politiky a nechce opravdu v zemi něco změnit. „Jste inteligentní a asi tušíte, že Pekarová, Fiala a další Babiše neporazí,“ doplnil Klaus junior. „Vám přišlo sto tisíc lidí. Tak čeho se bojíte. Já chci vrátit české zemi suverenitu, tak objíždím republiku, zúčastním se volebního klání. Vy jen spoléháte na bandu nýmandů, proč neuděláte to samé,“ tlačil Klaus mladší dál na aktivistu Mináře.

„Tak vy jste smutní, že dochází k rozpolcení společnosti, ale k té by nedocházelo, kdyby tu nejvyšší ústavní činitelé nezneužívali moc a neporušovali pravidla!“ reagoval na slova Nachera a Klause mladšího.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Situaci přirovnal k fotbalistovi, který na hřišti fauluje a nerespektuje pravidla hry: „To také není tak, že máme respektovat, že byl postaven do zápasu, ale je tu rozhodčí, který hlídá pravidla a říká, co je faul. Občané chodí na náměstí, protože politici také podvádějí a nerespektují pravidla,“ pravil Minář. Anketa Máte důvěru v Bezpečnostní informační službu (BIS) ? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10960 lidí

Není to podle něj tak, že když chce někdo něco změnit, musí si založit stranu, uspět v Parlamentu a až pak má právo něco říkat. „Každý občan může kritizovat, co je špatně. Když politici slibují a sliby neplní, můžeme říct ne,“ dodal s tím, že politické strany jsou tu od toho, aby nabídly řešení. Doufá, že stávající strany s řešením přijdou a na podzim ukážou, že mají vizi, osobnosti, budou spolupracovat a nabídnou alternativní řešení.

V tuto chvíli je podle Mináře nejvíce znepokojující způsob, jakým se Ministerstvo zdravotnictví a vláda postavily k nakupování ochranných pomůcek. „Ty kauzy zakázek za miliardy, kde šlo o firmy bez výnosů, bez zaměstnanců a firmy v exekuci,“ komentoval vládní kroky v době řešení koronavirové krize.

Poté si Minář popletl, jak to bylo se schvalováním zákona o veřejných zakázkách: „A právě dneska, právě teď, pánové, Poslanecká sněmovna jedná a schvaluje zákon, který Andrej Babiš mimořádně navrhl zařadit na jednání v pondělí před dvěma dny a během tří dnů chce prohlasovat změnu zákona o veřejných zakázkách tak, aby vláda přikryla...“ nedokončil větu, jelikož ho zarazil Nacher spolu s Klausem mladším, že o takovém zákoně se vůbec nehlasuje.

„Nejste informovaný. Sněmovna to shodila. O tom se vůbec nehlasuje,“ upozornil důrazně Mináře Klaus mladší. „Ne, není to tak. Máte špatnou informaci, proč to řešit, když to není, když to neexistuje,“ ozval se i Nacher.

Minář si dále vedl svou: „Nechte mě domluvit. Tak to pak uvedeme na pravou míru,“ napomenul předseda spolku Milion chvilek oba pány. „Jde tu o to, že hnutí ANO a vláda chce změnit zákon o veřejných zakázkách tak, aby přikryla všechny pochybné zakázky, a nově bude ve zrychleném stavu možné dávat zakázky firmám, které jsou v úpadku či mají kriminální vlastníky atd.,“ dokončil svou větu.

„Pane Mináři, když chcete dělat politiku, je to i práce. Teď je devět hodin večer a Sněmovna někdy už v půl čtvrté rozhodla, že se žádný protikorupční zákon probírat nebude a vy tady na to spouštíte velkou tirádu. Vy tady říkáte, že politici dělají fauly nedemokratické, ale i vy osobně také děláte fauly, když vyzýváte, že někteří lidé nesmí kandidovat. Chodíte na náměstí a vykřikujete, kdo je takový a makový,“ vymezil se Klaus mladší vůči Minářovi.

Podle předsedy hnutí Trikolóra tu není žádný politik, který by hájil korupci. „Byl tu obrovský tlak, aby se roušky nakoupily, mělo to oporu i u lidí. Zdravotníci se obávali, že nemají ochranné prostředky, nikdo nevěděl, zda to neskončí katastrofou. Po boji jako dělat chytrého...“ řekl svůj názor Klaus mladší k nákupu předražených ochranných pomůcek.

O slovo se přihlásil Nacher a reagoval na Minářovu poznámku o fotbalovém rozhodčím, který hlídá fauly: „Tady jsou ti rozhodčí právě voliči. Tady Klaus mladší objíždí republiku, přebírá zodpovědnost. Vy ale nepřetavíte tu energii z náměstí, vy to děláte bez rizika, nemáte odpovědnost,“ připomněl poslanec Nacher.

„Naše odpovědnost je v lidech vzbuzovat očekávání, naděje, kontrolujeme politiky. Věci se dají měnit politickou cestou, ale také občanskou společnosti, to, že se aktivizuje a zajímá se o politiku a mnozí z nich do ní pak i vstoupí, to je hodnota sama o sobě,“ sdělil Minář účel, proč existují.

„Pokud bude v Parlamentu na pozici zahradníka kandidovat kozel, tak řekneme, že na to není vhodný kandidát a pokud bude zvolen, budeme dávat najevo nesouhlas. Vy poslanci jste řekli, že kozel není dobrým zahradníkem, přesto ho zvolíme, protože jsme vytvářeli nátlak,“ obrátil se Minář na Klause mladšího, jenž namítl, že se mu nelíbí výhrůžné demonstrace.

„Pan Křeček byl dlouholetý zástupce ombudsmanky a proti tomu nikdo neprotestoval. Nevím, co je demokratického napadat osmdesátiletého pána a bránit mu ve vstupu do úřadu,“ podivoval se Klaus junior, podle kterého někdy demonstrace přesahovaly hranici slušnosti.

Do diskuse se zapojil aktivista Kocáb, který byl na obou stranách barikády, ať už jako ministr, nebo jako aktivista. „Obě polohy jsou stejně významné. Babiš vám ukázal, že tu moc nemáte při řešení koronaviru, protože opatření dělal bez vás. Občanské protesty jsme si vyvzdorovali v roce 89. Společnost rozdělila parta kolem Mynáře na Hradě. Tam došlo k něčemu vážnějšímu, co protesty ještě nezachytily. Tady se pohybují dvě mocnosti, Rusko a Čína, a hrozí obrovskou intervencí do našich vnitřní věcí,“ upozornil.

Nacher pak Minářovi přečetl: „Naslouchej, jak to vidí druzí, mají pro to své důvody, respektuj je. Vysvětluj, jak to vidíš ty, vysvětluj, nepřesvědčuj. Tlak vyvolává protitlak. Znáte to?“ optal se poslanec.

Nato Minář promptně reagoval citátem Karla Kryla: „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v boha, v přírodu, krásu, myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot,“ zněla jeho reakce.

Pak se Kocáb pustil do prezidenta, popsal, proč ho tak děsí demonstrace: V Parlamentu, ve vládě a na úrovní prezidenta se koná mnoho svévole. Stáčení naší zahraniční politiky směrem na Východ, nebo kauzy kolem Babiše. „Zde jsou svévolná rozhodnutí, která musí protlačit a takové demonstrace se nehodí. Nyní to vše koronavirus přikryl. Nebudou proto rychle uvolňovat svobody,“ myslí si Kocáb.

Psali jsme: Minář z Milionu chvilek se „šel projít“ a my s ním. „Z******ý fašisti,“ řval narušitel. Shromáždilo se asi tisíc lidí, navzdory zákazu

„Debata bez úrovně,“ ohradil se Nacher, který odmítl, že by někdo cíleně prodlužoval omezení. „Ať se udělá cokoli, vše se vždy kritizuje,“ konstatoval. Anketa Kdo je vám sympatičtější? Pavel Novotný 4% Jaroslav Foldyna 91% Ani jeden 5% hlasovalo: 26741 lidí

Poslanec Klaus mladší se opět vrátil k Minářovi a k jeho rozdělování politiků na „špatný“ a „hodný“. „Víte, je tu skvělá demokracie. Minář demonstruje, nikdo mu nic nedělá, paráda, ne. Vy jste zběhlý student teologie, to je ve všech společnostech spíše takový žebrák, ale vy jste tu celebrita,“ řekl Minářovi, že může být vděčný, jaká krásná je to země pro život.

„Říkáte, že jsem zběhlý student, já studia zanechal, neměl jsem nikdy nikde protekci. Jen jsem se už nemohl dívat na to, co se tu děje. Někdo má životní úspěch ten, že za ním stojí otec, který byl prezident, co vyhlásil rozsáhlou amnestii,“ vrátil útok Minář.

Nelibě se Klaus mladší vyjádřil k demonstraci Milionu chvilek na téma „nejdeme cestou Polska a Maďarska“. „Polsko je náš dlouhodobý spojenec, mám ho rád. Chci, aby naše republika šla cestou Maďarska a Polska, hájí vlastní suverenitu. Vy máte jiný názor, tak pojďme o tom rozhodovat ve volbách,“ vybídl Klaus mladší.

Kocáb projevil názor, že jsme stále jistými vazaly ruské mocnosti. „Máme tu 130 ruských diplomatů, oproti deseti našim, je to nerovnováha. Tato mocnost je centrem rozkladu EU. Není ani vyřešená otázka pomníků. Rusové se nestarají o naše pomníky a zakazují je i stavět. Sáhneme na Koněva a můžou se zbláznit,“ vyjádřil se k zahraniční politice. „Prezident se projevuje nekritickým servilním vztahem vůči Rusku, to musí skončit. Naše zahraniční politika to nesmí sledovat a jít jinou cestou,“ zdůraznil.

Závěrem Minář řekl, že je už z debaty unavený, protože se řeší jen zahraniční politika, když lidi pálí české školství, sucho a zoufalý stav české krajiny.

Psali jsme: Mikuláš Minář udeřil: Dnes u Soukupa lidem všechno vysvětlím! Nejen o vládě Rozešel se s TOP 09, teď vzkazuje Kolářovi: My Češi jsme odborníci na bourání pomníků... Witowská, Písařovicová, Tvarůžková, Železný – hysterický bulvár. Hrají si, že jedou na krev. Tohle by snad i v Blesku bylo příliš, tuší Petr Žantovský Podvod! Porušil pravidla! Minář má problém, už je tu řev kvůli dnešní demonstraci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.