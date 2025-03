„Pos*ali jste to, neokecávat.“ Fiala hodil Green Deal na Babiše. Jenže přišla smršť

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9677 lidí

A hned pokračoval.

Green Deal se přijímal jednomyslně. Andrej Babiš měl možnost říct ‚ne‘. A nebylo by to. Já jsem u žádného takového rozhodnutí nebyl, protože všechna rozhodnutí, před která byla postavena naše vláda ve věci Green Dealu už byla projednávána na základě schváleného Green Dealu řešena na nižší úrovni. Na úrovni ministrů. Nebo Rady EU. A byla řešena většinově. Takže když Andrej Babiš odsouhlasil Green Deal, tak my už jsme přišli fakticky k hotovému. Mohli jsme ty věci už jen korigovat. Já jsem neměl většinu. Já už jsem jenom mohl vyjednat pro Českou republiku nějaké lepší podmínky. A to se taky stalo,“ zdůrazňoval předseda vlády.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Třeba to, že naše teplárenství dostane 30 procent emisních povolenek zdarma. Daly se přehodnotit některé kroky. Ale už nešlo zastavit to, co mohl zastavit Andrej Babiš. To je ta realita,“ vyložil karty na stůl Fiala.

Green Deal schválil Andrej Babiš. My jsme přišli fakticky k hotovému a mohli jsme ty věci už jen korigovat a snažit se vyjednat lepší podmínky. A to se v řadě věcí povedlo. pic.twitter.com/pmOqPcrBby — Petr Fiala (@P_Fiala) March 7, 2025

Jenže u řady lidí tvrdě narazil. Začali mu nadávat především poslanci hnutí ANO.

Kroměřížský právník Radek Vondráček položil prostou otázku. „Pane premiére, hodláte se prolhat až do důchodu?“ tázal se Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A přidal vyjádření Franse Timmermanse, který chválil české předsednictví v EU v první polovině roku 2022. Timmermans byl jednou z hlavních tváří Green Dealu.

Bývalý ministr životního prostředí za ANO Richard Brabec přidal na intenzitě v kanonádě.

„Pane premiére, Vaše vláda to Timmermansovi zblajzla i s navijákem. A přitom jste právě předsednictví mohli využít k tlaku na Komisi a hodit jí Fit for 55 na hlavu, protože chyběly slíbené dopadové studie. A dopad na konkurenceschopnost EU je zdrcující?“ poznamenal Brabec.

Mgr. Richard Brabec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„NE, pane premiére Fialo, Tisíckrát NE!“ přidal se rozzlobený Martin Kolovratník.

Další ránu zasadila bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

„Tisíce firem v Česku se v těchto dnech musí prokousávat šanony evropských metodik, aby správně vyreportovaly své zelené budovatelské nadšení panu Zbyňku Stanjurovi (ODS). A další tisíce to čeká. Na konci všech těch metodik skví podpisy ministrů nejservilnějšího předsednictví. Uhodnete, ministři, čí že to vlády dali všem vyřčeným i nevyřčeným přáním dua Timmermans/Leyen hmotu i tvar?“ ptala se bojovně.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O slovo se ale nehlásili jen poslanci ANO.

„Nic jste nekorigovali, naopak jste prosadili parametry výrazně nad očekávání i samotného Timmermanse a to je co říct. Posrali jste to a stačí se k tomu přiznat a neokecávat to,“ napsal jeden z diskutujících občanů Jan Holeček.

Premiér Fiala se však dočkal i zastání.

„Stačí se podívat na data podpisů smluv a hlasování. Není co řešit. Poslanci ODS hlasovali proti Green Dealu, poslanci ANO pro Green Deal. Otázky? Ne? Děkuji,“ poznamenal další debatující.

Psali jsme: Na co vy potřebujete ještě víc procent na zbrojení? Babiš zapnul kameru a počítal Matěj Stropnický: Občanská neposlušnost proti Fialovu zbrojení. Přijde další akce Premiér Fiala: Musíme hledat spojence pro úpravy a revizi Green Dealu Skopeček (ODS): Green Deal je třeba od základů změnit