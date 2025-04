„Právo na odpor“ v Listině. Podle advokáta Kuby mohou být některé podmínky splněny. Ne ta důležitá

V PL jsem se dočetl: „Kdy vlastně může občan bránit demokracii před vládou? Pan Štefec položil otázku, na kterou by rád znal odpověď“.

Psali jsme: Kdy vlastně může občan bránit demokracii před vládou? Štefec položil otázku, na kterou by rád znal odpověď

V čl. 23 Listiny je zakotveno „právo na odpor“. Toto právo uzavírá výčet práv uvedených v oddílu druhém, hlavy druhé Listiny, věnované politickým právům. Což je psychologicky působivé jako „absolutní pojistka“ v případě, že všechna předchozí politická práva zůstala na papíře.

Možná zrovna tak toto právo vnímá občan, který si položil otázku, „kdy může bránit demokracii před vládou“.

Nejsem analytik, bloger, znalec práva apod., ale jen se v rámci filozoficko-právního zkoumání profesionálně a soustavně věnuji problematice základních práv a svobod. Přinejmenším od aspirantury, tj. od roku 1980, doposud. Na univerzitách v Čechách, v Německu a USA.

Kvůli otázce, kterou v PL položil p. Štefec alespoň zjednodušeně rozeberu obsah ústavněprávní normy, uvedené v čl. 23 Listiny: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 71% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 19% hlasovalo: 3095 lidí

V Listině jsou zakotvena základní práva a svobody člověka a občana. Jsou to práva stojící nad ústavou. V samotné ústavě jsou pak uvedeny státně mocenské orgány základních ústavních mocí. Zákonodárné, čili Parlament, dále moci výkonné, tj.vláda, prezident a Státní zastupitelství. Soudy, jak obecné, tak ústavní. Dohromady tvoří „státní moc“. Posláním všech stupňů jejích orgánů či úřadů je povinnost tato práva, jak jednotlivá, tak jako celek, a již adresně konkretizovaná v zákonech, zajišťovat.

V případě třeba osobnostních práv zajišťovat jejich ochranu, typicky „práva na život“. Či jako v případě politických práv, typicky volebního práva. A také „naplňovat“ službami, finančně apod. obsah nároků, jako v případě sociálních práv.

Za druhé, to, co jsem zmínil, vyžaduje zřízení a fungování složitého státoprávního mechanismu, který je v čl. 23 Listiny označen za „demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou“. Tento „řád“ je udržován v chodu činností ústavních orgánů, zřízených ústavou (Parlamentem, vládou, soudy).

Za třetí, podle čl. 23 musí ještě dojít k tomu, že činnost ústavních orgánů bude znemožněna. Tzn., že vznikne např. účelově vytvořený mocenský blok politických stran, resp. jejich vedoucích funkcionářů, který ovládne v rozporu s výsledkem voleb a dělbou moci zákonodárný sbor a vládu. A vítěze voleb degraduje na bezmocnou menšinu. Takže výsledkem této situace bude, že zmíněný mocenský blok získá monopol na tvorbu obsahu zákonů a jejich přijímání. Neboť jeho početní převaha znemožní opozici cokoli prosadit.

Za čtvrté, dalším předpokladem vzniku uplatnění práva na odpor je podle čl. 23 Listiny stav, kdy účinné použití zákonných prostředků je znemožněno. Co zase tohle znamená? Např. když bude jedenáct poslanců zároveň ministry 18členné vlády, tak obnovení činnosti ústavních orgánů – v tomto případě sněmovny a vlády – nastane, když bude vláda nucena podat demisi. To pak vyvolá ústavní krizi a dojde na nové volby.

Za páté, když většina mocensky spojených politických stran ve sněmovně opozici hravě přehlasuje, tak nastane situace, kterou čl. 23 vymezuje, že účinné použití zákonných prostředků je znemožněno.

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3106 lidí

Pokud čtenář vydržel, tak jsem dospěl k vymezení předpokladů situace, která, když nastane, tak teprve ústavodárce připustí, že „občané mají právo postavit se na odpor proti každému“, kdo by odstraňoval… atd.

A to je také odpověď na otázku, kdy může (a možná i musí) nikoli občan sám, nýbrž občané, démos, se oprávněně a beztrestně bránit např. před vládou, která by odstraňovala demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou. Nesmím zapomenout, že to bude, když občané ztratí možnost ji odstranit ve volbách.

No a to je už opravdu všechno, analytik a přítel Štěpán Kotrba mně může zase s chechotem říkat, že je to sice tak, ale ten článek nemá šťávu, a nikdo ho ani nedočte, pokud ho vůbec ten Šebesta otiskne…