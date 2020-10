„Peču si sama.” „To je krása!” Němcová a boj za ČT: Xaver zbystří

reklama

Ten nedávno žádal, aby celá Rada demonstrovala svou podporu pořadům Reportéři ČT a 168 hodin. „Víme, o čem mluvíme. Jsou to diskutované pořady, které jsou nejvíc trnem v oku zejména vládním politikům a samozřejmě také Pražskému hradu, což z jistého úhlu pohledu se dá pochopit, protože je to kritická žurnalistika,“ řečnil na červnovém jednání Rady.

V roce 2010 se dnešní televizní radní Zdeněk Šarapatka živil jako moderátor pořadu Na rovinu na televizním okruhu TV Public. Formát spočíval v hovorech s politiky v jejich „přirozeném prostředí“– domovech, chalupách či kancelářích.

Jedním z vrcholů série byl vánoční díl, při kterém někdejší poradce Miloše Zemana a Stanislava Grosse rozprávěl s politiky o nadčasových „svátečních“ tématech. A klenot tohoto dílu se odehrával v pracovně předsedy Poslanecké sněmovny, kterou tehdy, v časech vlády premiéra Nečase, obývala první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.

A Šarapatka, který dnes kritizuje svého kolegu z Rady Luboše Xavera Veselého slovy „Babišův mazlík a vrchní patolízal Miloše Zemana“, tehdy předvedl kritickou žurnalistiku v míře jinak neviděné.

V boji za nezávislou ČT se mimochodem angažuje i jeho tehdejší respondentka Miroslava Němcová. Ve Sněmovně je dnes členkou volebního výboru, který vybírá kandidáty do Rady ČT a při jarních volbách se intenzivně podílela na grilování kandidátů, označovaných jako hrozba nezávislosti, jako byla Hana Lipovská, Luboš Xaver Veselý nebo Vladimír Pikora.

„Dělala jsem si takový svůj osobní žebříček a ptala jsem se těch uchazečů, jak vnímají ty úkoly, které Radě ČT ukládá zákon, tedy zejména sledovat objektivitu, vyváženost, svobodu informací,“ přiznala posléze otevřeně.

Psali jsme: Miroslava Němcová je zděšena. Nezávislost ČT byla ohrožena! ODS by vyhovovali jiní kandidáti, padlo

O volbě nových členů Rady dramaticky prohlásila, že je to „začátek konce nezávislosti České televize“. Již v roce 2016 označila prezidentův nápad na zestátnění České televize jako „Zemanovu provokaci“.

Psali jsme: Šarapatka: Válka o ČT! Když umřít, tak vestoje, pokud mě nezalehne Xaver

Před Vánoci 2010 ale ještě vládla pohoda. Miroslava Němcová se v tom roce stala předsedkyní Poslanecké sněmovny a první místopředsedkyní ODS, a premiérem se navzdory očekáváním a předvolebním průzkumům nestal Jiří Paroubek z ČSSD, ale její stranický kolega Petr Nečas.

A Zdeněk Šarapatka nehodlal pohodu ODS kazit. „Já musím objektivně říct, že toto je fakt nejhezčí vánoční stromek, který jsem viděl ve vládních a sněmovních kancelářích,“ rozplýval se hned ode dveří a zajímalo jej, zda se paní Němcová na krásné výzdobě svou invencí také podílela.

„Byly tady sněmovní zahradnice a domluvily jsme se, do jakého barevného tónu bych ten stromeček chtěla,“ vykládala. Jenže výsledné dílo se jí zdálo moc smutné. „Tak jsem trochu pustila fantazii z uzdy,“ začala ukazovat vlastní tvorbu na stromečku. Třeba bílé umělé větvičky, které jí navozují atmosféru zasněžené domovské Vysočiny, jak zjihle vykládala dnešní senátní kandidátka v Praze 1.

„Já jsem si myslel, že před Vánoci už tu budete mít pohodu, ale vy intenzivně pracujete,“ podivil se Šarapatka. A tak jej zajímalo: „Stačí vůbec Miroslava Němcová svému manželovi, vnukům a synovi upéct nějaké cukroví?“

„Cukroví mám napečené,“ ujistila Miroslava Němcová.

Šarapatka ohromeně vydechl: „Tak to jste výjimka mezi politiky.“

Téma vánočního cukroví měla Miroslava Němcová oblíbené po celou svou politickou kariéru. V roce 2012 se vyznala, že Vánoce má na rozdíl od Velikonoc velmi ráda a dává si na jejich přípravě záležet. Již v roce 2007 vykládala bulvárnímu deníku Šíp: „... upekla jsem tři druhy, víc jsem nestihla“.

A v posledních letech v opozici má na rohlíčky či pracny ještě více času, takže v roce 2018 pro web Forum24.cz prozradila: „Držíme tradiční jídelníček – bramborový salát a kapra, peču sama cukroví a pak také zpíváme koledy“.

Zdeněk Šarapatka ve zjihlé předvánoční atmosféře vzpomínal, jak byl u Němcové na návštěvě ve Ždáru nad Sázavou a vyptával se, jak to má s dárky.

„Já mám knižní Vánoce,“ prozradila mu Miroslava Němcová. Ta má ke knihám blízko dlouhodobě, i nyní v senátorské kampani vykládá, že „do politiky přišla ze svého malého knihkupectví“. A tomu odpovídaly i její předsednické Vánoce: „Vnučka dostane tři knížky, vnuk dostane čtyři knihy, manžel dostane jednu, ale zato úžasnou, syn je největší čtenář, takže ten jich dostane asi šest,“ vyjmenovávala.

Šarapatku pak zajímalo, zda má raději dárky praktického charakteru nebo nějaké jiné. „Kdybych teď dostala žehličku, tak bych pod tím stromečkem udržela poker face, ale zářez do srdce by to byl strašný,“ vykládala Němcová.

Pak vyprávěla historku, jak dva roky předtím neměla čas, tak na poslední chvíli manželovi koupila sadu na vyřezávání dřeva. Z něj se pak skutečně stal volnočasový řezbář a o rok později jí podaroval vyřezávaným betlémem. „To je ten nejkrásnější dárek, který můžu dostat,“ vyznávala se zjihle.

Pak moderátor přešel na politiku a zajímalo jej, co by dala předsedkyně Poslanecké sněmovny pod stromeček občanům. Podle Němcové by lidé chtěli, aby jim politici dávali „bez velkých hádek řešení, která budou prospěšná“. Jenže to se prý hezky řekne, ale těžko dělá, protože 200 poslanců má 200 názorů.

Šarapatka vyrazil s kamerou také mezi občany a ptal se jich, co by k Vánocům přáli oni svým politikům. „Radši nic, protože to, co se tam teď děje, je hrozný,“ vyznala se upřímně jedna z občanek na vánočních trzích.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miroslava Němcová občanům přála, aby v sobě „nalézali hodně kuráže k tomu, co nám osud přinese, a zároveň aby neztráceli schopnost se radovat z toho dobrého“. Lidé prý vnímají více to negativní a neumí se radovat z toho, že jim to v životě klape.

Šarapatkův rozhovor s Miroslavou Němcovou pak nezapomenutelně ve svém internetovém pořadu rozebral jeho dnešní kolega z Rady Luboš Xaver Veselý.



Psali jsme: Uražená Miroslava Němcová: Já přišla do politiky ze svého malého knihkupectví Boj o Senát na Praze 1 graduje: Hampl si drsně podal Němcovou před novináři. A je zde její protiúder. Veřejný Senátor Hampl vytekl po nářezu od Miroslavy Němcové: Kandidátka konzervativní a xenofobní ODS Miroslava Němcová už klepe na dveře Senátu. A může se přidat i Anna Šabatová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.