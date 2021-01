„Pokud se k moci dostane demoblok a Piráti, bude to konec.“ Je tu podepsaná výzva. Známá jména

reklama

Tomio Okamura a Václav Klaus mladší se vzájemně nešetří. Navzájem o sobě tvrdí, že ten druhý ve skutečnosti nestojí proti EU a neusiluje o czexit. Vyčítají si i řadu dalších věcí.

„„Co se týče Okamury, často mluví hezky, je to takový veselý pán. Z návrhů, co jsou v Parlamentu, tak dosti často hlasujeme stejně. Já jsem s tou přímou demokracií do dneška nepochopil, jak to myslí a jak to má být, ale hlavní problém je, že mu nevěřím, že to myslí vážně. Já jsem v jeho životě zažil, když otočil svoje názory podle toho, co neslo politické živobytí. Takže já mu nevěřím. On už taky asi třikrát vyměnil své poslance a jede nanovo. Není ale naší politikou ukazovat na ostatní,“ vyjádřil se Klaus ml. o Okamurovi v únoru minulého roku.

Jediný, kdo v českém Parlamentu hlasoval proti tomu, aby Andrej Babiš v Bruselu plán podpořil, byli poslanci SPD, a i poslanci Trikolóry prý připojili svůj hlas k podpoře plánu. „Ani Václav Klaus mladší z Trikolóry nehlasoval proti,“ uvedl Okamura. Pro přesnost, Václav Klaus mladší nehlasoval proti, nicméně se zdržel hlasování. A z ODS hlasovali proti návrhu poslanci Munzar, Skopeček, Černochová a Benda a ani jeden poslanec ODS nehlasoval pro. Že Václav Klaus mladší nehlasoval proti, považoval Okamura za důkaz toho, že SPD je jediná vlastenecká strana na české politické scéně.

Ve volebním roce se však objevila výzva, aby se pánové přestali napadat a aby konali jako vlastenci.

„Pokud by se k moci dostal tzv. demoblok vedený Piráty, byly by brzy zničeny nejen poslední zbytky naší státní suverenity, ale ohrožena by byla samotná existence našeho národa a státu. Jednou z cest, jak tomuto neblahému vývoji předejít, je dle našeho názoru dohoda obou vlasteneckých hnutí na společné kandidátce,“ stojí v otevřeném dopise adresovaném Okamurovi a Klausovi mladšímu.

Pod výzvou jsou podepsáni sociolog Petr Hampl, písničkář Pepa Nos, bývalý vojenský lékař Marek Obrtel a další. Signatáři SPD a Trikolóře připomínají, že tyto subjekty se vzájemně oslabily v podzimních krajských i senátních volbách, přičemž hrozí, že stejně to skončí i při volbách do Poslanecké sněmovny na počátku října 2021.

