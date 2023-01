„Po volbách si to s venkovem vyřídím!“ Z Prahy teče, co raději nečíst

Jedním ze zásadních témat povolebních diskusí se postupně stává střet městských a venkovských voličů. Především ti pražští si stěžují na „vidláky“, kteří jim pokazili Pavlovo vítězství v prvním kole. Zaznívají výzvy k zákazu vesnic, objevují se hesla „Shořte v ohni, vidláci!“, nebo „Spalme je, mažou si chleba hnojem!“ Na druhou stranu se v jedné středočeské obci už začaly shánět prostředky na další generálovu kampaň. Kdo přispěje, tomu to Pavel během pěti let prý vrátí. Pavel Novotný to vidí jasně: Teď bude mlčet, ale po volbách si to s venkovem vyřídí.

reklama

Do pomyslného čela městských šiků a řady těch, kteří si myslí, že lidé v menších městech, či obcích nejsou svéprávní, nebo by vesnice rovnou vypalovali, se postavil novinář Jan Tuna. Na svůj twitter si pověsil upravené heslo bývalého prezidenta Havla, kterým se zaštiťují všichni humanisté v naší zemi.

Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí! ?? — Jan Tuna (@JanTuna) January 14, 2023

„Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí,“ napsal a nenechal nikoho na pochybách, že v jeho humanismu je Praha symbolem pravdy a vesnice naopak lži.

To ostatně dokazuje i jeho další tweet.

Já bych ty vesnice zakázal. — Jan Tuna (@JanTuna) January 14, 2023

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 6% Pavel 89% Nemají si navzájem co vyčítat 5% hlasovalo: 28216 lidí

„Já bych ty vesnice zakázal,“ napsal tento novinář.

Autor těchto poměrně ostrých výpadů se ale nerozpakoval k varování před negativní kampaní, která nás podle něj čeká.

„Tak a teď se rozjedou ty nejodpornější hnojomety, jaké tato země zažila. Aby ti, kteří to mohou rozhodnout, za 14 dní nepřišli. Budeme se dozvídat třeba, že mlátil a topil kočičky a vraždil lidi.“

Tak a teď se rozjedou ty nejodpornější hnojomety, jaké tato země zažila. Aby ti, kteří to mohou rozhodnout, za 14 dní nepřišli. Budeme se dozvídat třeba, že mlátil a topil kočičky a vraždil lidi.#stavidlaotevrena — Jan Tuna (@JanTuna) January 14, 2023

Jeho slova se ukázala pravdivými a první hnojomet na sebe nenechal dlouho čekat. Překvapivě byl jeho autorem sám původce varování před negativní a sprostou kampaní.

„Oficiální oznámení štábu AB: Do veřejného prostoru omylem unikla pracovní verze billboardů pana předsedy. Správná finální verze zní: Jsem svině. Ne člověk. Za chybu se omlouváme,“ napsal si sám Tuna na svůj twitter a potvrdil, že slova o hnojometu byla správně zvolena.

Oficiální oznámení štábu AB: "Do veřejného prostoru omylem unikla pracovní verze billboardů pana předsedy. Správná finální verze zní: "Jsem svině. Ne člověk." Za chybu se omlouváme." — Jan Tuna (@JanTuna) January 15, 2023

Tuna ale nebyl jediným, komu vadily volební výsledky v menších městech a na vesnicích, kde vítězil Andrej Babiš.

„Prahu fakt nemám rád, ale jak jde o volby, říkám si, že by všichni ti vidláci měli shořet v ohni pekelném, včetně mě a celý posraný Český Lípy,“ je si jistý jeden z uživatelů twitteru, sám zřejmě z města v Severních Čechách.

Prahu fakt nemám rád, ale jak jde o volby, říkám si, že by všichni ti vidláci měli shořet v ohni pekelném, včetně mě a celý posraný Český Lípy. https://t.co/gmgPcQKnaA — Misantrop ?? (@Zajic) January 14, 2023

„Praha zachraňuje, co vidláci doserou,“ přidal se k vlně odporu proti venkovským voličům další diskutér.

Spalme burany, mazou si chleba hnojem, zmrdi — t˘¨r˘¨e˘¨p˘¨k˘¨a˘¨o?¨f?¨f?¨ (@trepkaprvokoff) January 14, 2023

„Spalme burany, mažou si chleba hnojem, zmrdi,“ reagovala zřejmě na podle ní chybné volební preference, které se venkov rozhodl dát najevo svojí volbou Andreje Babiše radikální diskutérka.

Z jiného soudku to vzal další přispěvatel, který se poté, co nazval voliče Vidláky, začal pídit po plánu Valkýra, který by měla mít připravený Armáda ČR. V této souvislosti si připomeňme, že šlo o plán na likvidaci Adolfa Hitlera, který vznikl mezi vysokými důstojníky německé armády.

Zda by měl být obětí Andrej Babiš, nebo samotný generál Pavel, není z textu jasné.

Tak lidí tam bylo nezvykle hodně. I těch, kteří k volbám nechodí. Viděl jsem poprvé dvě rodiny, tři generace najednou.



Komu to asi ti vidláci byli hodit???



Má @ArmadaCR něco jako plán Valkýra? Že ho máte?? — Duch Svatý (@SvatyDuch) January 13, 2023

„Tak lidí tam bylo nezvykle hodně. I těch, kteří k volbám nechodí. Viděl jsem poprvé dvě rodiny, tři generace najednou.Komu to asi ti vidláci byli hodit? Má Armáda ČR něco jako plán Valkýra? Že ho máte??“

Na výše zmíněný tweet novináře Tuny zareagoval i sám Andrej Babiš, který se lidí žijících na venkově a mimo velká města zastal.

Zamrzelo mě, jak ti, co se na sociálních sítích zaklínají pravdou, láskou a demokracií, se naváží do lidí žijících na vesnicích za to, že mě volili. Nadávali jim do ovcí a omezenců. Psali, že „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí“. https://t.co/TT4xtBSvyD — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 15, 2023

„Zamrzelo mě, jak ti, co se na sociálních sítích zaklínají pravdou, láskou a demokracií, se naváží do lidí žijících na vesnicích za to, že mě volili. Nadávali jim do ovcí a omezenců. Psali, že „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí“.

Že mohou být podobná prohlášení „městských elit“ kontraproduktivní, naznačil diskutér, kterého právě podobné výpady vůči venkovskému obyvatelstvu demotivují k volbě v druhém kole.

Jestli mě něco demotivuje jít k 2. kolu, tak to jsou namyšlený Pražáci, co nadávaj na venkov, protože tam má Babiš hodně procent.



Do jednoho jděte všichni do háje, fakt... — Tomáš Guth Jarkovský ?? (@TGuthJarkovsky) January 14, 2023

„Jestli mě něco demotivuje jít k 2. kolu, tak to jsou namyšlený Pražáci, co nadávaj na venkov, protože tam má Babiš hodně procent. Do jednoho jděte všichni do háje, fakt...“

Na mysli měl určitě i tweety podobné tomu, který hlásal nespokojenost s volbou „vesnických kokotů“:

„Praha. Nebýt vesnických kokotů, tak už máme prezidenta.“

Praha.

Nebýt vesnických kokotů, tak už máme prezidenta. pic.twitter.com/kGAUcLzkWZ — Radek Hulán (@RadekHulan) January 14, 2023

Podobné tweety se, jak už bylo zmíněno mohou stát i důvodem, proč někteří voliči nepůjdou ve druhém kole volit generála Pavla, nebo to na truc hodí Babišovi. Jak ukazuje i následující text influencera Ondřeje Tesárka.

„Jen za dnešek jsem viděl dost důvodů, proč to na truc hodit Babišovi. Jste píče a příštích 14 dní bude těžký s vámi přežít,“ napsal ostrým tónem na twitter s tím, že by se Pavel měl vymezit vůči městským elitám.

Jen za dnešek jsem viděl dost důvodů, proč to na truc hodit Babišovi.



Jste píče a příštích 14 dní bude těžký s vámi přežít.



Petr Pavel by měl začít kampaň jasným vymezením se od městských elit, pač ty to prohrají úplně komukoliv, s kým jsou na jedné lodi.



K zblití — Ondřej Tesárek (@bratricek) January 15, 2023

„Petr Pavel by měl začít kampaň jasným vymezením se od městských elit, pač ty to prohrají úplně komukoliv, s kým jsou na jedné lodi. K zblití,“ zakončil Tesárek.

V debatě o venkovských voličích nemohl chybět ani Pavel „Řeporyjec“ Novotný. Ten se nebál ani označení „Naivní kreténi“ a „Plebs“.

„Nenadávat dva týdny naivnímu venkovu, prosím; co bych pro stát neudělal, ale mele se to ve mně a hned po zvolení generála si to s tupým a bezohledným (já vím, chudým, neotravujte s tím, jsou to naivní kreténi) venkovem vyřídím. A normálové odtama mlčí, málo s plebsem mluvíte!“

Svoje přesvědčení dokladoval i dalším svým textem na facebooku.

„Přemýšlím, že bych sundal klapky z očí a přestal bych se dívat na věc těma pražskýma očima. Co potom pochopím? Proč je správné a pochopitelné volit zmrda Babiše. Aha,“ uzavřel člen ODS svůj příspěvek vulgaritou.

Z jiného úhlu ale vidí situaci po prvním kole vycházející hvězda STAN a starosta obce Tetín Matěj Hlavatý. Ten pragmaticky vyzval občany, aby generálovi poslali ještě nějaké peníze na kampaň s tím, že výhra něco stojí a Pavel vše vrátí během pěti let.

Je potřeba vyhrát, a to něco stojí. Prosím, pošlete generálovi pár kaček na kampaň. On nám to vrátí v následující pěti letech.

Prosím o retweet. https://t.co/zNQttVs3cN — Matěj - starosta z Tetína ???????????‍?? (@matej_hlavaty) January 15, 2023

„Je potřeba vyhrát, a to něco stojí. Prosím, pošlete generálovi pár kaček na kampaň. On nám to vrátí v následující pěti letech.“

Dodejme, že druhé kolo prezidentské volby se uskuteční 27. a 28. 1. 2023 a po jeho ukončení už bude jasno, kdo se naším prezidentem skutečně stane. Zda na to budou mít vliv urážky venkovského obyvatelstva, hnojomety, či peníze na kampaň, se můžeme jen domnívat.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.