„Pořádek!“ Vše jinak. Fico udeřil ve věci rušení slovenské TV

Co píší média nás nezajímá, ale za Rozhlas a televizi Slovenska (RTVS) neseme odpovědnost. Tak odpověděl slovenský premiér Robert Fico na křik kolem návrhu zrušit veřejnoprávní TV a rozhlas a založit je znovu. Slíbil udělat pořádek i v dalších institucích. „Dostali jsme se do polohy, že je politicky nekorektní mluvit pravdu,“ poznamenal též.

reklama

„To, co se děje ve slovenské televizi, je nevídané. Mně je úplně jedno, co říká nějaká Markíza. Na naše voliče to nemá žádný vliv. My jsme se naučili, že jsou strašně důležitá alternativní média. Víme, že jsou neuvěřitelně důležitá setkání s lidmi. Prosím, nepodceňujte to. Pokud někdo řekne: Když uděláte mítink, kde přijde 1000 lidí, příjemný, a tak dále, že to je 1000 lidí. Máme analýzy, které potvrzují, že mítink s 1000 lidmi dopadne na 80 tisíc lidí. Ti lidé dělají řetěz. Přijdou domů a vyprávějí,“ sdělil Fico.

„Samozřejmě, sociální sítě se nám vcelku daří. Vcelku jsme atraktivní. Samozřejmě že pokud opakujete jako papoušek, co opakují liberální média, tak to nikdo nechce poslouchat. Ale když máte odvahu říct i jiné věci, tak to funguje. Takže, jsou věci velmi vážné ekonomického i sociálního charakteru, které však nebudou příliš vyrušovat veřejnost. A jediné, co ještě způsobí nějaké trauma, bude naše rozhodnutí ve vztahu k RTVS,“ řekl Fico a hovořil o tom, že chce také udělat inventury v různých organizacích.

„U RTVS neseme přímou politickou zodpovědnost za kvalitu tohoto média. Pokud jsme před volbami slibovali pořádek, tak v RTVS je ho třeba udělat tím spíš, když tendenční mediální obraz, který vytváří, mnohokrát ani nešel kolem reality,“ poznamenal Fico.

V rozhovoru Fico také uvedl, že jeho povinností je mít korektní vztahy, pokud jde o EU a NATO. „My jsme tam a chceme tam být. Členství v EU je pro nás životní příběh, je třeba zabojovat za své místo v EU. Přijdou těžké časy v rámci reformy. My si vážíme, že jsme součástí nějakého bezpečnostního kolektivu a plníme si závazky,“ dodal Fico.

„Dostali jsme se do polohy, že je politicky nekorektní mluvit pravdu. Je politicky nekorektní komunikovat s ruskými partnery. Juraj Blanár – naštěstí, že jsme na Slovensku, kdyby to, co udělal on, udělal český ministr zahraničních věcí, tak pravděpodobně by ten český ministr zahraničí nepřežil setkání s Lavrovem. Ale Slováci nahlížejí racionálněji na tento konflikt, než to vidíme v Česku,“ dodal Fico.

Většina příspěvků, která pod Ficovým příspěvkem je k nalezení, slovenského premiéra podporuje, najdou se však i tací, kteří jej haní. „Hlavně, že ty jsi kvalitní zloděj, mafián a v neposlední řadě i vrah i s tou svojí bandou,“ poznamenala například jedna uživatelka.

„Panečku, to je rychlost. Děláte i něco jiného než změny směřující k zavedení autoritářského režimu? Hold Slovensko jiné problémy nemá. Viďte,“ poznamenal další.

V diskusi pod Ficovým příspěvkem se ozvala také europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). „I v ČR si bohužel část novinářů začala plést objektivní informace s tím, že lidem říkají, co si mají myslet. Ale o to více se snažíme s lidmi komunikovat na sociálních sítích a osobních setkáních. Už brzy zaplaceným neobjektivním novinářům a jejich chlebodárcům řekneme Stačilo,“ poznamenala.

A dočkala se mimo jiné i ostré reakce. „No jasně. Zakázat, že jo. To by se vám líbilo ovládat média. Čuně jedno nedobré,“ píše uživatel.

Psali jsme: „Slovensko před volbami a Fiala do nich opět zasahuje.“ Konečná má jasno Černochová vystoupila v ČT: Nechci strašit lidi, že nám hrozí konflikt, ale... Clinton v Praze. Češi ho vítali, zato Američané zuří: Proč nejsi ve vězení! „Babiš už má 40 %... Zveřejnit maily!“ Pekarová svolává mimořádnou Sněmovnu. A mezitím jinde

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE