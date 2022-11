„Němci nasr*ní a jídlo mají levnější!“ Češi se vzbouřili. Vše nahlásili

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 8% Pavel 84% Nemají si navzájem co vyčítat 8% hlasovalo: 6551 lidí Například v Českém Těšíně se lidé dle Karvinského deníku houfovali už před otevírací dobou. Stejně tak v Havířově. Podle fotografií bylo v obchodech narváno. „Nejsou vozíky, lidi čekají venku, rvačka o vejce, ale ten triumfální pocit ze získání trofeje za to stojí,“ popsala bitvu o vejce jedna z účastnic.

Televize Nova se pro změnu zaměřila na Prahu a ani tam nebyla situace jiná. V Praze 5 zmizely dvě palety vajec během okamžiku, v Praze 4 dokonce palet pět. „První z nich byla rozebraná za osm minut,“ uvádí TV Nova. V Praze 8 měli tři palety a příběh se opakoval. V Praze 10 se pokusili tempo zmírnit zavedením limitu dvě plata na zákazníka. Bez úspěchu, do deseti minut bylo rozebráno. V Ústí nad Labem se prý zákazníci vrhli na paletu ještě než ji zaměstnanci dokázali dopravit na místo.

„V 7 hodin už byl úplně narvaný Lidl a všichni běželi k první paletě, kde byla právě ta vajíčka a během pěti minut paleta naprosto zmizela,“ popsal Blesk Zprávám situaci muž z pražského Barrandova a doplnil, že u vajíček naprosto neměl šanci nakoupit.

Zde je namístě připomenout, že v dubnu se ministr zemědělství vyjadřoval, že chce slevové akce „uklidnit“. „Nechceme a priori někoho trestat, chceme stabilizovat a umravnit rozkolísanost,“ řekl dle Novinky.cz o zákoně o cenách. Ministr se vyjádřil, že slevy jsou extrémní a že zemědělci přece nemohou fungovat za podnákladové ceny. „Chceme, aby (akce) pokračovaly, ale pouze ve stanoveném rozpětí,“ pravil.

Na slevové akce se dotazovala i Agrární komora, která uvedla, že Česko patří k zemím s největším podílem promoakcí a odkázala se právě na vaječné nákupní šílenství. „Jak jste na tom vy? Vyhledáváte zboží v akci?“ dotázala se Agrární komora.

A spustila tím lavinu stížností. „A čemu se divíte! Kdyby dali normální ceny, tak by se nenakupovalo v akci! Mnoho zboží mají předražené i o více než 100 %. Vůbec jsme tu ty Markéty neměli napustit!“ narážel na ceny Zdeněk Novobílský. Nebyl zdaleka sám. „A čemu se divíte při dnešních cenách?“ vyjádřila se stejně Alena Jourová.

„My Češi musíme nakupovat ve slevách, jinak bychom asi zdechli, tak čemu se divíte? A oni musí také zboží prodat, tak stejně musí slevit, aby to prodali. Hnus. Chudáci rodiče s malými dětmi musejí převracet každou korunu. Stát se musí stydět!“ přidala se Hana Švubová. „A co lidem jiného zbývá? Zboží předražený a platy směšný. Už si také začínám připadat jak důchodce, co kouká na slevy,“ souhlasila Ivana Štístko.

Kromě toho přišla řada stížností, že akční ceny vůbec akční nejsou. Dana Štěpánská z Mostecka se svěřila s tím, jaká je situace v Německu: „V Kauflandu zdražili, o dost od minulého měsíce. Všechno snad krom sladkostí, ale... Přijeli jsme domů a jelikož v Čechách nakupuji už pár měsíců jen v akcích, koukala jsem na nové ceny v letácích Lidl, Penny, Albert, Kaufland. Vše ještě dražší než v tom Německu. V Německu regály prázdné, Němci nasraní, a to mají vyšší platy a pořád vše levnější... Ale i tak už je to taková drahota oproti jarním měsícům, že nám může být jedno, že je tam levněji jak v ČR, když už ani na to nemáme. Abyste rozuměli, v Německu jsou normální ceny nižší než u nás v akcích.“

„Nejvtipnější je, že to, co je tady v akci, je za běžnou cenu v Německu a v lepší kvalitě...“ přidal se Jaroslav Formánek. „A opravdu si můžeme být jisti, že je ta cena v akci? Není ta cena, co u nás je v akci, běžnou cenou ve stejném řetězci jinde v zahraničí? Nevím, jen uvažuji, ale vzhledem k tomu, že výsledky z porovnávacích nákupů, jsou většinou v tom smyslu ‚Zakoupeno v německém Lidlu o 20 Kč levněji a ještě je o 30 g větší obsah.‘ Takže otázkou je: Jsou to opravdu ceny v akci?“ narážel na srovnávací videa Václav Kačer.

„Co je v Čechách a na Moravě akce, je v Německu i jinde normální cena. Dělají, jako by se lidi měli stydět. Stydět by se ale měli majitelé hypermarketů u nás,“ potvrzoval rozdíl v cenách oproti bohatšímu Německu také Aleš Novotný.

Kromě těch, kdo srovnávali s Německem, se vyrojilo dost těch, kteří zmiňovali Polsko. „Jezdím do Polska. Myslím, že to jako koment článku stačí,“ shrnul lapidárně Miroslav Škvára. „Naštěstí to máme do Polska jenom necelý 2 hodiny cesty, tak si můžem nakoupit, co potřebujem, a je to lepší a levnější než u nás v akci,“ sdělila Lenka Veselá. Že české akce nedosahují cen v Polsku, souhlasil i Tomáš Soukup.

„Nakupujeme v Polsku, nebo přímo od našich farmářů. Nadnárodním marketům a ukrajinské pětidemolici už ani korunu!“ vzkazovala Marie Řezníčková.

Na vládu u Agrární komory nadávalo hodně lidí. „Ano, chodíme do práce, abychom si mohli dovolit koupit něco v akci, je to veliká ostuda, kam nás vláda dohnala a ještě dožene,“ zaznělo od Evy Krátké. „Je mi nás všech líto, kvůli neschopné vládě se teď bude tohle dít stále více, stačilo by dát menší DPH na potraviny,“ soudila paní Ferencová. Václav Pabiška dokonce požadoval demisi a Stáňa Hátlová sháňku po vejcích také považovala za ostudu současné vlády. „To je ostuda, a to díky této vládě a díky zkurvenýmu Fialovi,“ jmenoval premiéra osobně Zdeněk Skořepa.

Vláda dostala i ucelenější kritiku. „Jsme jeden z nejchudších států rádoby západní Evropy, přesto máme nejvyšší zdražení energii (ač jsme největší výrobci elektřiny v přepočtu na počet obyvatel), nejvíce nás vláda víc a víc zadlužuje a nejrychleji tím klesá naše životní úroveň. Obecně je u nás jídlo dražší než v bohatších zemích, a to i to, které je v akci, není tedy divu, že se Češi po zboží v akci slétnou jak slepice na flus. No vajíčka si koupím v drůbežárně, zaručeně česká a vyjdou ještě levněji než v Lidlu,“ mínila Iveta.

„Zkuste se někdy podívat na výši nájmů, důchodů a platů obyčejných lidí a možná vám to dojde. Ano, lidi vyhledávají akce v bláhové naději, že třeba přežijí další měsíc a nebudou tentokrát bez večeře. Slyšel jsem už mnohokrát o důchodcích, kteří dokonce jsou často o hladu, protože si prostě nemůžou dovolit ten den koupit ani jídlo. Důchodce žije v bytě, kde platí nájem 12 000, ale jeho důchod je 10 000/měsíc. Znám důchodce, kteří měli jednu dobu důchod dokonce kolem 7500/měsíc. A vláda bude ještě vyhrožovat důchodem v 75. Jejich ideální představa pro plebs – bychom vlastně měli žít v zemljankách, makat do úmoru, držet hubu a krok, poslední peníze dát na půjčky a státem podporované podvody,“ tušil u vlády zlé úmysly Jan Slavinger.

