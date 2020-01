„Plňte příkazy! Pod stůl!“ VIDEO z EU spustilo v Česku lavinu: To Bruselu podporu nezvedne

Záznam jednání z europarlamentu o vlaječkách, které předseda zakázal, vzbudil ohlas. Předsedající v něm totiž peskovala europoslance, aby dodržovali pokyny předsedy, a to bez ohledu na to, zda dávají nebo nedávají smysl. „Kdo má nějaké pochybnosti o skutečných cílech evropské vrchnosti,“ doporučil video předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Jana Černochová už prohlásila, že toto je nedůstojné europarlamentu. A promluvili i další.

Internetem koluje video z Evropského parlamentu, ve kterém se řešila otázka vlaječek na stolech europoslanců. Video sdílel například europoslanec SPD Ivan David. Italský europoslanec Marco Zanni (Liga) v něm hovoří o zákazu vlaječek pocházejícím od předsedy europarlamentu Davida Sassoliho. Zajímalo ho, na jakém základě tak předseda rozhodl, a prohlásil, že jeho frakce (Identita a demokracie) bude dále vlaječky na svých místech mít.

Předsedající Katarina Barleyová, zvolená za německou Sociální demokracii, pak požadovala, aby, dokud platí, rozhodnutí předsedy bylo respektováno. Nicméně, italský europoslanec trval na tom, že se nejedná o transparenty, které jsou dle jednacího řádu zakázány, a že se nejedná ani o nic, co by narušovalo pořádek v jednacím sále. Německá europoslankyně však pravila, že nyní nedojde k rozpravě na toto téma a že se europoslanec může obrátit na předsedu Sassoliho, který vlaječky zakázal, ale do té doby mají prý europoslanci dodržovat zákaz předsedy.

Britský europoslanec s vlaječkou před sebou pak měl procedurální připomínku, ale Barleyová řekla, že dokud se nebude řídit nařízením předsedy, tak nebude pokračovat v diskuzi. „Nechte ho mluvit,“ skandovali další britští poslanci s vlaječkami, na což Barleyová odvětila, že v promluvě mu brání právě skandující poslanci, kteří se neřídí pokynem předsedy. „Řiďte se jím, nebude problém,“ pravila Barleyová.

Rumunská europoslankyně pak svým kolegům připomenula, že dle řádu nesmějí mít na stole ani láhev s vodou. „Ale můžete si je dát decentně pod stůl a tam vás budou reprezentovat,“ pravila na účet europoslanců, kteří vlaječky chtěli zachovat. Ze sálu se ozvalo, že vlajka opravdu není láhev s vodou. Labouristický europoslanec Richard Corbett pak citoval z Wikipedie, že tzv. banner může být i vlajka, takže je předseda europarlamentu v právu, i když se nemusí jednat o moudré rozhodnutí. Barleyová však mínila, že nejde o to, jaká je definice banneru, ale o to, že když předseda europarlamentu dospěje k rozhodnutí, tak toto rozhodnutí musí být respektováno do jeho zrušení. „Tak jednoduché to je,“ pravila a dodala, aby se všichni uklidnili, že je čtvrtek a všichni už se nepochybně těší domů. Celý záznam je uveden v protokolech europarlamentu.

„Pro české občany to může být překvapující, až neuvěřitelné, ale ve sporu o vlaječky nejde o formální nařízení, ale o součást potlačení států a národů. Naprostá většina poslanců Evropského parlamentu podporuje myšlenku ‚evropského občanství‘ a postupného zrušení států a národů a přijímání imigrantů – nových občanů EU. Opakovaně zdůrazňují, že veškeré rozhodování se má přenést do centra a má se zabránit předání rozhodování zpět státům (národům). Označují to jako nebezpečí ‚renacionalizace‘.

Vlaječky jsou symbolem odporu proti této snaze, proto jsou solí v očích vedení EP a všem parlamentním frakcím s výjimkou konzervativců (členem je ODS), kteří snahu ostatních většinou nepodporují; zejména frakce Identita a demokracie (členem je SPD) proti centralizaci moci protestuje. Proto je jako jediná vyloučena z vedení jakýchkoli orgánů EP. Všimněte si (při zvětšení na celou obrazovku), že zákazu vlaječek tleská odprava ‚sjednocená levice‘ (členem je KSČM), socialistická frakce (bez účasti z ČR), Zelení (členem jsou Piráti), liberálové („Renew“ členem je ANO) a lidovci (KDU-ČSL, TOP 09, Starostové). Všichni jsou podle jednacího řádu vázání nařízením jednoho člověka, nikoli tomu, co by si odhlasovali,“ komentoval záznam europoslanec SPD Ivan David.

Nebyl sám. Zkrácená verze videa s titulky pronikla na český internet. Reagoval na ni například předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. „Kdo má nějaké pochybnosti o skutečných cílech evropské vrchnosti. Kdo si myslí, že to má něco společného s demokracií,“ popsal ukázku z jednání.

„Názorná ukázka toho, jaká práva mají členské státy EU. PLNIT PŘÍKAZY,“ dodal další člen Trikolóry, generál Kostelka.

„Podívejte se, jak totalitní Evropská unie zakazuje používat národní vlaječky v europarlamentu a jak se chovají její představitelé...“ upozorňoval na chování předsedající europoslankyně Radim Fiala z SPD.

„Neuvěřitelné... Nedůstojné, nejsme poddaní. Věta – ‚Prostě plňte příkazy‘ – nemá na půdě parlamentu EU co dělat. Když opominu, čemu mají čas se věnovat,“ odsoudila jednání v EP advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Tohle je nedůstojné instituce, která se nazývá Evropský parlament. Vlajka není ani voda, ani reklamní nosič. Je to symbol země, za který se nasazoval a nasazuje vlastní život!“ burcovala starostka a poslankyně Jana Černochová z ODS. Europoslanec Jan Zahradil už přislíbil, že proti nesmyslnému nařízení bude v EP protestovat.

