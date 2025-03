„Nepřežil bys ani den.“ Pavel Novotný by bojoval za Česko. Přišel výsměch

V kontextu pokračující války na Ukrajině a debat o možném příměří se stále častěji objevují varování, že pokud se Rusko na Ukrajině nezastaví a nebude dostatečně odrazeno, může pokračovat dál – nejen směrem na Západ, ale přímo do Evropy, včetně České republiky.

Právě na tuto obavu navazuje starosta pražských Řeporyjí, který zdůraznil, že v případě napadení České republiky by byl ochoten vzít zbraň do ruky a bránit svou zemi, na rozdíl od některých lidí, kteří by se podle něj zachovali jinak. „Až nás jednou někdo napadne (třeba Rusáci) - lidé jako já půjdou okamžitě se zbraní bojovat za Českou republiku - lidé, co měli plné huby České republiky, budou vítat Ivany, kolaborovat, udávat, zrazovat Českou republiku,“ napsal Pavel Novotný na sociální síti X.

Až nás jednou někdo napadne (třeba Rusáci)

- lidé jako já půjdou okamžitě se zbraní bojovat za Českou republiku

- lidé, co měli plné huby České republiky budou vítat Ivany, kolaborovat, udávat, zrazovat Českou republiku — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) March 13, 2025

Jeho vyjádření se na sociálních sítích setkalo s množstvím komentářů. Ne všichni ale Novotného vyjádření brali vážně.

Poslanec Evropského parlamentu Ondřej Knotek (ANO) si do něj rýpl s ironií a naznačil, že není nejvhodnějším kandidátem na obránce vlasti. „Česká republika na tom snad nebude tak špatně, aby musela do boje nasazovat zločince a alkoholiky, komu zbraň do ruky nepatří,“ uvedl ve své reakci pod příspěvkem Novotného.

Řeporyjský starosta na tuto provokaci zareagoval tvrdě a bez servítků a notnou dávkou vulgarit. „Nazdar, vlastizrádná prospěchářská pičo. Jsem vojín, odvedenec, a ty kurvička bolševiků, co když proti nim vyšli vlastní lidi do ulic, poslali na ně tanky. Snad si ani neber do pusy Českou republiku, šašku.“

Nazdar vlastizrádná, prospěchářská píčo. Jsem vojín - odvedenec a ty kurvička bolševiků, co když proti nim vyšli vlastní lidi do ulic, poslali na ně tanky. Snad si ani neber do pusy Českou republiku, šašku. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) March 13, 2025

Schopnosti Pavla Novotného bránit zemi zpochybnil i komentátor Petr Holec, který jeho bojovná prohlášení shodil ironickým komentářem. „Prosím tě, hlavně nikam nechoď, zůstaň v noře a bojuj jen tady,“ poukázal na to, že Novotný je spíše internetovým bojovníkem než někým, kdo by se skutečně postavil na frontu.

Prosím tě, hlavně nikam nechoď! Zůstaň v noře a bojuj jen tady?? — PetrHolec (@PetrHolec) March 14, 2025

Novinářka Angelika Bazalová si do Novotného také rýpla a s pobavením ho vyzvala, aby své bojovné řeči převedl do praxe. „Tož val, synku, val, a neohlížaj sa,“ vzkázala politikovi.

Tož val, synku, val a neohlížej sa — Angelika Bazalová - emko (@GeGvendy) March 13, 2025

V reakci na prohlášení Pavla Novotného, že by v případě napadení České republiky byl připraven ji bránit se zbraní v ruce, se objevily další pochybovačné a posměšné komentáře. Například Petr Čapek napsal: „Ty a ve zbrani, ty vole. Vždyť ses jako první schoval před jedním mužíkem s kufrem, co se otočil na Ruzyni.“

Tento komentář naráží na tzv. kauzu ricin z roku 2020, kdy české bezpečnostní složky obdržely informaci o možném ohrožení několika českých komunálních politiků, včetně Pavla Novotného, ruským agentem údajně převážejícím jed ricin. V důsledku toho byla těmto politikům poskytnuta policejní ochrana. Později se ukázalo, že šlo o falešnou informaci vzniklou v důsledku interních sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze.

Na Čapkův posměšný komentář Novotný reagoval slovy: „Nic o kauze ricin nevíte, nic,“ naznačil, že veřejnost nemusí být plně informována o detailech a závažnosti tehdejší situace.

Nic o kauze Ricin nevíte. NiC. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) March 13, 2025

Někteří komentující si dokonce dělali legraci z toho, že by si Pavel Novotný při obraně České republiky spíše ublížil sám. „Pavle, neblbni, ublížíš si, a to nikdo nechceme," napsal pobaveně komentující Michal Poláček.

Pavle, neblbni. Ublížíš si a to nikdo nechceme. — Michal Poláček ? (@okurkabinladin) March 13, 2025

Další komentující vzkazovali Novotnému, že by v boji za Českou republiku dlouho nevydržel. Jeden z nich napsal: „Vy jste tak maximální ostuda České republiky, vy a bojovat za ČR? Nepřežil byste ani jeden den, myslím. Nechte si už ty vaše sprosté řeči,“ reflektovala diskutérka Marcela názor části veřejnosti, podle které jeho bojovná slova zůstávají jen prázdnou pózou.

Vy jste tak maximální ostuda České republiky, Vy a bojovat za ČR ??, nepřežil byste ani jeden den myslím, nechte si už ty Vaše sprosté řeči . — Marcela (@MarcelaRaskova) March 13, 2025

Někteří Novotnému dokonce napsali, že pokud by Rusové někdy přišli do České republiky, nebylo by to kvůli dobývání země, ale proto, aby si přišli pro takové „zmrdy“ jako je on.

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) je dlouhodobě známý svým ostrým postojem vůči Rusku a veřejnými provokacemi na toto téma. V minulosti vystoupil v ruské televizi Rossija 1, kde se střetl s propagandisty Kremlu, a opakovaně se dostal do konfliktu s ruskými představiteli kvůli odhalení pomníku vlasovcům v jeho městské části.

Psali jsme: „Vydal jsem novou komunikační kartu! Vy Sv*ně! Sláva Ukrajině!“ Šíří se. Kdo chce poškodit Foltýna? Od únosu až k soudu o stamiliony. Pražský soud odkrývá pozadí sporu podnikatelů Magor Foltýn, vystoupil Babiš. Plukovník mu to vrátil Palachem a Novotný po svém Přepočítali se. Barevná revoluce v Rumunsku? Vyoral a zrušené volby