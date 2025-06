Rozbor „katastrofy Babiš“: Komická horlivost provládních médií

Že se provládní média vymezují proti opozici, je vcelku logické. Někdy je ovšem jejich horlivost poněkud komická. To když občana znechuceného počínáním vlády varují, že se ho opozice zastane a napraví, co vláda zprasila. Korporátní žurnalisté si s oblibou berou na pomoc korporátní ekonomy, kteří s gustem „cupují Babišovy předvolební sliby“.

Cupování vypadá tak, že se vypočítá, co to bude stát, když důchody budou odrážet růst životních nákladů, když se zastropuje odchod do důchodu na pětašedesáti letech anebo když stát podpoří mladé rodiny příspěvky na aktivity dětí. Nejvíce se ovšem tito cupovači Babiše děsí zlevnění energie, konkrétně představy, že stát ovládne nenažraný ČEZ. A špatné je prý i snížení daně z příjmu firmám, kterým současná vláda daň zvýšila poté, co jim předvolebně slíbila, že to neudělá.

Zatímco opozice občana straší tím, že zůstanou-li fialovci u moci, budou v ožebračování občanů bezostyšně pokračovat, fialovci občana varují, že na ně Babiš bude hodný, a v rozpočtu pak nebudou peníze na zálohy na americké stíhačky, na náboje potřebné do válek anebo na pokuty za nepřijetí migrantů ze zemí, kde už importovaní islamisté místním přerostli přes hlavu. Přesvědčování voliče, že si hodného Babiše nemůže dovolit, chce-li být za dobře s arogantním přitroublým Bruselem a válkychtivým NATO, je ale práce těžká a nevděčná. Jak se říká, práce pro vraha.

Pro případ, že strašení hodným Babišem nezabere, mají korporátní propagandisté plán B: strašení Babišem zlým. Patří sem pohoršování se nad tím, že Babiš vládu nechválí, a dokonce ji kritizuje. Někdy je na fialovce vyloženě hrubý. Nyní, když vláda navázala družbu s mafií, naplno se ukázalo, že Babiš není týmový hráč. Peníze z drog, obchodu se zbraněmi či z dětské pornografie státu, respektive Ministerstvu spravedlnosti vysloveně nepřeje.

Nejpádnější důkaz zlovolnosti pak mimochodem poskytl provládním propagandistům sám Babiš výrokem: „My určitě s nikým z pětikoalice do vlády nepůjdeme. To bych se musel pozvracet sám ze sebe.“ Pokud se v pražské kavárně našel někdo, kdo tajně snil o povolebním kšeftu Fialy s Babišem, tak dnes ví, že Babiš preferuje partnery, ze kterých je na zvracení pražské kavárně. Strašení zlým Babišem, na kterého se provalilo, že si už neoškliví SPD, Stačilo! ani Motoristy, vypadá zvláštně. Pro kritiky fialovců je totiž tento „prohřešek“ Babiše něco, čemu tleskají. Jednotná fronta proti pětikoalici je splněný opoziční sen.

Ať už se straší hodným či zlým Babišem, hlavní potíž je v tom, že ti, co straší, nenabízejí atraktivní, pozitivní program, který by stál za voličův hlas. Ukázalo se to na propagandistické tabulce SPOLU „Fiala versus Babiš“. Připomínalo to pletení biče z materiálu, kterým se nezapráská. I provládní média se ošívala a smutně konstatovala, že toto se skutečně Fialovým marketérům nepovedlo.

„Antibabiš“ je vyzkoušená politická taktika, se kterou se dá pracovat i dnes. Musí se ovšem strašit chytře. Strašit voliče Babišovým heslem, že s ANO bude líp, chytré není. Většina voličů totiž chce, aby bylo lépe, než momentálně je.