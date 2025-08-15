Povodí Moravy: Preventivní opatření na řekách a nádržích

Vysoké teploty vody a výskyt značného množství biomasy mohou v následujících dnech způsobit havarijní stavy na řekách a nádržích.

Foto: Povodí Moravy
Povodí Moravy proto z preventivních důvodů rozšířilo monitoring kvality vod – zvýšilo četnosti odběrů a sledování stavu biomasy na rizikových místech. Kritické stavy nelze vyloučit na řece Dyji, zejména pod soustavou nádrží Nové Mlýny. Ve spolupráci s Městem Břeclav je proto již prokysličována voda v nejvíce ohrožených místech, tedy v nadjezí jezu Bulhary a v nadjezí jezu Břeclav.

„Velmi dobrá spolupráce je s Městskou policií Břeclav, která již od včerejšího odpoledne instalovala a zprovoznila obě zařízení, které doplňují kyslík do toku Dyje. Díky těmto opatřením se již několikrát podařilo odvrátit hrozící havárie s úhyny ryb, naposledy před 14 dny,“ říká generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Povodí Moravy v reakci na červencový úhyn ryb přistoupilo ke zvýšení četnosti komplexního monitoringu kvality vod v Dyji a nádrži vodního díla Nové Mlýny až na týdenní frekvenci. V rámci monitoringu, který byl na řece Dyji proveden v pondělí a ve čtvrtek bylo, mimo jiné, vyhodnoceno i oživení biomasou a její rozložení. Rozložení biomasy v nádrži monitoruje Povodí Moravy nově i pomocí dronu. Množství biomasy v některých částech nádrže je vysoké a ve vazbě na stávající klimatické podmínky (zejména vysoké teploty vzduchu i vody) je zvýšené riziko opakování havarijního stavu.

Vzhledem ke zmíněným podmínkám nelze vyloučit výrazné zhoršení situace v nočních hodinách, kdy biomasa spotřebovává kyslík. O této nepříznivé prognóze Povodí Moravy informovalo Moravský rybářský svaz, vodoprávní úřad, město Břeclav a další instituce.

Voda z vodního díla Nové Mlýny je v současné době vypouštěna výlučně pomocí segmentů, hodnoty kyslíku v Dyji pod nádrží jsou nadprůměrné (nasycení dosahuje téměř 100 % a množství rozpuštěného kyslíku pak kolem 8 mg/l). S ohledem na takto vysoký obsah kyslíku nelze na odtoku z nádrže učinit žádná další opatření, způsob vypouštění vody nemá vliv na množství kyslíku v kritických místech. Povodí Moravy bude situaci průběžně monitorovat také během víkendu, kdy by mělo dojít k mírnému ochlazení.

