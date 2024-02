„Peklo!“ Kouř, traktory všude. Hřib pomocí umělé inteligence ukázal pondělní Prahu

reklama

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 5% Nemá 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14024 lidí

Zemědělci se chystají přitom využít k přesunu své techniky hned několik hlavních tepen a do metropole hodlají vjet šesti trasami. Přijet hodlají z Českých Budějovic a Tábora, ze Strakonic a Písku, od Slaného, od Lovosic, od Hradce Králové, od Pardubic a od Havlíčkova Brodu.



Možný přesun až tisíce kusů zemědělské techniky dle Hřiba může znamenat „peklo“. „Pondělní protest zemědělců zřejmě ochromí velkou část pražské silniční dopravy. Může to být fakt peklo!“ varoval na sociální síti X s hrozivou koláží od umělé inteligence znázorňující čadící traktory v pražských ulicích.

Fotogalerie: - Pryč s Green dealem

„Očekává se až tisíc kusů zemědělské techniky v ulicích. Navíc kolem akcí panuje spousta otazníků. Například jaké přesně budou příjezdové cesty a jestli budou organizátoři opravdu schopní garantovat záchranářskou uličku,“ poznamenal Hřib.



Právě před tím, že policie v takovýchto případech zakročí, již policisté dopředu varovali. „Z pohledu ochrany bezpečnosti silničního provozu není možné, aby Policie ČR akceptovala porušování zákona. Policisté a policistky jsou připraveni nepovolit vjezd na dálniční tělesa vozidlům, která nesplňují zákonné požadavky,“ uvedla dříve Policie ČR.



Hřib vyzval, aby lidé pracovali v pondělí z domova anebo do Prahy vůbec autem nejeli a využili raději metro a vlaky.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ze zákona a na základě demokratických principů nemáme jinou možnost, než protest respektovat,“ poznamenal.

Pondělní protest zemědělců zřejmě ochromí velkou část pražské silniční dopravy. Může to být fakt peklo!



Očekává se totiž až tisíc kusů zemědělské techniky v ulicích. Navíc kolem akcí panuje spoustu otazníků. Například jaké přesně budou příjezdové cesty a jestli budou… pic.twitter.com/r6gTDEYNIS — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 16, 2024

Na slova o nutnosti „protest respektovat“ reagoval posléze novinář Luděk Staněk, jemuž vadí, že v Praze bude „řádit banda zdivočelých vidláků“.

„Budou vás jako obyvatele Prahy nekonečně buzerovat, že máte a parkujete auto v Praze. To jste prakticky zločinec, kterej neumožňuje ostatním normální život. Ale když Prahu zatarasí banda zdivočelých vidláků, není jiná možnost, než je nechat řádit. Protože koneckonců, když už jste nechali Poslední generaci že jo…,“ poznamenal novinář.

Budou vas jako obyvatele Prahy nekonecne buzerovat ze mate a parkujete auto v Praze. To jste prakticky zlocinec kterej neumoznuje ostatnim normalni zivot. Ale kdyz Prahu zatarasi banda zdivocelych vidlaku, neni jina moznost, nez je nechat radit. Protoze koneckoncu, kdyz uz jste… pic.twitter.com/JFOixxcEie — Ludek Stanek (@LudekStanek) February 16, 2024

Fotogalerie: - Už dva roky špatné kroky

Na slova exprimátora Hřiba přitom reagovali i klimatičtí aktivisté. Aktivistka Veronika Holcnerová, jež v minulosti hájila blokaci pražské magistrály, upozornila, že hlavní město může být blokováno zemědělci i několik dní. „Takže tohle najednou nespadá do kategorie věcí, které je potřeba zkusit zakázat? Na rozdíl od hodinové procházky po magistrále, při které je ta magistrála ještě navíc průjezdná?“ zeptala se náměstka Hřiba, přičemž dodala, že je to dle ní „vtipný“.



„Nesouhlasil jsem osobně ani s jednou formou protestu. Nicméně vždy jsem říkal, že demokratické principy je třeba respektovat. Nejde dělit protesty na ty, které se nám líbí, a ty, které se nám nelíbí,“ odvětil jí na to Hřib.

To já vím, že osobně s nimi nesouhlasíte. Ale ty naše jste se pokoušeli zakázat, pamatujete? Pan primátor o tom často mluvil do médií, a teď z toho je soudní spor... A podle judikatury to vypadá, že omezit právo na protest by šlo, kdyby na několik hodin byl 1/2 — Veronika Holcnerová (@veronikaholcner) February 16, 2024

Hřib reagoval také na Staňka, jemuž popsal, že to, na co si novinář stěžuje „není v jeho gesci“, až na parkování. „Co se týče ale protestů, platí, že politik nemůže svévolně rušit protest, který splňuje zákonné podmínky. Sám by totiž v takovém případě postupoval v rozporu se zákonem,“ uvedl.

Díky za pomoc se šířením osvěty (i když dobrým zvykem bývá tady na X přímo repostovat nebo alespoň označit, ať člověk může reagovat). Nicméně přisuzujete mi mylně řešení (všech tří) situací, přičemž ani jedna není v gesci náměstka pro dopravu. Jsou to záležitosti bezpečnosti,… — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 16, 2024

Psali jsme: Hřib si pustil pusu na špacír. Pak přišel dotaz. A bylo ticho Silvestr po pirátsku. Bartoš s Hřibem si předělali Mrazíka „Magistrála, to je komunistický zločin.“ Hřib se překonal. Macinka ho nenechal bez odezvy Macinka proti Hřibovi: Motoristé nejsou žádní podlidé. A pak se musel smát

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE