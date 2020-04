„Pakárna!“ Byl někdy ve škole? Babiš to schytal za svůj plán pro děti. Posuďte sami

reklama

Předseda vlády oznámil, že by se školy měly začít otevírat postupně, nejprve školky a první stupeň základních škol. Bude ale nutné přijmout ochranná opatření v podobě zajištění alespoň metrových rozestupů mezi žáky ze strany škol.

Podle Černého se však taková opatření budou jen těžko uvádět do praxe. „Nevím, jestli pan premiér byl někdy ve škole v posledních letech. Já si to vůbec neumím představit,“ uvedl Černý. „Jestli mají děti ve škole sedět v metrových rozestupech a de facto si nehrát, nehýbat se a tak dále, tak ať se tedy radši učí doma on-line, jak se to teď školy postupně učí,“ řekl s tím, že na on-line výuku si školy pomalu zvykly a jeví se mu to v této situaci lepší.

Nevhodné je podle něj i opatření v podobě rozfázování začátků vyučovacích hodin, které Babiš zmínil. Rozfázování hodin by znamenalo, že by se vypnulo zvonění a vyučování by začínalo různě, aby se děti nepotkávaly. „Na druhém stupni, kde se střídají učitelé, si to neumím představit,“ uvedl Černý a podotkl, že z pohledu organizace školy by to byla „šílená pakárna“.

Ministerstvo školství uvedlo, že bude konzultovat jednotlivé návrhy i jejich proveditelnost na školách, ale až poté, co opatření upřesní Ministerstvo zdravotnictví. Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března do odvolání. Konkrétní plán návratu dětí do školních lavic by podle premiéra měla vláda představit po Velikonocích. Babiš věří, že se studenti všech typů škol vrátí ke standardní výuce před letními prázdninami.

