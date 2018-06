„Pane Kalousku, lidé vás nemají rádi...“ Jak na to lídr TOP 09 odpověděl?

První otázka Světlany Witowské byla, zda pánové nelitují, že zítra nepůjdou na Hrad. Jako první odmítl jakoukoli lítost Fiala. Zopakoval svá slova z brífinku, že nemohou podpořit tuto vládu, protože je v ní ČSSD a „univerzální ministr“ Hamáček. Ani Jakub Michálek nebyl vládě nakloněn, straně vadí pan Poche, protože je to prý „pražský kmotr“ a tradičně opakoval, že Babiš je stíhaný a stíhaného premiéra nemohou podpořit. Kalousek řekl, že každého přece mrzí, že volby nevyhrál, a popřel, že by byla jeho vina, že se Babiš spojil s komunisty.

Witowská poté zmínila nelibost, kterou Vojtěch Filip dal najevo, když se dověděl, kdo by měl být ministryní spravedlnosti. Nadhodila otázku, co by dělalo hnutí SPD, kdyby komunisté z podpory vycouvali a Babiš by opět musel hledat někoho, kdo by mu dal hlasy pro důvěru. Radim Fiala odpověděl, že oni jednání s ANO ukončili, a pokud by byli znovu osloveni, konzultovali by celou věc s Milošem Zemanem, aby se vyhnuli stejné situaci, v jaké je ČSSD.

Na to reagoval Miroslav Kalousek. „Pan předseda Fiala teď se mnou určitě nebude souhlasit, ale já jsem přesvědčen, že SPD je ve hře stále,“ řekl a dodal: „Tady už půl roku stoprocentně funguje hlasovací koalice 115 poslanců ANO, KSČM a SPD, a pokud něco tak dlouho funguje, tak to bude fungovat i dál.“ Fiala Kalouskovi odpověděl, že jenom chtěli, aby fungovala Sněmovna a hlasovali jen pro to, co mají v programu.

Další otázka směřovala na jednu věc, která předsedům poslaneckých klubů SPD, TOP 09 a Pirátů na vládě Andreje Babiše vadí. Pánové se většinou opakovali. Michálkovi vadí Andrej Babiš, Kalouskovi vadí dvě věci, nerespektování právního státu a rozpočtová neodpovědnost. Fiala zopakoval, že je to vláda s ČSSD, která je proimigrační a probruselská.

SPD dále vadí europoslanec Poche, který prý chce přijímat islámské migranty. Kalousek odmítl takto kádrovat ministry. Michálek na adresu Pocheho řekl, že prezident Zeman nemá pravomoc odmítnout ministra, kterého předloží předseda vlády. Prý vzniká precedent, kdy Miloš Zeman dále posunuje kreativní výklad Ústavy a může de facto vetovat ministry. „To je špatně,“ zhodnotil tuto situaci Michálek.

Dále měli předsedové klubů zhodnotit, jak dlouho vláda Andreje Babiše s ČSSD vydrží. Kalousek vyjádřil důvěru v tuto vládu: „Já jsem přesvědčen, mohu se samozřejmě mýlit, že skutečně bude vládnout celé volební období.“ Dodal ale, že to nemusí být pořád se sociální demokracií. Radim Fiala má vládu za nestabilní a dává jí maximálně rok. Michálek také věří, že Andrej Babiš jako premér vydrží, když má SPD jako kádrovou rezervu. Na to chtěl Fiala reagovat, ale byl přerušen.

Dále se Kalousek měl vyjádřit k výzkumům, podle kterých věří Babišovi až 35 % respondentů a jemu 10 %. „Já to samozřejmě vím, vzhledem k té 5leté mediální masáži, velmi nákladné, Babišova mediálního impéria, že Kalousek je symbol všeho zla, tak těch 10 % je ještě docela hezkých,“ usmál se Kalousek. Výzkumy zlehčuje. „Žebříčkům popularity v minulosti vévodily osoby jako Stanislav Gross nebo Vítězslav Jandák a stejně dopadne i Andrej Babiš,“ relativizoval Kalousek úspěch Babiše u voličů.

Že má Andrej Babiš právo sestavovat vládu, nepopíral ani jeden z účastníků debaty. Fiala zopakoval, že nemít 8 měsíců vládu je „debakl vyjednávacích schopností Andreje Babiše“. Všichni tři odmítají, že dohnali ANO ke spojení s komunisty. Zodpovědnost za to, jak vláda bude vypadat, podle nich nese Andrej Babiš. „Sociální demokracie poslouží jako fíkový list pro vládu Andreje Babiše a komunistů,“ vyjádřil se také Michálek k roli, kterou ČSSD sehraje v koalici.

Že vláda dostane důvěru, považuje Kalousek a Michálek za jisté, Fiala si jistý není.

