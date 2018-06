Starý Klaus překvapivě ke „kauze trenýrky“ i k Babišovi

„Každý den slyším, že bych měl znovu kandidovat. Všechny je mírním, ale vrací se to dnes a denně,“ řekl úvodem Klaus. „Nevím, jestli je poptávka po Klausovi, ale myslím, že je poptávka po jasném názoru, konzistentním názoru, který se za sebe nestydí,“ zmínil dále exprezident. „Myslím, že po tom je u nás veliká poptávka. A určitě jsou další potenciální nositelé tohoto postoje,“ dodal.

„Je potřeba, abychom jen nepřežívali. Je potřeba, abychom se nestyděli za svou zemi v cizině. Česká republika nemá žádnou politiku, nemá vládu, netroufá si zastávat nějaké zřetelné názory, nevím, o čem bych mohl referovat. Jenom, že se česká politika baví o jménu nějakého pána, pana Pocheho. Jsem z toho smutný,“ zmínil také Klaus, že Česko nemá žádnou zřetelnou politiku.

Česko podle jeho slov nyní prohrává boj, který podle něj symbolizoval jeho spor s Václavem Havlem. „Jde o souboj pravé demokracie a liberální demokracie,“ zmínil s tím, že z tohoto není příliš šťastný. „V devadesátých letech jsme vyhrávali tento souboj, v minulé dekádě jsme už ho prohrávali, nebo to bylo fifty–fifty, ale v této třetí dekádě jej jednoznačně prohráváme,“ dodal Klaus, že se bojuje o demokracii, zda ji zachováme, nebo zda zde bude liberální demokracie. „Je to smrtící koktejl. Je to karikatura demokracie, a to je to, co vidíme v dnešní Evropě,“ zmínil Klaus.



„Lidem hrozí to, že jsme vstoupili do světa, kde demokratické procedury nehrají žádnou roli. Máme volby, které stejně nic nepřinesou,“ podotkl. „Jsou smeteny politické strany, jsou jakási podivná hnutí s absurdními názvy typu STAN, Piráti, TOP 09. Tady to, co bylo hlavní dominantou, že volič byl základní entitou tohoto světa. Teď je hlavní entitou státní úředník, byrokrat,“ dodal. Poznamenal také to, že s referendy by se mělo šetřit.



"Nemyslím si, že pan Babiš je demokrat," řekl pak také k českému premiérovi Andreji Babišovi (ANO). V současné době podle jeho slov nemůže vzniknout žádné smysluplné vládní uskupení. "Bylo jasné, že to bude takovéto klopýtání," řekl Klaus, že jasno bylo hned po vyhlášení volebních výsledků. "Předčasné volby jsou nulovým řešením. Daly by stejný problém. Musíme se brodit tímhle bahnem, to není žádná vydlážděná silnice, musíme si to projít a doufejme, že to pak vyvolá nějakou transformaci," sdělil.

„Stát zneužívají taxikáři, Uber slouží,“ vyjádřil se pak mimo jiné Klaus k aktuálnímu sporu o veřejnou dopravu. „Většinou zavedené firmy definují podmínky a těmi vytváří umělé bariéry,“ zmínil dále Klaus s tím, že všechny taxikářské cechy vytvářejí nemilosrdné umělé bariéry.

Závěrem se pak Klaus vyjádřil ke spálení červených trenýrek. „Nerozuměl jsem tomu. Pro mě to srozumitelné gesto není, nevím... To po mně nechtějte, abych to vysvětloval nebo hájil. Nevím, jestli to bylo umělecké dílo, ale do literatury se to už dostává,“ řekl Klaus.

