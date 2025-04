„Pojď zpátky, nějak se domluvíme.“ Xaver pustil ven detaily jednání se Součkem. A dal mu výzvu

Rada České televize v březnu otevřela možnost pro případné odvolání generálního ředitele Jana Součka. Radní mu tehdy vytkli nestandardní postupy při přiznávání odstupného, nadměrné utajování částí smluv a také slabou komunikaci s veřejností. Na základě této výtky může být Souček během následujících dvanácti měsíců kdykoli odvolán.

Nespokojenost s jeho prací dali radní najevo také tím, že mu za loňský rok snížili odměnu na pouhých 10 % maximální možné výše. Generální ředitel Souček v reakci oznámil, že rezignovat nehodlá. V otevřeném dopise vyjádřil nesouhlas s výtkami, které mu rada udělila, a uvedl, že radní podle něj hlasovali bez plné znalosti všech faktů a bez důkladné rozpravy.

Psali jsme: Česká televize: Jan Souček - Výtku radních ČT nemůžu přijmout. Padla, aniž zazněla fakta

Na síti X označil Souček dění posledních dnů za začátek „ostré fáze útoku na svou osobu“ a naznačil, že načasování těchto kroků není náhodné. Pokud by k odvolání Jana Součka mělo dojít, radní by měli rozhodnout nejpozději do poloviny června, aby bylo možné ještě před podzimními parlamentními volbami vybrat a jmenovat nového generálního ředitele České televize.

Veselý: Volba Součka byla chyba

Moderátor a člen Rady České televize Lubomír Veselý se rozhodl vyjádřit k aktuálnímu dění v ČT a ke sporům kolem postavení generálního ředitele Jana Součka. „Možná tento týden sledujete situaci kolem České televize. Možná jste zaregistrovali některé výroky v médiích, zejména pana generálního ředitele Součka. Stále jsem členem Rady České televize, takže s tím vším mám co do činění. Některé věci se mě dotýkají, protože mám pocit, že jsem tam jako radní odvedl kus práce. Je to práce, která není vidět.“

Lubomír Veselý připomněl, že k situaci v České televizi se vyjadřuje mnoho osobností i médií. Považoval proto za nutné přidat i svůj pohled. „Když se k tomu všichni vyjádřili, co se děje v České televizi kolem odvolání, neodvolání ředitele Součka, tak chci k tomu říct několik věcí. Souček rád poskytuje rozhovory, tak v jednom z nich říkal, že ten poplatek se neplatí za to, že televizi sledujete, ale za to, že máte možnost ji sledovat. Což považuji za drzost stříkající až do nebe.“

Veselý zároveň zdůraznil, že se někteří radní snaží o větší kontrolu hospodárnosti České televize. „My se v radě snažíme, alespoň někteří z nás, dělat vše pro to, aby ty peníze, které platíte za rozhlasové a televizní vysílání, byly využívány hospodárně. Což se v mnoha případech neděje.“

Veselý se vrátil k vlastní roli při volbě Jana Součka generálním ředitelem České televize a otevřeně přiznal chybu. „Řeknu, abych byl úplně fér. Na úvod řeknu, že já jsem jako člen rady pana Součka volil, aby se stal generálním ředitelem České televize. Byla to chyba. Protože si myslím, že dnes bych se rozhodoval jinak.“

„Čtu v médiích a slyším, že pan Souček, generální ředitel, uvádí, že čelí vydírání. Údajně byl někdo ochoten mu slíbit bonus, téměř tři miliony korun, za to, že se zbaví Václava Moravce – tedy že s ním rozváže pracovní poměr. Je důležité zdůraznit, že šlo o nenárokovou složku platu,“ upozornil L. X. Veselý na závažná podezření, kterým Jan Souček aktuálně čelí

Součkovi byla Radou ČT schválena pouze desetiprocentní odměna, což Veselý považuje za odpovídající jeho výkonu. „Byl mu schválen radou desetiprocentní bonus, a podle mě je to až až na ten výkon.“

Dále rozvedl druhé závažné podezření, jež se týká údajného vydírání Jana Součka ve věci nevymáhání škody po některých bývalých radních. „Druhá věc je, že údajně měl být pan Souček vydírán kvůli tomu, že nebude vymáhat škodu po některých radních, mezi které patřím i já, za to, že před pár lety odvolali dozorčí komisi. Ano, já jsem tehdy zvedl ruku pro odvolání dozorčí komise,“ sdělil Veselý, že by to udělal znovu, protože věří, že udělal správně.

„Já jsem s velkým vyděšením viděl toto odvážné tvrzení Jana Součka. Už to běží v médiích asi tři dny a pan Souček zatím neřekl, kdo ho vydírá,“ podotkl Veselý.

Veselý: Vyzývám Součka, ať okamžitě zveřejní, kdo ho vydíral

„Protože do žádných rozhovorů a médií nechodím a mám tu svou příležitost o těch věcech mluvit, rozhodl jsem se teď, doufám, že se to k panu Součkovi dostane, vyzvat ho, aby na nic nečekal a aby okamžitě řekl, kdo ho vydíral a co po něm chtěl. Jakým způsobem ho vydíral,“ řekl Veselý.

Výzvu formuloval naprosto přímo: „Takže milý Honzo Součku, kdybys náhodou viděl tento stream, vyzývám tě, abys přestal šermovat slovíčky a abys okamžitě šel na policii a tam řekl, kdo tě vydíral. A vzhledem k tomu, že jsi tu celou věc začal hystericky řešit v médiích, měl bys to říct i veřejně: vydíral mě ten a ten, tak a tak. A jestli to pravda není, tak se omluv. Řekni: jsem hysterka, spletl jsem se, nikdo mě nevydíral.“

Následně zdůraznil, že on osobně má v této věci čisté svědomí, a cítí se proto Součkovým jednáním nepřímo poškozen. „Nás, kteří máme v této věci čisté svědomí, se to dotýká. A je nepříjemné, jak to na nás vrhá stín,“ poznamenal Veselý.

Nakonec Veselý naznačil, že by v případě Součkova jasného kroku mohl zveřejnit další informace o jejich minulých jednáních. „Milý Honzo Součku, jako odměnu, když to uděláš – takový cukřík pro pejska – ti veřejně připomenu, jak jsi mě před pár měsíci pozval do své kanceláře i s jedním členem rady. A jak jsi nám tehdy nabízel, jak tu věc budeme řešit. Honzíku, určitě si vzpomeneš – byl u toho pan Fila. A co jsem ti na to řekl já? Kam jsem tě poslal? S rozběhem. S tím tvým nápadem, jak to vyřešit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“

A pokračoval v popisu osobního setkání s generálním ředitelem Janem Součkem, při kterém podle něj došlo k nestandardní situaci. „Já to mám živě v paměti. Během jednání byl na telefonu nějaký cizí muž, jehož identitu neznám, který to poslouchal a občas do toho promluvil. Nevím, jestli je to nějaké tvé nastavení. V půlce jednání v tvé zasedačce jsem se sbalil a odcházel, a ty jsi za mnou vyběhl na chodbu. A zase hystericky, červený v obličeji jako rajče, jsi na mě volal: pojď zpátky, nějak se domluvíme. Vzpomeň si, co jsem ti na to řekl. A já ti to teď za odměnu veřejně připomenu. Ale nejdřív čekám, že řekneš, kdo tě vydíral, co chtěl, jak tě vydíral a jak to nakonec dopadlo,“ narážel na skutečnost, že Václav Moravec zůstal v České televizi, a že Souček obdržel 10% bonus.

„Mně se toto celé nelíbí. Myslím si, že tím hlavně poškozuješ celou Českou televizi. A jestli si myslíš, že ti tohle pomůže udržet se ve funkci generálního ředitele, nevím, nevím. Nejde o to si hrát s postem generálního ředitele. Buď tam člověk má být, nebo nemá. Ale hlavně jde o to, aby ta televize fungovala. Aby ve zpravodajství a publicistice měřila všem stejným metrem. Aby se neutrácely peníze – tu tři sta tisíc za hotel pro management, tu dvacet tisíc eur za pochybné školitele, tu za nákup jakýchsi Kodiaků a bohužel i všechno ostatní,“ zdůraznil Veselý, že nejde o osobní hru o post, ale o fungování celé instituce.

Závěrem zdůraznil, že veřejná kontrola hospodaření je úkolem Rady ČT. „A jestli se čekalo, že se tě na to radní při veřejných jednáních nebudou ptát, tak to byl omyl. Protože radní jsou tam právě od toho,“ vzkázal radní ČT Lubomír Veselý generálnímu řediteli České televize Janu Součkovi.

Matocha: Rada ČT musí okamžitě řešit chování generálního ředitele

Člen Rady České televize, publicista Pavel Matocha na sociálních sítích ostře kritizoval jednání generálního ředitele Jana Součka v souvislosti s tiskovou konferencí, na kterou nebyli vpuštěni někteří novináři. „Má smysl ještě něco říkat k těm dalším úletům generálního ředitele ČT? Už i šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal sdílel na sociálních sítích otevřenou kritiku generálního ředitele Součka, který na tiskovou konferenci odmítl pustit několik novinářů, kteří se mu nelíbili, nebo jichž se bál.“

Matocha zároveň upozornil, že reakcí Rady ČT na Součkovy poslední kroky je svolání mimořádného jednání, jehož hlavním bodem má být projednání návrhu na odvolání generálního ředitele, a to na 6. května.

Otevřenou kritiku postupů Jana Součka zveřejnila i iniciativa Za ČT nezávislou, kterou Michal Kubal na sociální síti X sdílel. Inciativa v prohlášené uvedla, že vylučování vybraných médií z tiskových briefingů veřejnoprávní instituce je nepřijatelné.

