„Odtáhni si ji, nebo vás zabijeme,“ dívku měli brutálně napadnout v baru v pražské „lepší čtvrti“. Věc šetří policie

„Včera se mi stala pozoruhodná věc,“ začíná status dívky Kateřiny D. na sociální síti Facebook. Kdo by čekal něco běžného, dočká se vystřízlivění už ve druhé větě. Dívka totiž přiznává, že ji v jednom z barů na hlavní žižkovské třídě Vinohradské ve středu brzy ráno napadla čtveřice mužů. Dodává přitom i název podniku a přesnou adresu. Vzhledem k tomu, že případ je v šetření, ji ParlamentníListy.cz zatím ponechají v tajnosti.

Útočníky dívka na Facebooku popsala jako „slušné lidi“ a „orteláky“, kteří měli vyholené hlavy. Věc se podle dívky odehrála v půl druhé v noci, když do podniku přišla s přítelem a obsluhu poprosila, zda by si nemohli odnést pivo domů. Tři zúčastnění muži podle dívky zareagovali velice vulgárně. Dívka reagovala tak, že se barmana zeptala, co se to děje.

TAKTO POPSALA DÍVKA SITUACI NA FACEBOOKU:

„Barman před svými přáteli odvětil, že nás vůbec nezná,“ popisuje dívka. „Pak na mě začal mluvit další, který neměl ani zuby a zřejmě si prožil svoje na perníku a ve vazbě, že je nový majitel a taková špinavá smažka jako já odtáhne, nebo mi rozkope ksicht,“ dodává dívka.

Následně podle toho, co dívka popsala, reagoval její přítel. „Honza na to povídá, jak to s ní mluvíš, co jsi to za dementa, vždyť jsme se jen zeptali, jestli si můžeme vzít pivo s sebou,“ popisuje. „No a pak už jenom vyběhli jako zaběhlej tým, dva chytli Honzu, dva mě povalili na zem a začali do mě kopat… při tom se smáli a říkali Honzovi, tak a teď se podívej, hrdino, co uděláš, chudáku,“ přidává dívka další drastické detaily.

„Když už byla celá podlaha od krve, tak mě nechali a Honzovi řekli, ať si mě odtáhne, nebo nás zabijou, a že jestli zavoláme policii, tak si zjistí, kde bydlíme a počkají si,“ popisuje incident Kateřina.

Zbitá dvojice ale policii zavolala. Nicméně situaci po příjezdu policie popisuje Kateřina poměrně rozpačitě. „Přijelo asi devět policejních aut, a když jsem označila muže, který mě schválně kopal do hlavy, tak kolem mě prošel a odplivl si přede mnou,“ popisuje dívka a naznačuje, že policisté muže, který ji mlátil, zřejmě ihned nezadrželi. „No a pak odjíždím záchrankou, kluci s vyholenejma palicema se smějou, měli fajn večírek. Mně pak policajti řekli, že jsem nadýchala alkohol a navíc čtyři kluci řekli, že jsem upadla na schodech a že kamera v baru, která tam standardně je, tam není. No jo, tak teď nemůžu chodit do práce a každý den musím na výměnu drenu z hlavy, ale upadla jsem na schodech prostě,“ uzavírá svůj příspěvek dívka s doporučením, aby do onoho baru nikdo raději nechodil.

Případ šetří policie...

Policie České republiky středeční výjezd k inkriminovanému baru v brzkých ranních hodinách potvrdila. Policisté se před místo údajné potyčky dostavili šest minut po nahlášení incidentu. Policie potvrdila i to, že příchozí policisty na místě očekával muž spolu s viditelně zraněnou ženou.

Policisté provedli v baru prvotní šetření a ztotožnění účastníků události. Všichni aktéři údajné potyčky však byli podle policie pod vlivem alkoholu a nebyli schopni k provedení dalších úkonů. Policisté je tak vyzvali k dodatečnému podání vysvětlení na policejní služebně. Zraněná dívka byla podle policie po odvozu do nemocnice poučena, aby se posléze dostavila s lékařskou zprávou na policejní služebnu k podání vysvětlení. Dívka se nicméně k podání vysvětlení nedostavila a rovněž ani nepředložila onu lékařskou zprávu.

„Policisté navíc nedisponují ani výpovědí dalších aktérů potyčky. V tuto chvíli tak nelze výsledek vyšetřování jakkoli předjímat a nelze potvrdit ani vyloučit, že na zranění ženy nese vinu cizí osoba,“ uvedla za Policii ČR tisková mluvčí Andrea Zoulová. Při samotném šetření v baru nicméně podle policie nebyly zjištěny a ani zadokumentovány žádné stopy po předchozí potyčce nebo napadení.

V prostoru je sice umístěn kamerový systém, ostatně to poškozená dívka uvedla na Facebooku. Tento systém nicméně provoz baru podle policejní tiskové zprávy pouze monitoruje, aniž pořizuje jakýkoliv záznam.

Policie případ prověřuje jako „podezření z trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví ze strany dosud neustanovených pachatelů“. Nikdo zatím v rámci případu není v postavení podezřelého nebo obviněného, uvedla policie ve své tiskové zprávě.

autor: Jonáš Kříž