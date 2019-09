„Porno. Budou opékat buřty.“ Čapí hnízdo a Piráti: Beze strachu o Milionu chvilek a Pirátech. Bomby u Xavera

Do XTV opět zavítal komentátor Info.cz Petr Holec. Mluvil například o zastavení stíhání Andreje Babiše a reakci Milionu chvilek: „Oni se s tím neumějí smířit, ale na uznání nezávislé justice a práce policie stojí demokracie.“ Uvidí se podle něj, kam se spolek vyvine, ale zatím prý plánuje jen opékat buřty. Mluvil též o Pirátech na magistrátu a bezprecedentní změně k horšímu. Došlo i na Michaelu Krausovou a její debut s válečkem. Komentoval i šance Trikolóry dostat se do Sněmovny.

První otázka pro komentátora Info.cz zněla, zda novináři v ČR obstáli v kauze Čapí hnízdo. Podle Holce většina novinářů neobstála a kauza Čapí hnízdo obnažila stav české žurnalistiky: „Já myslím, že se tady neobjektivita stala objektivitou a objektivita se začala vydávat za neobjektivitu. Já si pamatuju, jak to celé začalo, celou tu kauzu jsem samozřejmě sledoval. Všichni víme, že systém evropských dotací je miliardové monstrum. A že se tam děje spousta podvodů nebo i manipulací, aby různé firmy dosáhly na dotace. Já si pamatuju, jak najednou mí kolegové začali chodit s tím, že už je hotovo, to je prostě podvod, my to všichni víme. Já jsem si říkal, jak si můžete být tak jistí, nikdo z vás nemá ani právnické vzdělání, bude to boj právníků, advokátů, půjde o slovíčka.“ Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5544 lidí

Jako ironické a paradoxní mu přišlo, že se jednalo o 10 let starý projekt, údajně schválený celou tradiční politickou garniturou, takže pokud by se jednalo o obžalobu Andreje Babiše, byla by to i obžaloba všech kontrolorů. „Vidíme, že jakmile na vás jednou policie a justice sáhne, jako by vás namočí v nějaké kauze, tak očištění již téměř není možné. Vidíme to i z reakce politiků, kteří si to neumí připustit, a to jsou ironicky ti, kdo nejvíc bojují za nezávislou justici,“ míní komentátor.

Xaver Veselý se dotkl i rozhovoru v DVTV, ve kterém se mluvilo o státním zástupci Šarochovi, který stíhání zastavil. V něm se Daniela Drtinová údajně ptala, jakou má Jaroslav Šaroch pověst. Tato otázka Xavera Veselého prý vyděsila. Holec souhlasil, že se opravdu jedná o strašidelnou otázku, která je určena k reputační likvidaci dotyčné osoby. Drtinová v tomto prý nebyla jediná. Někteří obhájci nezávislé justice podle něj hned začali tvrdit, že justice je závislá, protože rozhodla proti jejich přesvědčení.

Petr Holec také neměl pochyb, že Andrej Babiš vyšel z klání posílen. Jako strana, která má „pro každého něco“, prý Babiš založil své hnutí hlavně na reputaci, a právě proto podle Holce ostatní strany na jeho reputaci tak útočí. ODS a Piráti si dle komentátora budou muset najít jiný důvod, proč nechtějí s Andrejem Babišem spolupracovat, ale údajně ho už našli. Koaliční potenciál ANO podle jeho názoru posílil. „Pro ty lidi, kteří ho odsoudili už dávno, pro ty se nic nemění, ti budou říkat, že si to koupil nebo zařídil, ti nikdy neuznají verdikt nezávislého žalobce nebo městského zastupitelství, i když chodí na náměstí za to demonstrovat,“ doplnil komentátor Info.cz.

„Ukázalo nám to ironii toho, že na náměstích obhajují demokracii lidé, kteří vůbec neumí se demokraticky chovat a přemýšlet,“ pokračoval Holec. „Oni se s tím neumějí smířit, ale na uznání nezávislé justice a práce policie stojí demokracie. Když tohle znevěrohodníte, tak tady můžu já z vás udělat zločince.“ Nicméně práci policie Holec sám zkritizoval. Připomenul velké procesy s politiky, které nakonec dopadly buď podmínkou, nebo dokonce omilostněním, ale pošpinily kariéru dotyčných.

Fotogalerie: - Soud s Hřibem

Holec také připomenul Šarochova slova, že jediný tlak, který pociťoval, byl ze strany médií. Což komentátorovi přišlo jako paradox vzhledem k tomu, že podle něj média zpochybňovala nezávislost státních zástupců a spekulovala o vlivu Andreje Babiše a Marie Benešové na ně.

Xaver Veselý se pak zeptal na názor na spolek Milion chvilek pro demokracii. Holec prohlásil, že je zvědavý, v co se spolek vyvine vzhledem k tomu, že demonstranti přišli o jeden z hlavních motivů své činnosti. Demonstranti se podle něj upnuli na Šarochova nadřízeného Erazíma v naději, že rozhodnutí zvrátí, ale nezvrátil. „A Milion chvilek mlčí. To je zajímavé, já jsem se koukal na jejich web a oni pořádají v různých sestavách turistický oddíl. I vy můžete 28. září oslavit, že se chytnete s někým za ruku a budete opékat buřty, abyste podpořil demokracii,“ komentoval Holec. „Ten buřt je zadarmo?“ zajímalo moderátora. Ale komentátor neměl přesné informace, ale upozornil, že se určitě bude zjišťovat, zda byl buřt z Agrofertu. Nicméně Luboš Xaver Veselý pravil, že když vidí buřt, tak jde politika stranou. Holec pak lehce otočil, že není jen cynik a demonstrace podle něj k demokracii patří jako ventil frustrace.

Od Babiše a Milionu chvilek přešel Veselý k Pirátům a ptal se, zda splnili své volební sliby. Holec pravil, že Piráti slibovali změnu, což je široký pojem. „Změna určitě nastala po jejich příchodu na pražský magistrát, tam vidíme takovou změnu k horšímu, že se nestačíme divit, tam splnili svůj slib perfektně. To, co se tam děje, je bezprecedentní,“ okomentoval pozice Pirátů ve funkcích a dodal, že v Parlamentu hrají Piráti roli guerily a ostřelují všechny. Výsledky ANO podle něj nepřekonají. „Oni jsou specifičtí, i generačně i specifikačně. Když to tak řeknu, oni jsou spíše dětský vzdor, a když se na ně podíváte, jsou to kluci. A ANO je pořád hnutí dospělých.“

Veselý se pak zaměřil na Michaelu Krausovou z magistrátu Prahy. „Na magistrátu se říká, když chcete vědět, co se tady bude dít, tak zavolejte k nim domů,“ řekl Holec s tím, že Michálek šéfuje poslaneckému klubu Pirátů a Krausová zase spoluřídí Prahu. Že Krausová natočila erotický klip, bere prý jako legraci a bizár. „Já jí to závidím,“ ozval se Xaver. Michaela Krausová Piráti



Na závěr Veselý nakousl průzkum, podle kterého by Trikolóra ve volbách dostala 3,5 % hlasů. Dle Holce má Trikolóra šanci se do Sněmovny tak tak dostat, ale nevidí velké vyhlídky na to, že by její hlas byl rozhodující. „Václav Klaus mladší, to je vlastně další protestní politik a hnutí, to není tradiční strana. A s tím programem, který zveřejnil a s tou rétorikou a stylem, který je u něj výrazný, je často důležitější než ten obsah, tak si myslím, že má i v současné době šanci sáhnout si na 5 %.“ Poznamenal také, že na výsledek pod 5 % by si vsadil u TOP 09. „A ČSSD dělá všechno pro to, aby se tam mohla s TOP 09 držet za ruku,“ okomentoval nedávné výsledky partaje. A sociální demokraty označil za bandu divochů, která si jde po krku.

Celý rozhovor ZDE

