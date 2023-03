„Poslední kapka před pádem vlády!“ Advokát Rajchl žádá sobotní Václavák o mandát. Pak bude tvrdě konat

reklama

V průběhu několikadenního jednání o vládní novele, která se týkala valorizace penzí, padl návrh na omezení řečnické doby. Navíc byla novela schvalována ve stavu legislativní nouze. A jak to jde dohromady s českým právem?

„Nejde to dohromady. Poslanci pětikoalice porušili zákon hned třikrát. Poprvé to byla paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, která naprosto v rozporu se zákonem vyhlásila stav legislativní nouze, podruhé poslanci, kdy přeskočili obecnou rozpravu, a potřetí odhlasováním omezení doby pro řečníky s přednostním právem. To jsou všechno nezákonné věci, nelze je odhlasovat v rámci procedurálního hlasování, ale musí se změnit zákonem,“ vysvětlil advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

„Pětikoalice znásilnila český právní řád a hned třikrát porušila zákon v naprosté panice, protože jí dochází, že veřejné rozpočty totálním způsobem zadlužila a dostala je pod obrovský tlak. České republice hrozí snížení ratingu, hrozí, že investoři přestanou nakupovat státní obligace, a to by znamenalo zásadní zásah. Stát by neměl ani na základní věci,“ varuje.

Advokáta Rajchla znechutila i reakce médií. „Nejvíc mě fascinuje, že mlčí mainstreamová média. Kdyby tohle udělalo ANO Andreje Babiše, tak nečteme nic jiného, než že se jedná o nástup totality, obcházení parlamentu vládní koalicí, že vláda začne vládnout bez ohledu na to, co si myslí opozice a už se jí nebude na nic ptát. Namísto toho, abychom slyšeli křik a aby média upozorňovala, tak sborově mlčí,“ popsal. „To je šílená zpráva o stavu české žurnalistiky v mainstreamových médiích. Je naprosto zřejmé, že média dávno opustila roli hlídacího psa demokracie a stala se servilně hlásnou troubou propagandy pro tuto vládu,“ zmínil Rajchl.

V pátek uvidíme, jaké zájmy bude zastupovat Petr Pavel

Místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček poukázal na možnost zrušení vládní novely Ústavním soudem. „Uvidíme, jak se k tomu postaví Ústavní soud. Předpokládám, že dojde k ústavní žalobě senátorů. Uvidíme, co Senát, a jestli to podepíše prezident… Jsem velmi zvědav, jak se k tomu postaví,“ uvažuje Rajchl. Petr Pavel totiž už dříve slíbil, že své záměry s novelou sdělí den po složení prezidentského slibu, tedy v pátek 10. března.

Rajchl: Vláda neumí šetřit na výdajích státu

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun. „Současná vládní pětikoalice neumí šetřit na výdajích státu. Chce navyšovat výdaje na zbrojení, výdaje, které se týkají jejich nesmyslné energetické politiky. Nemá, kde peníze brát. Místo toho, aby šetřila na státu, na svých platech atd., tak se rozhodla pro peníze sáhnout do kapes našich lidí,“ říká Rajchl. „Je to z mého pohledu okradení důchodců o 1000 korun v přímém přenosu, a nejen o těchto tisíc korun, ale částka se bude kumulovat. Je to dlouhodobé okrádání důchodců ještě o víc peněz. Naprostá zoufalost,“ dodal.

Rajchl doufá, že tohle je poslední kapka, aby vláda definitivně padla, a připomíná slova prezidenta Miloše Zemana. „Ostatně zmínil to i končící prezident pan Miloš Zeman. Věřím, že tohle je ta kapka, která utrhne ucho u džbánu a že tato asociální vláda skončí. To už je za hranou absolutně všeho. Nemůžou sahat do kapes občanům, vždycky když mají díru v rozpočtu. Musí se naučit šetřit na jejich straně,“ doporučil.

Doktor práv Rajchl má i recept, kde by hledal finanční zdroje. „Nejdřív bych se ptal na výdaje na zbrojení a na platby za vakcíny firmě Pfizer, čili za vakcíny, které nikdo nechce. Úspory je potřeba hledat na straně státu. Inflace je obrovská a celá řada důchodců se dostane pod hranici chudoby. Už se píší články o tom, že důchodci přepisují nemovitosti na spekulanty, kteří jim slibují pomoc s energiemi a nakonec je o dům oberou,“ popsal. Inflaci podle Rajchla převážně zavinila vláda Petra Fialy, která však namísto toho, aby lidem pomohla, dál sahá lidem do kapsy, protože neumí šetřit. „Oznamovat to, že důchodcům seberou tisíc korun měsíčně, a že současně navýší výdaje na obranu na 2 procenta HDP, jak požaduje NATO, to je důkaz asociálnosti vlády ČR. Teď nemůžeme šetřit na lidech!“ upozorňuje.

Vláda nám říká, že obere úplně všechny

Vláda plánuje zrušit desítku daňových slev včetně slevy na manžela či manželku. A na polovinu, tzn. na maximálních 1000 Kč ročně, zvažuje snížit státní příspěvky u stávajících smluv stavebního spoření. U nových smluv by se mohly zrušit úplně. Změní se i podpora důchodového spoření. Začalo se hovořit o regulačních poplatcích ve zdravotnictví.

„Přesně tak to je. Absurdně to vystihnul pan Pertold, poradce ministra Jurečky, který byl ve čtvrtek v televizi a dostal otázku, proč jsou na ráně důchodci jako první. Odpověděl, že první byly na řadě rodiny s dětmi, protože těm nezvýšili příspěvky, které jim reálně klesly o 18 procent. Důchodci jsou jen další v řadě, které chce vláda okrást o peníze. Je zřejmé, že sahá do kapes úplně všem,“ připomněl Rajchl.

„Vláda plánuje sebrat peníze úplně všem. Plánuje nacpat peníze do chřtánu zbrojařských firem. Ty jsou na tom v současné době nejlépe, mají obrovské výdělky. Vláda nám říká, že obere důchodce, rodiny s dětmi, podnikatele, úplně všechny, – ale zároveň vláda říká, že zvýšíme náklady na zbrojení. Budeme nakupovat železo pro armádu, které je úplně zbytečné, místo toho, abychom pomohli zvládnout lidem tuto těžkou situaci,“ dodal.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) sice projevuje zásadní odpor vůči vládě, ale demonstrace by moc nedoporučoval. Dalo by se podle něj protestovat i tak, že v „jeden den večer všichni důchodci vypnou elektřinu a zhasnou na nějakou dobu“.

Zastavit vládní devastaci České republiky

„S tím nesouhlasím, proto pořádám demonstraci. Musíme si uvědomit, že vláda v žádném případě neustoupí pasivní resistenci, že někde něco zhasneme… Vláda ustoupí jedině tvrdému tlaku, kdy bude jasné, že nemá žádné jiné východisko ze situace,“ reagoval Rajchl. „Nejsem příznivcem pasivního odporu, ten nikam nevede. Vláda nám už ukázala, že ji vůbec nezajímá, co si myslí opozice, co si myslí občané této země. A bude pokračovat v devastaci České republiky dál, dokud nebude dotlačena k tomu, aby sebevražednou misi ukončila,“ upozorňuje Jindřich Rajchl.

Demonstrace s názvem Česko proti bídě v sobotu 11. března na Václavském náměstí v Praze má být pouze začátek. Ti, co přijdou, budou mít konkrétní požadavky. „Samozřejmě je nám jasné, že nebude stačit scházet se na demonstracích,“ říká předseda strany PRO.

„Budeme muset sáhnout k nátlakovým akcím. Prvním krokem ale je ukázat, že k tomu máme mandát. Nemůžeme vyhlašovat nátlakové akce v momentě, kdy nemáme jasný mandát od občanů této země, a hlavně, že stojí za myšlenkou k nátlakovými akcím sáhnout. Chceme ukázat, že je nás dostatek! Nejsme žádná malá skupinka proruských trollů, jak tady tvrdí pan Fiala a všichni ti, kteří nemají jediný věcný argument a nás se snaží lživě nálepkovat. V momentě, kdy to ukážeme, pak můžeme sáhnout k akcím nátlakového charakteru. Jiná cesta ke změně nemůže vést!“ prohlásil Jindřich Rajchl.

