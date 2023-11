„P*cat tvoji mámu,“ psal kritikům mladý videotvůrce. Teď chce tvořit obsah pro školy

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6506 lidí



Kožuchov se zapojuje do debat na českých školách již delší dobu a nově oznámil, že se chystá rovněž pro studenty připravovat i pořad „Vladařina“, který má podle popisu přiblížit pojmy stát a politika, historické teorie vzniku státu, jeho funkcí a druhů či suverenita.



„Cílem pořadu Vladařina je přiblížit politiku v Česku i v zahraničí. Kdo nám vládne? Jak funguje demokracie a čím se liší od diktatury?“ stojí v popisku pořadu určenému studentům, jehož úvodní díl již můžete zhlédnout.

Sám Kožuchov má být moderátorem tohoto pořadu, vzniklého v rámci projektu „Based“, který píše, že chce „zaplnit mezeru na trhu v oblasti propojení formálního a neformálního vzdělávání a rozšířit a doplnit stávající výuku společenských věd, a to formou tvorby audiovizuálního obsahu s metodickými podklady“, za nímž stojí studenti FSV UK Tereza Dejmková a Oldřich Neumann či středoškolští studenti Jonathan Skrla a Anežka Tetřevová.

Do škol po celé České republice se chystá nový pořad "Vladařina", který bude učit studenty základy politologie. Je mi ctí, že jsem byl vybrán jako hlavní moderátor. Celé video najdete na stránkách https://t.co/0ZKmJDXipm ?? pic.twitter.com/JtJajx5m4B — Debatní deník ?? (@debatni_denik) November 10, 2023

Mnozí dsikutující však po oznámení, že bude moderátorem pořadu, určeného studentům na školách, právě tento blogger a videotvůrce, upozorňují na vulgarity a urážky, které Kožuchov často používá při vyhrocených diskusích se svými oponenty. „Vopíchal jsem ti mámu… Umím prcat tvoji mámu,“ jsou totiž výrazy, které tvůrce často používal coby odpověď v diskusích se svými kritiky na sociálních sítích.

Kožuchov se brání, že tyto jeho příspěvky šíří „česká dezinformační scéna na Twitteru“, a označuje je za „vtipy o jejich mámě“ z roku 2022.



„Zapomínají však dodat důležitý kontext. Za prvé, za tyto vtipy jsem se již omluvil a už je nepíšu. Za druhé, kdykoliv jsem tyto vtipy posílal, tak to bylo buď mým kamarádům, nebo lidem, kteří mi nadávali jako první. Všimněte si, že ty screenshoty jsou vždy mimo kontext,“ napsal s dodatkem: „Za mě je toto krásnou ukázkou, že cancel culture se nedopouští pouze woke progresivci, ale každý, kdo chce potopit svoji politickou opozici.“

Česká dezinformační scéna na Twitteru šíří tento screenshot, kde jsem v roce 2022 psal lidem vtipy o jejich mámě.



Zapomínají však dodat důležitý kontext. Zaprvé, za tyto vtipy jsem se již omluvil a už je nepíšu. Zadruhé, kdykoliv jsem tyto vtipy posílal, tak to bylo buď mým… pic.twitter.com/wLE3bLuxLF — Debatní deník ?? (@debatni_denik) November 11, 2023

Jak však následně mnozí upozornili, Kožuchov ve vulgárních příspěvcích pokračoval i v tomto roce. „Tys nic dobrýho neudělal,“ napsal mu například jeden z oponentů v dubnu, přičemž se Kožuchov „bránil“ tím, že jeho mámu „udělal fakt dobře“.

Další lež, píšete to i v roce 23, řekl jste, že tak reagujete jen na vtipy od přátel nebo výhružky, kde je tady výhružka?



Jinak stále čekám na to až mi ukážete důkaz toho, že vaše materiály používají tisíce učitelů. pic.twitter.com/4QxN6vJgnh — Viktor (@iCesiumZz) November 11, 2023

Kožuchových vulgarit si povšiml i europoslanec Jan Zahradil (ODS). „Vystudovaný politolog, ekonom a filozof na University College London? Jako fakt? Ze zahraničních univerzit lidi vyletěli za daleko míň než za tohle,“ podivilo europoslance vystupování mladého bloggera. „Dobrý den, pane Zahradile. Možná to je tím, že o zahraničních univerzitách je mnoho hoaxů,“ odpověděl mu na to Kožuchov.

Dobrý den pane Zahradile. Možná to je tím, že o zahraničních univerzitách je mnoho hoaxů — Debatní deník ?? (@debatni_denik) November 11, 2023

Někteří kritici sdíleli také další vulgární projevy z tohoto roku. Jeden z komentujících se kupříkladu ve svém příspěvku vyjadřoval k sociální síti X (někdejšímu Twitteru) a Kožuchovi napsal. „Vsadím se, že za minulého vedení (Twitteru, pozn. red.) sis tady takhle držku neotvíral. Že bys byl zaujatý?“ „Za minulého vedení jsem ti prcal mámu,“ reagoval videotvůrce hned zkraje své odpovědi s vulgaritou.





Proti Kožuchovi se postavil rovněž novinář Marek Stoniš, kterému však vadilo, že „neumí mluvit“ a že o politologii neví tento tvůrce s bakalářským titulem „vůbec nic, čím bys mohl být pro školou povinné děti přínosem“.



„Mluvit umím. Jsem středoškolský mistr světa v akademické debatě,“ myslí si však Kožuchov a Stonišovi sdělil, že během tohoto projektu nebude navštěvovat školy osobně, ale pouze tvořit videa a bude na samotných učitelích, zdali je studentům během výuky pustí, či nikoliv.

Dobrý den pane Stoniši,



dokud jsem si nepřečetl ten poslední bod, tak jsem nevěděl, že jste zastáncem cancel culture a že nechcete, aby lidi, se kterými nesouhlasíte, měli možnost přednášet a pracovat. To mi hodně připomíná minulý režim, ale budiž.



Co se týče výběrového řízení,… — Debatní deník ?? (@debatni_denik) November 10, 2023

„Studenti nesmějí být v žádném případě infikováni Vaším pojetím (ale byl bych proti tomu, kdyby jim o současné politice vyprávěl mě blízký konzervativec) a představami o ‚politickém dění‘ u nás a ve světě. Mám dítě školou povinné a nechci se dostat do situace, že mu budu muset vyvracet bláboly, které slyšelo ve škole od aktivistů Vašeho typu. To nemá s cancel culture nic společného, to je symptom a jeden z typických projevů (dvojí morálka) života za minulého režimu, o kterém Vy nevíte zhola nic,“ uvedl Stoniš poté, co jej blogger označil za „zastánce cancel culture“, jelikož tvrdil, že by bylo namístě se bránit před Kožuchovou návštěvou dětí ve školách právní cestou.

Kožuchov poté Stonišovi odpověděl s tím, že má napsat „na ministerstvo školství, aby z učebnic ZSV odstranili kapitolu politologie“. „Zajímalo by mě, co v tom videu se vám tak nelíbí? Jsem ochoten se vsadit, že jste ho před tím komentářem ani neviděl celé,“ dodal, po čemž mu ještě Stoniš napsal, že „není ‚kapitolou politologie‘“.

Tak to potom prosím napište na ministerstvo školství, aby z učebnic ZSV odstranili kapitolu politologie.



Zajímalo by mě, co v tom videu se vám tak nelíbí? Jsem ochoten se vsadit, že jste ho před tím komentářem ani neviděl celé. — Debatní deník ?? (@debatni_denik) November 10, 2023

Ozvala se také Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) a taktéž kritizovala videotvůrce, jenž se chlubí tím, že „vyhrál středoškolské mistrovství světa v esej debatách“ a je „mistrem Česka a Slovenska v univerzitních soutěžích“, za jeho styl komunikace. „Kritiky, kteří upozorňují na jeho nevhodné chování, nazývá dezinformační scénou. Další z těch, kteří jedou na vlně dezinfománie a dělají si z ní byznys,“ sdílelo SOSP.

Ukázka komunikace osoby, která byla vybraná pro debaty na školách. Kritiky, kteří upozorňují na jeho nevhodné chování, nazývá dezinformační scénou. Další z těch, kteří jedou na vlně dezinfománie a dělají si z ní byznys. https://t.co/ogQUmseRlP — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) November 11, 2023

Někteří komentující však tuto kritiku Kožuchova nechápali. „Společnost pro obranu svobody projevu kritizuje někoho za… projev,“ nechápal například jeden z diskutujících.

„Představte si, že kritika oponenta a zastávání jiného postoje je v demokracii úplně normální. Co není normální, je snaha o cenzuru, o jeho umlčení. Debata je o tom, kdo má mít právo zvláštního přístupu do škol, aby tam mohl děti ovlivňovat, a zda mají být školy apolitické,“ vysvětlovala na to SOSP.

Představte si, že kritika oponenta a zastávání jiného postoje je v demokracii úplně normální. Co není normální, je snaha o cenzuru, o jeho umlčení.

Debata je o tom, kdo má mít právo zvláštního přístupu do škol, aby tam mohl děti ovlivňovat a zda mají být školy apolitické. — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) November 11, 2023

