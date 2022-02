„Pojďme se společně setkat na sněhu a ledu a společně si užít zimní olympijské hry,” vzkazuje čínský velvyslanec

reklama

„Čína přikládá velký význam přípravám na zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu a proto navrhla, aby se jejich pořádání řídilo konceptem ,zelených, sdílených, otevřených a čestných' her. Po 7 letech pečlivých příprav se Číně podařilo dosáhnout významných výsledků v praxi. Národní rychlobruslařský stadion, kterému se přezdívá ,Ledová stuha', je považován za první rychlobruslařskou halu na světě, která k výrobě ledu používá transkritický přímý chladicí systém s oxidem uhličitým. Všechna soutěžní místa zimních olympijských her budou zásobována 100 procentně zelenou energií. Druhé hlavní místo konání zimních olympijských her v okrese Čchung-li bylo v roce 2019 vyřazeno ze seznamu chudých oblastí a plně vymaněno z chudoby.

Zimní olympijské hry v Pekingu mají za cíl přilákat více než 300 milionů lidí k provozování zimních sportů na sněhu a ledu, čímž olympiáda prospěje ještě více lidem. Organizační výbor olympijských her v Pekingu provedl nábor z celého světa a zaměstnal řadu zahraničních odborníků, kteří se podíleli na přípravách olympijských her. Zimní olympijské hry byly připravovány s plným ohledem na požadavky během utkání a také po skončení události s tím, že sportovní středisko Wu-kche-sung je schopné v průběhu 6 hodin přeměnit ledovou plochu na basketbalové hřiště. Během zimních olympijských a paralympijských her v Pekingu bude hlavní tiskové středisko (MPC) a mezinárodní vysílací centrum sloučeno do hlavního mediálního centra (MMC).

Zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu budou schopny obstát ve velké zkoušce prevence a kontroly epidemie. Čínská vláda trvá na tom, že lidé jsou na prvním místě, a z hlediska velké zodpovědnosti za životy a zdraví místního čínského obyvatelstva a všech sportovců a účastníků, kteří na olympijské hry doputují z celého světa, považuje prevenci a kontrolu epidemie za jednu z priorit. Čínská vláda také zformulovala vědecky podložené a konkrétní pravidla pro prevenci epidemie. Organizační výbor olympijských her v Pekingu a Mezinárodní olympijský výbor publikovaly dvě vydání Příručky o prevenci epidemie. Jsou v nich pečlivě popsaná podstatná a nezbytná opatření, například prevence a kontrola epidemie před a během cestování, chování se v rámci bubliny, očkování apod., přeshraniční vstup do Číny, zdravotní prohlídka, postup při kontaktu s nakaženou osobou a podobné důsledné kroky v rámci prevence a kontroly epidemie. Bylo vynaloženo veškeré úsilí pro to, aby bylo možné vytvořit zdravé a bezpečné prostředí a nabídnout tak skvělé zážitky všem účastníkům.

,Když vznikne přátelství postavené na podobných zájmech a smýšlení, tak vydrží i na míle.' Zimní sporty jsou odjakživa silnou stránkou České republiky a Češi jsou zapálení do sportu a atmosféry olympijských her.

Český olympijský výbor letos vyslal nejpočetnější olympijskou delegaci v celé své historii, která čítá dohromady skoro 260 osob, z nichž je 114 sportovců. Čína je připravena spolupracovat s mezinárodním společenstvím, včetně České republiky, na prosazování olympijského ducha ,přátelství, solidarity, spravedlivé soutěže a vzájemného porozumění', na dodržování rezoluce přijaté Valným shromážděním OSN o olympijském příměří pro zimní olympijské hry v Pekingu, na odmítání politizace olympijských her a na tom, aby se zimní olympijské hry staly událostí sloužící k dosažení většího porozumění, přátelství a ,společně směřujících do budoucna' výměn. Rádi bychom učinili ze zimních olympijských her událost, která vnese do světa sužovaného epidemií více důvěry, síly, a pomůže světu společně usilovat o vytvoření lepší budoucnosti.

Přeji sportovcům z Číny a České republiky, aby dosáhli vynikajících výsledků!“

Autorem textu je Čang Ťien-min, čínský velvyslanec v České republice.

