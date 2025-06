Veleba: Pane premiére, ukázalo se, jak se díváte na naše lidi. Jako na hlupáky

Tak máme za sebou dalších čtrnáct a jeden den od mého posledního okénka zde v Parlamentních listech, které jsem nazval, jsa věrný své celoživotní profesi Pohled selským rozumem. Dnešní „Pohled“ není jako vždy v úterý, ale o den později, protože včera se konalo mimořádné zasedání Poslanecké sněmovny, na kterém chtěla opozice, díky bitcoinové aféře, vyslovit nedůvěru vládě. Zasedání do půlnoci s tím, že hlasování by mělo být až dnes. Netušil jsem ovšem, že ani zdravý selský rozum na naši politickou scénu, respektive vládu Petra Fialy nemůže stačit. Zkrátka je krátký a premiér přijetí bitcoinového daru v hodnotě jedné miliardy korun označil za zbytečný problém, kterému se dalo zabránit a slíbil plné vyšetření celé záležitosti.



Vláda si zadává s mafií… Kapři si přece rybník nevypustí…



Ale od začátku. Vláda naší země si totiž prostřednictvím ministra vnitra zadává s mafií a přebírá dar jedné miliardy korun v bitcoinech, jež pocházejí zřejmě z trestné činnosti! To je zkrátka fakt a nic na tom nemění po vlně ohromné kritiky opozice, ale i části dřívější koalice (Piráti) a tu a tam části provládních médií, odchod ministra financí Pavla Blažka s jeho náměstkem ze svých vládních postů. Nic na tom nemění zmíněné mimořádné zasedání Poslanecké sněmovny, na kterém chtěla opozice vyslovit současné vládě nedůvěru.



Kapři si přece rybník nevypustí, tak praví naše lidové přísloví, jakoby kdysi pro dnešní vládu napsané. Takže to, že Petr Fiala dokončí svou premiérskou misi do parlamentních voleb 3. a 4. října 2025, je už dnes téměř jisté. Stejně jako je dnes skoro jisté, respektive nanejvýš pravděpodobné, že tyto volby vyhraje Hnutí ANO s Andrejem Babišem a že dojde k systémovým změnám a jejich definici co se týče pohledu budoucí nové vlády na hlavní problémy České republiky. Budou nově a zcela jinak definovány a bude diskutován a stanoven způsob jejich řešení. Stejně tak se bude dít v oblasti zahraniční politiky České republiky. Jsem přesvědčen, že alfou a omegou nového premiéra nebude válka na Ukrajině a nákupy zbraní na odražení ruského postupu. Na to naše malá republika s deseti miliony obyvatel zkrátka nemá a ani jí to nepřísluší.



Vláda Petra Fialy málo řeší problémy svých občanů…



Současná vláda Petra Fialy v dnešní překotné době se málo stará a málo řeší problémy svých občanů. Jsem si jist, že důvěru výrazné většiny obyvatel zkrátka vláda nemá a měla by rezignovat, podat demisi. Stejně, jak to udělal ministr Blažek. Leč to se zřejmě nestane a premiér Fiala to po jednání parlamentu zkrátka vysedí a budoucí pravděpodobný vítěz parlamentních voleb Andrej Babiš nemá kam spěchat.



Necelé čtyři měsíce do voleb je přesně ta doba, kdy bude koncentrovat útoky na tuto vládu a určitě totéž budou dělat další politické subjekty, které uspějí v parlamentních volbách. Mám na mysli zejména dlouho etablovanou SPD s předsedou Tomiem Okamurou a STAČILO! s trojicí velmi silných osobností – Kateřina Konečná, Jana Bobošíková a Daniel Sterzik zvaný Vidlák, které má cíl dosáhnout dvouciferný volební výsledek.



Pane premiére, jak se díváte na naše lidi… Jako na hlupáky...



Myslím si, že v současném politickém marasmu Fialovy vlády je takový cíl reálný.



Posuďte se mnou. Včera na zmíněném mimořádném jednání Poslanecké sněmovny shrnul premiér Fiala bitcoinový skandál vlády jako zbytečný problém, kterému prý se dalo zabránit a slíbil plné vyšetření celé záležitosti! Moje otázka je jednoduchá – proč jste, pane premiére Fialo, tomuto kšeftu s kriminálníky tedy nezabránil, když jste o něm věděl? Proč byl hlavnímu aktérovi, překupníku drog Tomáši Jiřikovskému vrácen zabavený notebook a dotyčný bez problému odletěl z České republiky, údajně do Asie? Položím jednoduchou otázku – zdá se to někomu normální? Určitě ne, a tak premiérovo slibování vyšetření celé záležitosti bych viděl jako dobrou scénu do silvestrovského pořadu, na což je ale ještě dostatek času, vzhledem k tomu, že nás teprve čekají letní prázdniny. Pane premiére, váš přístup k této velmi citlivé záležitosti ukazuje, jak se díváte na naše lidi, tedy občany a voliče. Jako na hlupáky.



Jan Veleba



exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

