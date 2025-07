„Svrhli jste Asada, aby vás mohl Izrael bombardovat.“ Výsměch Sýrii z Ruska

Podle zpravodaje Al-Džazíry Usámy bin Džavída v Damašku proběhly také dva dronové útoky na budovu syrského ministerstva obrany. Nad městem přitom stále kroužily drony a ozývaly se výstřely ze syrských obranných pozic, které se snažily drony sestřelit.

Odborník na mezinárodní bezpečnost Rob Geist Pinfold z King’s College London označil izraelské údery za „performativní eskalaci“. Podle něj šlo o záměrné útoky na otevřené prostory spíše než o snahu zničit infrastrukturu a způsobit velké ztráty.

Zároveň však upozornil, že podobně „symbolicky“ začínaly i izraelské údery na syrské jednotky v Suvajdě, než přerostly do ničivější podoby. Podle něj je tedy Izrael „velmi blízko“ k tomu, aby zahájil dlouhodobější a ničivější vojenské operace po celém území Sýrie.

Údery následovaly krátce poté, co izraelský ministr obrany Israel Katz varoval syrskou vládu, aby se stáhla z města na jihu země, ze Suvajdy, kde v posledních dnech propukaly střety mezi syrskými vládními jednotkami a drúzskými bojovníky.

Drúzská komunita, která má v Suvajdě silné zastoupení, je Izraelem vnímána jako potenciální spojenec, přičemž Izrael tvrdí, že svými zásahy chrání právě tuto menšinu.

Ruští podcasteři Russians With Attitude na platformě X sdíleli krátké video, které zachycuje izraelský útok na jednu z budov v Damašku, a upozornili, že Izrael dosáhl svého cíle: oslabil Sýrii natolik, že teď na ni mohou beztrestně útočit, protože nový syrský režim je bezmocný.

„Izrael se nemusí se syrskými ‚úřady‘ bavit, může prostě okupovat části země, říkat syrské ‚armádě‘, co smí a nesmí, a každý svůj požadavek může prosadit takovou kinetickou silou, jakou se mu zlíbí. To bylo jejich cílem při svržení Asada a toho také dosáhli,“ uvedli podcasteři s tím, že Izrael prý podporoval islamisty jen proto, aby Sýrii rozložil. Výsledkem je „vykastrovaný pseudo národ“, který si podle nich tuto situaci sám zasloužil.

Haha, the Israelis are now bombing the Syrian Presidential Palace and General Staff building, and there will be zero consequences to doing so. There CAN be no consequences, because Syria is now a failed state that can do nothing. pic.twitter.com/et3CgWMQZ6 — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 16, 2025

None of this is any way surprising or unexpected. Israel has achieved its main goal in Syria. They can now bomb anyone and anything in the country with total impunity, because there is simply nothing the "new" "Syrian" "regime" could possibly do against it.



Israel never… https://t.co/0K8ojhyziN pic.twitter.com/0MZPMqhKdw — Russians With Attitude (@RWApodcast) July 16, 2025

Šéf turecké redakce informačního serveru Middle East Eye Ragip Soylu na X shrnul situaci Sýrie ve čtyřech větách. Turecko podle jeho názoru nezasáhne, protože se nechce dostat do přímého střetu s Izraelem. Může pouze spolupracovat se Spojenými státy americkými a hledat kompromis, protože izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle něj naslouchá jedině Donaldu Trumpovi.

Turkey doesn’t have many options in Syria.



Ankara won’t risk a direct confrontation with Israel.



It can only work with Washington to find a middle ground.



Netanyahu only listens to Trump. — Ragip Soylu (@ragipsoylu) July 16, 2025

Izrael po svržení Bašára Asada pravidelně útočí na syrská území, primárně na sklady zbraní. Novou vládu Ahmada Šara Izrael odmítá a označuje ji za „extremistickou“.

Ahmad Šara je prezidentem Sýrie od 29. ledna 2025 – podle prozatímní ústavy z roku 2025 je totiž Sýrie prezidentskou republikou, což z Ahmada Šara dělá vrchního velitele ozbrojených sil Sýrie.

Ještě v prosinci Ahmad Šara sliboval, že nedovolí, aby byla Sýrie využívána jako odrazový můstek pro útoky na Izrael ani na žádný jiný stát. Ve svém prvním rozhovoru od převzetí moci skrze deník The Times vyzval Izrael, aby ukončil letecké útoky na syrské území a stáhl se z oblastí, které obsadil po pádu Bašára Asada.

„Nechceme žádný konflikt, ať už s Izraelem nebo s kýmkoli jiným, a nedovolíme, aby byla Sýrie využívána jako odrazový můstek pro útoky. Syrský lid potřebuje přestávku, údery musejí skončit a Izrael se musí stáhnout na své předchozí pozice,“ řekl Šara v prosinci. Podle něj už Izrael nedisponoval ospravedlněním pro svou přítomnost, protože íránské milice a Hizballáh ze země zmizely.

Šara v rozhovoru též uvedl, že neplánuje zavádět islámské právo, naopak zdůraznil, že nová Sýrie bude „přirozená“ a nebude hluboce zasahovat do osobních svobod, i když se budou brát v úvahu místní tradice. Jako hlavní cíl označil stabilizaci a obnovu země.

Řada západních zemí se poté pokoušela o obnovu vztahů se Sýrií. Agentura DW informovala o setkání německé delegace se syrskou militantní skupinou HTS, kterou vedl Ahmad Šara. V květnu pak syrského prezidenta přivítal v Elysejském paláci francouzský prezident Emmanuel Macron.

Le président @EmmanuelMacron serre la main ensanglantée d’Ahmed Al-Charaa, ex-djihadiste d’Al-Qaida et de Daech.



Une image accablante.

Une vidéo du déshonneur. pic.twitter.com/1rdk6e7884 — Jorys Bovet (@JorysB3) May 7, 2025

