„Není možné přetápět.“ Pekarová vysvětlovala svetr. A kopla do opozice, že nechce šetřit

Úvodem se Pekarová Adamová vyjádřila k tomu, proč podle jejího názoru vetoval prezident Miloš Zeman státní rozpočet na tento rok. „My jsme v těch posledních týdnech projednávali novelu státního rozpočtu na rok 2022, ve které došlo ke zvýšení některých výdajů, a tedy i zadlužení. A ten důvod, který uvádí prezidentská kancelář, respektive Miloš Zeman, je údajně ten, že jsme v příjmech mohli mít dalších 90 miliard korun, kdybychom změnili daně v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Jinými slovy tímto naráží na dávnější už teď zrušení superhrubé mzdy. Uvádí, že tehdy bylo schváleno na dva roky a že už jsme měli před tím, než jsme tuto novelu rozpočtu na letošek probírali, schválit změnu právě tohoto zákona, která by přinesla více peněz do rozpočtu. Je to logický nesmysl,“ poznamenala Pekarová Adamová, že buď je to projev nekompetence, nebo je to zkrátka manipulace.

„Protože to je hned v několika faktorech nepravdivé. Takže tím reálným důvodem, který za tím podle mě stojí, je to, že v tom rozpočtu také prošla změna, která právě z kapitoly prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky, odebírala 30 milionů korun, což předkládala pětice koaličních poslanců a ten hlavní důvod, ten cíl tady té změny v tom rozpočtu byl odebrat peníze Lánské oboře, respektive lesům spravovaným v Lánech, protože je i nadále spravoval i v té době pan Balák, který byl pravomocně odsouzený na víc než tři roky, ale zároveň hned poté omilostněný Milošem Zemanem, což je podle mě skandální milost, která proběhla,“ sdělila Pekarová Adamová.

Pekarová Adamová následně hovořila o tom, že v programovém prohlášení této vlády je, že kabinet nechce zvyšovat daňovou zátěž. „Což znamená, že nechceme zvyšovat celkovou daňovou kvótu nebo zatížení, ale zároveň to neznamená, že bychom nemohli změnit nastavení těch daní v rámci toho daňového mixu. To určitě je možnost, kterou budeme probírat. A vidíme teď, že jsme těmi okolnostmi a tou situací, kterou jsme nemohli předvídat, hnáni k tomu zajistit nebo zavést novou daň z mimořádných zisků. To je krok, který jsme rozhodně nepředjímali, rozhodně jsme neslibovali, že něco takového uděláme, ale musíme to udělat a uděláme to, protože z těchto peněz, které na této mimořádné dani vybereme, pak také následně pomáháme firmám a lidem zvládnout ceny energií. To je jedna z těch klíčových věcí, které se teď teprve schvalují a řeší, ale bude platit od příštího roku. TOP 09 také apeluje na to, abychom tu diskusi vedli co nejdříve nad těmi jednotlivými položkami, ale nejenom toho daňového mixu, ale i těch výdajích. Například kde vnímáme velkou rezervu a kde bychom měli zabrat, je počet lidí, které stát zaměstnává,“ zmínila předsedkyně Sněmovny.

V rozhovoru se Pekarová Adamová vrátila ke svému výroku o svetrech, který je jí často připomínán. „Pokud někoho nabádáte k tomu, aby se uskromnil, a že všichni bychom tak měli činit, snažíte se jím tím příkladem toho, kdo se uskromňuje, úřady se uskromňují úplně všechny a podobně, tak to není zlehčování situace, to je součást toho řešení té situace, protože víme všichni, že tím hlavním problémem jsou energie. Ten hlavní důvod, proč jsou takto vysoké ceny energií, je ten, že významných jejich producentem, dodavatelem do našich zemí v Evropské unii, je teď agresor Rusko, které vede válku na Ukrajině. Takže toto jsou jasné příčiny, které je potřeba si neustále připomínat a pojmenovávat, a ta válka probíhá dál, ta se bohužel ještě nechýlí ke konci,“ dodala Pekarová Adamová.

„Zpětně to vnímám jako... Nebylo to plánované, takový výrok, prostě to byl výrok v rámci nějaké diskuse. A ten kontext, který je už samozřejmě dávno zapomenut, tak byl ten, že jsem také upozorňovala na tu připravenost té vlády, na ty kroky, které jsme udělali, abychom vůbec energie měli. My máme dnes zásobníky plynu téměř naplněné z 90 procent, ale to je téměř úplně. To znamená v tom období, ve kterém to vzniklo, to bylo léto, tak to mnohým možná ještě přišlo vzdálené, ale teď, jak se zima opravdu už přibližuje a máme ještě poměrně nadstandardní vysoké teploty, tak to možná stále ještě nepociťujeme, jak to možná budeme pociťovat za pár týdnů, ale tady přece hrozilo, že nebudou vůbec energie, že nebudeme z čeho mít schopnost tu zimu zvládnout. A tohle jsme zvládli. Myslím, že to je už zapomenuto, ale je potřeba ten kontext připomínat. Zároveň tím říkáme, že není možné úplně přetápět a chovat se nezodpovědně už jenom z toho důvodu, že tímhletím omezením nějakým přijatelným se můžeme podílet na tom snížení závislosti na Rusku, které těmito penězi pak financuje svoje válčení. Zabíjí děti a ženy. To je, myslím, celkem jednoznačné a je to nutné některým stále připomínat, protože když vy říkáte, jak to zapůsobilo... Tak proč to tak zapůsobilo? My tady nemáme opozici, která by byla konstruktivní a která by řekla: Je to tak těžké, je to složitá situace, tak se pojďme všichni semknout, vykašleme se na politiku a politikaření a na to, kdo máme jaké zájmy, ale tady v tomhletom podpoříme vládu a chceme, abyste i vy se zamysleli nad svojí spotřebou, to oni nikdy neudělali. Oni vlastně jenom nasazují na to, že vyzýváme k tak přirozené věci, jako je nějaké šetrné zacházení s dnes poměrně vzácným a drahým zdrojem,“ sdělila Pekarová Adamová.

Zdůraznila také to, že podle jejích slov je potřeba, aby Ukrajina vyhrála válku. „Jiný výsledek nemůžeme vnímat jako uspokojivý pro nás. Protože pokud přistoupíme na tu rétoriku, že se musí o míru vyjednávat, žádný mír nebyl jinak zajištěn, tak je to zaprvé manipulace s fakty, protože například druhá světová válka skončila prostě kapitulací Německa, které prostě v té válce prohrálo zcela. Pak teprve byla další jednání o mírovém uspořádání a dalších věcech, ale z hlediska této paralely, tak já myslím, že bychom se z té historie měli poučit v tom, že diktátor nikdy nebude spokojen jen s nějakou částí svého vydobytého nějakého cíle, který si stanovil, s tím, že mu bude stačit třeba Krym a část území, která teď neoprávněně údajně anektuje, což samozřejmě žádný stát, který chce být demokratický a respektovat mezinárodní právo, nemůže uznat a také to neuznává. Nejenom Česká republika, ale i všichni ostatní, jenom pár zoufalých států to uznává,“ dodala Pekarová Adamová. Zmínila i zkušenost se Sudety. „To nám dostatečně jasně ilustruje mentalitu diktátorů,“ řekla.

„Ta část dezinformátorů, kteří jsou vysloveně z Ruska financovaní, různí trollové na sociálních sítích, v řetězových e-mailech a podobně, kterých, neříkám, že je naprostá většina těch, kteří ty informace šíří, naopak, je jich maličko, ale ti mají efekt, že to se pak dostane do toho prostoru ve velkém a nabaluje se na to potom ta část těch lidí, kteří to šíří dobrovolně a kteří to dělají vlastně z toho, že se lapí do té pasti dezinformací,“ zmínila dále Pekarová Adamová důvod, proč patří mezi nejostřeji kritizované představitele vlády.

