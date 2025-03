„Ochotný svědek se vždy najde". Podnikatel Buráň o českém soudnictví

Případ Pavla Buráně, který tvrdí, že se stal obětí únosu a následně justiční manipulace, ani po deseti letech neutichá. Naopak, se změnami na nejvyšším státním zastupitelství a blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny nabývá jeho příběh nového rozměru. Veřejná debata o kondici české justice sílí a Buráňova kauza se stává jedním z příkladů, na kterých se lámou argumenty o (ne)funkčnosti právního státu v Česku.

V roce 2014 měl být podnikatel Pavel Buráň podle vlastních slov unesen svým bývalým společníkem Jaroslavem Novotným. Pod nátlakem a výhrůžkami smrtí měl podepsat dokumenty, které ho měly za cíl ekonomicky zruinovat. Prvoinstanční soudy Novotného dvakrát uznaly vinným a odsoudily ho k vysokému trestu, přičemž rozsudky byly opřeny o důkazy jako svědecké výpovědi, znalecké posudky a odposlechy, které jasně potvrzovaly Buráňovu verzi.

Vrchní soud v Olomouci však původní rozhodnutí zvrátil, aniž by sám důkazy někdy provedl nebo třeba jen vyslechl svědky. Zatímco krajský soud pečlivě přezkoumal všechny dostupné materiály, včetně odposlechů, výpovědí svědků a znaleckých posudků, olomoucký senát se opřel výhradně o argumentaci obhajoby Novotného. Buráňovy důkazy, které měly potvrdit, že jednal pod nátlakem, byly označeny za nadbytečné, protože dokazování není podle soudu bezbřehé a Vrchní soud v Olomouci je odmítl provést.

„Nabízeli jsme nové důkazy, které mohly vyvrátit údajné rozpory, včetně dalších svědeckých výpovědí, ale Vrchní soud v Olomouci je vůbec nechtěl slyšet. Přitom hodnotil a otáčel důkazy, které nikdy sám neprovedl. Vůbec netuším, jak k tomu olomoucký senát pana Šlapáka došel. Je to neuvěřitelné, skandální, nezákonné a hlavně protiústavní rozhodnutí," říká Buráň.

Největší rozruch vyvolalo rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nařídit Krajskému soudu v Brně, aby Novotného zprostil obžaloby v případě jakékoliv pochybnosti. Pavel Buráň přitom upozorňuje, že tímto krokem byla de facto zrušena veškerá předchozí soudní zjištění, která potvrzovala spáchání trestného činu. „Krajský soud měl svázané ruce, protože mu bylo výslovně nařízeno, jak má rozhodnout. To už není spravedlnost, to je direktivní zásah do procesu. Docela mě zajímá motivace olomouckých soudců… Touha po spravedlnosti to jistě nebyla," dodává Buráň.

Podle Pavla Buráně celý případ ukazuje, jak snadno lze v českém justičním systému obejít řádné dokazování a manipulovat s rozsudky na vyšších instancích. „Když nemají žádné přímé důkazy, jednoduše označí ty existující za nedostatečné a zametou celou věc pod koberec, když potřebují. A když je to naopak, tak si důkazy jednoduše obstarají. On se nějaký důkaz nechá v šupleti, jiný se upřednostní, a když je i tohle málo, tak se vždy nějaký ochotný svědek najde. Takových, co chtějí třeba dřív z vězení, jsou plné věznice. Stačí si vybrat," uzavírá Buráň.

Krajskému soudu bylo následně Vrchním soudem v Olomouci fakticky nařízeno Novotného zprostit obžaloby, přestože prvoinstanční rozsudky jednoznačně potvrzovaly spáchání trestného činu. Tento postup vyvolal značné kontroverze a vedl k podezřením, že rozhodování bylo ovlivněno vnějšími tlaky. Buráň je přesvědčen, že za verdiktem stojí propojení soudců a státních zástupců s olomouckými policejními a justičními kruhy. „Nakonec přesně tohle vyšlo najevo při vyšetřování mého únosu Jen já v té době nevěřil, že je něco podobného vůbec možné. V justici funguje klientelismus a korupce. Bohužel to tak je. V mém případě se všichni z olomoucké justice snažili a nadále snaží, aby pravda nikdy nevyšla najevo," tvrdí podnikatel.

Od nástupu nového nejvyššího státního zástupce se v odborných kruzích i mezi politiky hovoří o nutnosti prověřit sporná rozhodnutí vrchních soudů. Buráň a jeho právníci proto plánují znovu otevřít otázku, zda v jeho případu nedošlo k vážným pochybením. „Moc bych si přál, aby nová nejvyšší státní zástupkyně nepokračovala v krytí praktik, které jsem si zažil na vlastní kůži u olomoucké justice. Nezbývá mi než věřit, že to tak bude,“ říká Buráň.

Také blížící se volby do Poslanecké sněmovny vnáší do diskuse o stavu české justice nový impuls. Některé politické strany, zejména ty opoziční, upozorňují na případy, které podle nich ukazují na systémové nedostatky v justici. „Podobných kauz, které vyvolávají pochybnosti o fungování soudů a státních zástupců, je více. To ukazuje, že je potřeba se zaměřit na větší transparentnost a odpovědnost," říká Pavel Buráň, který se prostě nehodlá vzdát. Chystá se nejen k dalším právním krokům, ale také k tomu, aby se svým případem seznámil odbornou i laickou veřejnost a vyvolal zájem o nutné změny.

„Nebudu mlčet. Dokud se v této zemi neudělá pořádek, budu bojovat dál," uzavírá odhodlaně podnikatel. Otázkou zůstává, zda politické změny a sílící tlak veřejnosti konečně přinesou odpovědi na otázky, které se nejen kolem jeho případu vznáší už deset let.