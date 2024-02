„Odhlašuju odběr!“ Český hokejista na Putinových Hrách budoucnosti. Křik na sítích

Ruský prezident Vladimir Putin se včera zúčastnil zahajovacího ceremoniálu Her budoucnosti. Společně s ním je zahájila například ruská krasobruslařka Kamila Valijevová, jež na konci ledna dostala čtyřletý zákaz za doping. Na sociálních sítích je některými za svou účast na hrách pranýřován český hokejista Nicholas Lang.

reklama

Hry budoucnosti jsou hry, na nichž se soutěží ve velmi netradičních disciplínách, píše o tom například server iDnes.cz. Klasický sport je na nich propojován s tím virtuálním.

Akce se mimo jiné účastní také brněnský rodák Nicholas Lang, za což se na jeho adresu snáší vlna kritiky. Tu zmonitoroval mimo jiné Brněnský deník, který si povšiml bouřlivých reakcí na sociálních sítích. „Prachy od krve ti nesmrděj? Gratuluju. Chrrr, pfuj," napsal například Ondřej Šimo.

„A když už jste si mysleli, že už tohle nebudete muset nikdy řešit, vyrazil český ,influencerohokejista' Nicholas Lang do ruské Kazaně na turnaj Games of the Future, politickosportovní projekt Vladimira Putina. Gratulujeme, posíláme klíčenku a odhlašujeme odběr," okomentoval účast Langa Vilém Franěk.

A když už jste si mysleli, že už tohle nebudete muset nikdy řešit, vyrazil český "influencerohokejista" Nicholas Lang do ruské Kazaně na turnaj Games of the Future, politickosportovní projekt Vladimira Putina.



Gratulujeme, posíláme klíčenku a odhlašujeme odběr. pic.twitter.com/QBVcLef3xL — Vilém Franěk (@vildafranek) February 20, 2024

Sám Nicholas Lang se ohradil na instagramovém profilu. „Pro hloupé zfanatizované lidi, co nevidí za oponu a nemá smysl jim něco vysvětlovat. Nemůžu za to, že objevuju a ukazuju Česku světové trendy v hokeji," uvedl Lang s argumentem, že akce není podporována vládními organizacemi, což ale podle dostupných informací není pravda.

Psychiatrička Džamila Stehlíková pak na svém profilu na sociální síti X zaznamenala Putinův pozdrav na zahájení her. Nebyla sama.

„Ruský diktátor Vladimir Putin předvedl nacistický pozdrav na zahájení sportovních soutěží ‚Hry budoucnosti’ v Kazani. ‚Hodně štěstí!’ popřál Putin ruským sportovcům a zvedl pravou ruku ‚ke slunci’. Tato nacistická gratulace sportovcům je vyhřezlé Putinovo nitro. Neovládl se," uvedla Stehlíková.

Ruský diktátor Vladimir Putin předvedl nacistický pozdrav na zahájení sportovních soutěží "Hry budoucnosti" v ????Kazani.

"Hodně štěstí!" popřál Putin ruským sportovcům a zvedl pravou ruku "ke slunci".

Tato nacistická gratulace sportovcům je vyhřezlé Putinovo nitro.

Neovládl se. pic.twitter.com/iPC0Y6ntKA — Džamila Stehlíková (@DzamilaStehlik) February 23, 2024

„Velice zajímavým gestem zahájil diktátor Putin ,Hry budoucnosti', mezinárodní multisportovní turnaj ve 21 disciplínách. Kde jen jsem takto zvednutou pravou ruku už viděl ..." napsal i další uživatel.

Velice zajímavým gestem zahájil diktátor Putin "Hry budoucnosti", mezinárodní multisportovní turnaj ve 21 disciplínách.



Kde jen jsem takto zvednutou pravou ruku už viděl ... pic.twitter.com/jzkUwEzumw — Martin (@Qope87) February 22, 2024

Psali jsme: 850 traktorů proti rekreační jízdě pro Výborného! Hlasitá dohra protestů. Jan Veleba šíří text. Za podpory Klause Rakušan nechal Ukrajince oslovit Čechy. A ti se ozvali také Vystrčil a Pekarová na pietě. Zájem mizivý. Mluvili k hrstce kolegů a novinářů Zdeněk Jemelík: Josef Baxa se diví

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE